Phemex TradFi достигает 10 миллиардов долларов в месяц, развивая межрыночную торговую инфраструктуру

АПИА, Самоа (Apia, Samoa), 13 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Первая в своем роде пользовательская криптобиржа Phemex объявила о том, что ее торговая платформа TradFi (Traditional Finance) за первый месяц превысила объем торгов в $ 10 млрд, что обусловлено беспрецедентным спросом на токенизированные контракты на золото и сырьевые товары на фоне эскалации геополитической напряженности.

Phemex TradFi Hits $10B Monthly Volume, Advancing Cross-Market Trading Infrastructure

Связанные с золотом инструменты, включая бессрочные контракты XAU (Gold) и PAXG, составляли значительную долю роста объема, поскольку трейдеры искали убежище через торговую инфраструктуру Phemex 24/7. Платформа TradFi, которая предлагает токенизированный доступ к акциям, товарам и индексам наряду с криптоактивами, увеличила число активных пользователей на 340% по сравнению с предыдущим кварталом. Ее основные преимущества — круглосуточный доступ к рынку, настраиваемое кредитное плечо, нулевые ограничения рыночных часов и единый счет, охватывающий криптовалюты и традиционные активы, — позиционируют ее как предпочтительное место для трейдеров, ориентирующихся на волатильность разнообразных активов.

«Достижение в 1 млрд долларов в ежедневном объеме TradFi подтверждает наш тезис о том, что трейдеры хотят единую, постоянно включенную платформу как для цифровых, так и для традиционных активов, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — В то время как традиционные брокерские конторы закрываются в 16:00, наши пользователи совершают сделки с золотом и акциями в полночь, по выходным и во время прорыва геополитических событий — именно тогда, когда рынки движутся больше всего. Это будущее торговой инфраструктуры».

Двигаясь вперед, Phemex будет постепенно расширять свою линейку активов и запускать инновационные функции, чтобы беспрепятственно удовлетворять сходящиеся требования традиционных участников рынка и криптотрейдеров. Удаляя барьеры между TradFi и цифровыми активами, Phemex позиционирует себя как главный единый центр для будущего глобального создания богатства.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году криптобиржа Phemex заботится в первую очередь о своих пользователях. Ей доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

