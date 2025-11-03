Zwei Jahrzehnte lang Pionierarbeit bei der Innovation im Bereich der Kernfusionsenergie: Shanghai Electric unterstützt die globalen CRAFT- und ITER-Projekte und treibt eine nachhaltige Zukunft für die Erde voran

Chinas führender Hersteller von High-End-Ausrüstung treibt internationale Zusammenarbeit im Bereich der Kernfusionsenergie voran

SHANGHAI, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat kürzlich mehrere wichtige Meilensteine im Bereich der kontrollierten Kernfusion bekannt gegeben, darunter die Lieferung des weltweit größten Toroidalfeldspulengehäuses und die erfolgreiche Ankunft der Kryostat-Ausrüstung für den Magnet-Kaltversuch des Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktors (ITER) am Standort in Frankreich.

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

Die Errungenschaften unterstreichen die technologischen Fähigkeiten chinesischer Unternehmen bei der Förderung der weltweiten Zusammenarbeit im Bereich der Fusionsenergie und geben der weltweiten Umstellung auf saubere Energie neuen Schwung.

„Als Pionier in der Herstellung von High‑End-Ausrüstung in China engagiert sich Shanghai Electric für die Förderung der Fusionsenergie durch technologische Innovation und internationale Zusammenarbeit. Wir werden weiterhin unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Extremfertigung und technische Integration nutzen, um wichtige globale wissenschaftliche Projekte wie ITER zuverlässig zu unterstützen und so der Menschheit dabei zu helfen, das große Ziel der sauberen Energie zu erreichen", erklärte Wu Lei, Vorsitzender der Shanghai Electric Group.

Die jüngsten Technologielieferungen bedeuten für China nicht nur einen Durchbruch bei der Herstellung von Kernkomponenten für die Fusionsforschung, sondern festigen auch die Rolle des Landes in der globalen Lieferkette der Fusionsforschung.

Im Oktober traf die von der Shanghai Electric Nuclear Power Group und dem Institut für Plasmaphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (ASIPP) gemeinsam hergestellte Magnet-Kältetest-Kryostatenausrüstung auf dem Seeweg im französischen Hafen von Marseille ein. Anschließend wurde sie mit Schrittgeschwindigkeit über 70 Kilometer landeinwärts zum Standort der ITER-Organisation in Cadarache transportiert. Als eines der sieben Hauptmitglieder des ITER-Projekts arbeitet China mit internationalen Partnern zusammen, um die Fusionstechnologie vom Labor bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben.

Das gemeinsame Team der Shanghai Electric Nuclear Power Group hat die strengen Auflagen des ITER-Standorts hinsichtlich Höhe, Gewicht und Breite erfüllt und die Fertigung in nur elf Monaten abgeschlossen. Sie erreichten die millimetergenaue Umformung großer konturierter Oberflächen, die verformungsfreie Montage und das Schweißen großer Schalen und flacher Flansche mit großem Durchmesser sowie das erstmalige Vakuumpumpen und die Helium-Dichtheitsprüfung eines ultragroßen Behälters und setzten damit internationale Maßstäbe für die millimetergenaue Verformungskontrolle und die Hochvakuumabdichtung bei 10⁻⁴ mbar.

Als weltweit größtes und einflussreichstes internationales Mega-Wissenschaftsprojekt bündelt ITER die gemeinsamen Anstrengungen von mehr als 30 Ländern, darunter die Europäische Union, Indien, Japan, Südkorea, Russland, die Vereinigten Staaten und China, mit dem Ziel, Fusionsreaktionen im großen Maßstab zu erzielen und die stabile und kontrollierbare Freisetzung von Energie zu erreichen.

In der Zwischenzeit wurde das größte Toroidalfeld (TF)-Spulengehäuse der Welt, das gemeinsam von Shanghai Electric und ASIPP entwickelt wurde, an die Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei geliefert. Es besteht vollständig aus austenitischem Edelstahl, ist 21 Meter hoch und 12 Meter breit, wiegt etwa 400 Tonnen und ist mehr als 1,2-mal größer – und etwa doppelt so schwer – wie das entsprechende ITER-Bauteil.

Auf der Ministerkonferenz der IAEO-Weltgruppe für Fusionsenergie und der 30. Fusionsenergiekonferenz am 14. Oktober in Chengdu stellte Shanghai Electric seine Errungenschaften aus zwei Jahrzehnten im Bereich Fusionsanlagen vor – darunter EAST, CRAFT, BEST, HT‑6M und HL‑1 – sowie seine branchenführenden Systemlösungen. Dies stieß auf großes internationales Interesse und unterstrich die Bedeutung der Fusion für die Bekämpfung des Klimawandels und die Deckung des zukünftigen Energiebedarfs.

Im Laufe der Jahre hat sich Shanghai Electric mit wesentlichen technischen Herausforderungen in den Bereichen Fusionsmaterialforschung, Megaampere-Wasserstoff-Bor-Fusion und Hochfrequenz-Lasertiefschweißen befasst. Diese Fortschritte verbesserten die Leistung von Fusionsgeräten unter extremen Bedingungen und lieferten reproduzierbare Lösungen, wertvolle Erfahrungen und technologische Stärke für die weltweite Fusionsforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810153/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg