Phemex TradFi Catat Volume Perdagangan Bulanan US$10 Miliar, Perkuat Infrastruktur Trading Lintaspasar

Instrumen terkait emas — termasuk kontrak XAU (Gold) dan PAXG perpetual — menyumbang porsi besar dari lonjakan volume tersebut, sebab trader mencari aset safe haven melalui infrastruktur perdagangan Phemex yang beroperasi 24/7. Platform TradFi Phemex menawarkan akses yang ditokenisasi untuk saham, komoditas, dan indeks, selain aset kripto. Dalam periode yang sama, jumlah pengguna aktif platform tersebut meningkat 340% secara kuartalan. Keunggulan utama platform ini meliputi: akses pasar selama 24/7, fasilitas dana pinjaman (leverage) yang dapat disesuaikan, jam perdagangan pasar tanpa batas, satu akun terpadu untuk aset kripto dan aset konvensional. Fitur-fitur tersebut menjadikan Phemex salah satu pilihan utama bagi trader yang menghadapi volatilitas lintasaset.

"Volume transaksi US$1 miliar per hari di segmen TradFi membuktikan bahwa trader menginginkan satu platform terpadu yang selalu aktif untuk memperdagangkan aset digital maupun aset konvensional," ujar Federico Variola, CEO, Phemex. "Ketika broker biasa tutup pada pukul 16.00, pengguna kami tetap melakukan transaksi emas dan saham pada tengah malam, akhir pekan, bahkan saat terjadi peristiwa geopolitik besar—saat pasar bergerak paling aktif. Inilah masa depan infrastruktur trading," lanjutnya.

Ke depan, Phemex berencana memperluas daftar aset yang tersedia, serta meluncurkan berbagai fitur inovatif guna memenuhi kebutuhan pelaku pasar konvensional dan trader kripto yang semakin terkonvergensi. Dengan menghapus batas antara keuangan konvensional (TradFi) dan aset digital, Phemex memosisikan diri sebagai pusat perdagangan terpadu bagi masa depan pengelolaan kekayaan global.

