Phemex TradFi cán mốc 10 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng tháng, nâng tầm hạ tầng giao dịch đa thị trường

APIA, Samoa, ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, sàn giao dịch tiền mã hóa lấy người dùng làm trung tâm, thông báo rằng nền tảng giao dịch TradFi (Tài chính Truyền thống) của mình đã vượt 10 tỷ USD khối lượng giao dịch trong tháng đầu tiên, được thúc đẩy bởi nhu cầu chưa từng có đối với vàng token hóa và các hợp đồng hàng hóa trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Phemex TradFi Hits $10B Monthly Volume, Advancing Cross-Market Trading Infrastructure

Các công cụ tài chính liên quan đến vàng — bao gồm hợp đồng vĩnh cửu XAU (Vàng) và PAXG — chiếm tỷ trọng đáng kể trong sự bùng nổ khối lượng giao dịch này, khi các nhà giao dịch tìm cách tiếp cận các tài sản trú ẩn an toàn thông qua hạ tầng giao dịch 24/7 của Phemex. Nền tảng TradFi, cung cấp quyền tiếp cận token hóa đối với cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số cùng với các tài sản tiền mã hóa, đã ghi nhận mức tăng 340% số lượng người dùng hoạt động theo quý. Các lợi thế cốt lõi của nền tảng — khả năng truy cập thị trường suốt ngày đêm, đòn bẩy có thể tùy chỉnh, không bị giới hạn theo giờ giao dịch thị trường, và tài khoản hợp nhất bao gồm cả tài sản tiền mã hóa và tài sản truyền thống — đã đưa nền tảng trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà giao dịch đang ứng phó với biến động đa tài sản.

"Việc đạt 1 tỷ USD khối lượng giao dịch TradFi mỗi ngày đã minh chứng cho nhận định của chúng tôi rằng các nhà giao dịch mong muốn một nền tảng duy nhất, luôn hoạt động, cho cả tài sản kỹ thuật số và tài sản truyền thống", Federico Variola, Giám đốc điều hành của Phemex cho biết. "Trong khi các công ty môi giới truyền thống đóng cửa lúc 4 giờ chiều, người dùng của chúng tôi vẫn thực hiện các giao dịch vàng và cổ phiếu vào nửa đêm, cuối tuần và trong các sự kiện địa chính trị đột xuất — chính là những thời điểm thị trường biến động mạnh nhất. Đó chính là tương lai của hạ tầng giao dịch".

Trong thời gian tới, Phemex sẽ từng bước mở rộng danh mục tài sản và ra mắt các tính năng đổi mới, nhằm phục vụ liền mạch nhu cầu giao thoa của những người tham gia thị trường tài chính truyền thống và các nhà giao dịch tiền mã hóa. Bằng cách xóa bỏ các rào cản giữa TradFi và tài sản kỹ thuật số, Phemex đang định vị mình như trung tâm hợp nhất hàng đầu cho tương lai của việc tạo dựng tài sản toàn cầu.

Giới thiệu về Phemex

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch tiền mã hoá lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay và phái sinh, giao dịch sao chép và quản lý tài sản được thiết kế để ưu tiên trải nghiệm người dùng, tính minh bạch và đổi mới sáng tạo. Với cách tiếp cận tư duy tiến bộ và cam kết trao quyền cho người dùng, Phemex mang đến các công cụ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận toàn diện và cơ hội phát triển liên tục cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để phát triển và thành công.

