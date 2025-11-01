핵융합 에너지 혁신 20년: 지속 가능한 미래 건설에 앞장서는 상해전기, 글로벌 CRAFT와 ITER 프로젝트 돕는다

중국 일등 첨단 장비 제조기업으로서 핵융합 에너지 분야 국제 협력 추진

상하이 2025년 11월2일 /PRNewswire/ -- 상해전기(Shanghai Electric)(SEHK: 2727, SSE: 601727)가 최근 세계 최대 토로이달 필드 코일 케이스(Toroidal field coil case)를 인도하고 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에 사용되는 자석 저온 시험용 극저온 장치 장비를 프랑스 현장에 성공리에 납품하는 등 제어 핵융합 분야에서 눈에 띄는 성취를 이루었다고 밝혔다.

이번 성과는 글로벌 융합 에너지 협력의 발전에서 중국 기업의 기술력을 돋보이게 하고 전 세계의 청정에너지 전환에 모멘텀을 더하는 역할을 했다는 평가다.

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

우레이(Wu Lei) 상해전기 그룹 회장은 "상해전기는 중국 하이엔드 장비 제조의 선두 주자로 기술 혁신과 국제 협력을 통해 핵융합 에너지 발전에 전념하고 있다. 앞으로 제조와 엔지니어링 통합의 고도화라는 강점을 토대로 ITER과 같은 대규모 글로벌 과학 프로젝트를 든든하게 지원해 인류가 청정에너지라는 원대한 목표를 달성하도록 도울 것"이라고 말했다.

최근 기술 인도는 핵심 핵융합 부품 제조에서 중국이 획기적으로 발전했다는 의미일 뿐만 아니라 글로벌 핵융합 연구 공급망에서 중국의 역할이 더욱 공고해졌다는 의미이기도 하다.

지난 10월, 상하이전기 원자력그룹(Shanghai Electric Nuclear Power Group)과 중국과학원 플라즈마물리연구소(Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, ASIPP)가 공동 제작한 자석 냉각 시험용 극저온 장비가 프랑스 마르세유항에 도착해 내륙으로 70여 킬로미터 떨어진 카다라쉬 소재 ITER 기구 현장까지 걷는 속도로 천천히 운송되었다. 중국은 ITER 프로젝트 7대 회원국 중 하나로 국제 파트너들과 협력해 실험실에서 상용화까지 핵융합 기술을 발전시키는 데 기여하고 있다.

상해전기 원자력그룹 소속 합동팀은 높이, 무게, 폭 등 까다로운 ITER 현장 제약을 극복하고 불과 11개월 만에 제작을 완료했다. 크고 굽은 표면을 밀리미터 단위로 성형하고 큰 외피와 대구경 평면 플랜지를 조립한 후 변형이 안 생기도록 용접을 하였다. 이어서 펌프를 통해 초대형 용기를 진공으로 만든 후 헬륨 누출 시험까지 마쳤다. 변형을 밀리미터 단위로 제어하고 10⁻⁴mbar로 진공 밀봉하는 등 이 분야에서 국제적 이정표를 세운 것이다.

ITER은 세계에서 규모와 영향력이 가장 큰 국제 과학 프로젝트로 대규모 핵융합 반응을 일으켜 에너지를 제어하면서 안정적으로 방출시키는 것을 목표로 하는 사업이며, 유럽연합과 인도, 일본, 한국, 러시아, 미국, 중국 등 30여 국가가 참여하고 있다.

한편, 상해전기와 ASIPP가 공동 개발한 세계 최대 규모 토로이달 필드(TF) 코일 케이스도 허페이 소재 핵융합기술 종합연구시설(Comprehensive Research Facility for Fusion Technology, CRAFT)에 인도됐다. 이 케이스는 오스테나이트 스테인리스 스틸로 제작되었으며 높이 21미터, 폭 12미터, 무게 약 400톤으로 동급 ITER 부품보다 1.2배 넘게 크고 약 2배 더 무겁다.

상해전기는 10월 14일 청두에서 열린 IAEA 세계 핵융합 에너지 그룹 장관급 회담 겸 제30차 핵융합 에너지 콘퍼런스에서 EAST, CRAFT, BEST, HT–6M, HL–1 등 20년간 핵융합 장비 분야에서 이룬 성과와 업계 최고 시스템 솔루션을 소개하며 기후 변화와 미래 에너지 수요 해결에 핵융합이 중요하다는 점을 강조, 전 세계 이목을 집중시켰다.

상해전기는 수년 동안 융합 재료 연구, 메가 암페어 수소 붕소 융합, 고주파 레이저 심부 관통 용접 등 주요 기술 난제들을 해결했다. 이를 토대로 극한 조건에서 핵융합 장치의 성능을 개선했을 뿐만 아니라 재현 가능한 솔루션과 귀중한 경험, 기술력으로 전 세계 핵융합 연구에 기여했다.

자세한 내용은 https://www.shanghai-electric.com/group_en/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Shanghai Electric