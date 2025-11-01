Shanghai Electric impulsa los proyectos globales CRAFT e ITER, buscando un futuro sostenible para la Tierra

Pioneros en innovación de energía de fusión nuclear durante dos décadas: Shanghai Electric impulsa los proyectos globales CRAFT e ITER, promoviendo un futuro sostenible para la Tierra

El principal fabricante chino de equipos de alta gama fomenta la cooperación internacional en energía de fusión nuclear

SHANGHAI, 1 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ha anunciado recientemente varios hitos clave en el campo de la fusión nuclear controlada, incluyendo la entrega de la carcasa de bobina de campo toroidal más grande del mundo y la llegada exitosa al emplazamiento en Francia del equipo criostático de prueba en frío del imán del proyecto Reactor Experimental Termonuclear International (ITER).

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

Estos logros subrayan la destreza tecnológica de las empresas chinas en el avance de la colaboración global en energía de fusión e impulsan la transición mundial hacia la energía limpia.

«Como pionera en la fabricación de equipos de alta gama en China, Shanghai Electric está comprometida con el avance de la energía de fusión mediante la innovación tecnológica y la colaboración internacional. Seguiremos aprovechando nuestras principales fortalezas en fabricación de alto rendimiento e integración de ingeniería para brindar un sólido apoyo a importantes proyectos científicos globales como ITER, contribuyendo así a que la humanidad alcance el gran objetivo de la energía limpia», declaró Wu Lei, presidente de Shanghai Electric Group.

Estas últimas entregas tecnológicas no solo representan avances significativos para China en la fabricación de componentes clave para la fusión, sino que también consolidan aún más el papel del país en la cadena de suministro global para la investigación en fusión.

En octubre, el criostato para pruebas de frío del imán, fabricado conjuntamente por Shanghai Electric Nuclear Power Group y el Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP), llegó por mar al puerto francés de Marsella. Desde allí, fue transportado lentamente, a paso de peatón, más de 70 kilómetros tierra adentro hasta las instalaciones de la Organización ITER en Cadarache. Como uno de los siete miembros principales del proyecto ITER, China colabora con socios internacionales para impulsar la tecnología de fusión desde el laboratorio hacia su comercialización.

El equipo conjunto de Shanghai Electric Nuclear Power Group superó las estrictas limitaciones del emplazamiento de ITER —altura, peso y anchura—, completando la fabricación en tan solo 11 meses. Lograron un conformado con precisión milimétrica de grandes superficies contorneadas, el ensamblaje y la soldadura antideformación de grandes carcasas y bridas planas de gran diámetro, así como la primera prueba de vacío y de fugas de helio en un recipiente ultragrande, estableciendo así estándares internacionales para el control de la deformación a nivel milimétrico y el sellado al alto vacío a 10 ⁻ ⁴ mbar.

Como el megaproyecto científico internacional más grande e influyente del mundo, ITER aúna los esfuerzos conjuntos de más de 30 países, entre ellos la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y China, con el objetivo de lograr reacciones de fusión a gran escala y avanzar hacia la liberación de energía estable y controlable.

Mientras tanto, la carcasa de bobina de campo toroidal (TF) más grande del mundo, desarrollada conjuntamente por Shanghai Electric y ASIPP, se entregó al Centro Integral de Investigación en Tecnología de Fusión (CRAFT) en Hefei. Fabricada íntegramente en acero inoxidable austenítico, mide 21 metros de alto y 12 metros de ancho, pesa alrededor de 400 toneladas y es más de 1,2 veces más grande —y aproximadamente el doble de pesada— que el componente equivalente de ITER.

En la reunión ministerial del Grupo Mundial de Energía de Fusión del OIEA y la 30.ª Conferencia de Energía de Fusión, celebradas el 14 de octubre en Chengdu, Shanghai Electric destacó dos décadas de logros en equipos de fusión —que abarcan EAST, CRAFT, BEST, HT 6M y HL 1— y sus soluciones de sistemas líderes en la industria, lo que generó un gran interés mundial y subrayó el papel de la fusión en la lucha contra el cambio climático y la demanda energética futura.

A lo largo de los años, Shanghai Electric ha abordado desafíos técnicos clave en la investigación de materiales de fusión, la fusión de hidrógeno-boro a megaamperios y la soldadura láser de penetración profunda de alta frecuencia. Estos avances mejoraron el rendimiento de los dispositivos de fusión en condiciones extremas y proporcionaron soluciones replicables, experiencias valiosas y una sólida base tecnológica a la investigación global en fusión.

