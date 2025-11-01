Dve desaťročia priekopníckej inovácie v oblasti jadrovej fúzie: Shanghai Electric podporuje globálne projekty CRAFT a ITER v rámci podpory udržateľnej budúcnosti Zeme
News provided byShanghai Electric
Nov 01, 2025, 12:48 ET
Popredný čínsky výrobca špičkových zariadení podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej syntézy
ŠANGHAJ , 1. novembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) nedávno oznámila niekoľko kľúčových míľnikov v oblasti riadenej jadrovej fúzie, vrátane dodávky najväčšieho puzdra toroidálnej poľovej cievky na svete a úspešného doručenia kryostatu na testovanie magnetov za studena pre Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) pre lokalitu vo Francúzsku.
Tieto úspechy podčiarkujú technologickú zdatnosť čínskych podnikov v rozvoji globálnej energetickej spolupráce v oblasti jadrovej fúzie a dodávajú nový impulz celosvetovému prechodu na čistú energiu.
„Ako priekopník vo výrobe špičkových zariadení v Číne je spoločnosť Shanghai Electric zaviazaná k rozvoju energie z jadrovej fúzie prostredníctvom technologických inovácií a medzinárodnej spolupráce. Budeme naďalej využívať naše hlavné silné stránky v oblasti extrémnej integrácie výroby a inžinierstva, aby sme poskytli solídnu podporu významným globálnym vedeckým projektom, ako je ITER, a pomohli tak ľudstvu dosiahnuť veľký cieľ čistej energie," povedal Wu Lei, predseda predstavenstva skupiny Shanghai Electric Group.
Najnovšie technologické projekty nielenže znamenajú pre Čínu prelom vo výrobe základných komponentov pre jadrovú fúziu, ale zároveň ďalej upevňujú úlohu krajiny v globálnom dodávateľskom reťazci výskumu v oblasti jadrovej fúzie.
V októbri bolo po mori doručené kryostatické zariadenie na testovanie magnetov za studena, ktoré spoločne vyrobili spoločnosť Shanghai Electric Nuclear Power Group a Inštitút fyziky plazmy Čínskej akadémie vied (ASIPP), do francúzskeho prístavu Marseille, odkiaľ sa pomaly, rýchlosťou chôdze, prepravovalo viac ako 70 kilometrov do lokality organizácie ITER v Cadarache vo vnútrozemí. Čína ako jeden zo siedmich hlavných členov projektu ITER spolupracuje s medzinárodnými partnermi na rozvoji technológie jadrovej fúzie z laboratória smerom ku komercializácii.
Spoločný tím Shanghai Electric Nuclear Power Group prekonal prísne obmedzenia lokality ITER – výšku, hmotnosť a šírku – a dokončil výrobu už za 11 mesiacov. Dosiahli tvarovanie veľkých kontúrovaných povrchov s presnosťou na milimeter, montáž a zváranie veľkých plášťov a plochých prírub s veľkým priemerom bez deformácie a vykonali vákuové čerpanie prvého prechodu a skúšku tesnosti héliom z ultraveľkej nádoby, čím stanovili medzinárodné štandardy pre kontrolu deformácie s presnosťou na milimeter a vysokovákuové utesnenie pri tlaku 10⁻⁴ mbar.
ITER, najväčší a najvplyvnejší medzinárodný megavedecký projekt na svete, spája úsilie viac ako 30 krajín vrátane Európskej únie, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Ruska, Spojených štátov a Číny s cieľom dosiahnuť rozsiahle fúzne reakcie a posunúť sa smerom k stabilnému a kontrolovateľnému uvoľňovaniu energie.
Medzitým bolo najväčšie puzdro toroidnej cievky (TF) na svete, ktoré spoločne vyvinuli spoločnosti Shanghai Electric a ASIPP, dodané do Komplexného výskumného zariadenia pre technológiu jadrovej syntézy (CRAFT) v meste Hefei. Je vyrobené výlučne z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, meria 21 metrov na výšku a 12 metrov na šírku, váži približne 400 ton a je viac ako 1,2-krát väčší – a zhruba dvakrát ťažší – oproti ekvivalentnému komponentu ITER.
Na ministerskom zasadnutí Svetovej skupiny pre energiu z jadrovej syntézy MAAE a 30. konferencii o energii z jadrovej fúzie, ktorá sa konala 14. októbra v Chengdu, spoločnosť Shanghai Electric vyzdvihla dve desaťročia úspechov v oblasti zariadení na jadrovú fúziu – vrátane projektov EAST, CRAFT, BEST, HT-6M a HL-1 – ako aj svoje špičkové systémové riešenia, ktoré vzbudili silný globálny záujem a zdôraznili úlohu jadrovej syntézy v riešení klimatických zmien a budúceho dopytu po energii.
Za posledné roky sa spoločnosť Shanghai Electric zaoberala kľúčovými technickými výzvami v oblasti výskumu fúznych materiálov, fúzie vodíka a bóru s megaampérovým prúdom a vysokofrekvenčného laserového zvárania s hlbokým prienikom. Tieto pokroky zlepšili výkon zariadení na jadrovú fúziu v extrémnych podmienkach a poskytli replikovateľné riešenia, cenné skúsenosti a technologickú silu pre globálny výskum jadrovej fúzie.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2810153/image.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
Share this article