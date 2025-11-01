Pionierskie innowacje w dziedzinie energii z fuzji jądrowej od dwóch dekad: Shanghai Electric wspiera globalne projekty CRAFT i ITER, przyczyniając się do zrównoważonej przyszłości naszej planety

Czołowy chiński producent najwyższej klasy urządzeń rozwija międzynarodową współpracę nad energią z fuzji jądrowej.

SZANGHAJ, 1 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ogłosiło niedawno kilka kluczowych osiągnięć w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej zwanej fuzją jądrową, w tym dostawę największej na świecie obudowy cewki toroidalnej oraz pomyślne dostarczenie do Francji sprzętu do testów magnetycznych w niskich temperaturach dla projektu Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termonuklearnego (ITER).

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

Osiągnięcia te podkreślają potencjał technologiczny chińskich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju globalnej współpracy nad energią z fuzji jądrowej i przyczyniają się do przyspieszenia światowego przejścia na czystą energię.

„Jako pionier w produkcji wysokiej klasy sprzętu w Chinach, firma Shanghai Electric angażuje się w działania na rzecz energii pozyskiwanej w procesie syntezy jądrowej poprzez wdrażanie innowacji technologicznych i współpracę międzynarodową. Będziemy nieustannie wykorzystywać nasze główne atuty w zakresie produkcji ekstremalnej i integracji inżynieryjnej, oferując solidne wsparcie dla głównych globalnych projektów naukowych, takich jak ITER, pomagając tym samym ludzkości osiągnąć wielki cel, jakim jest czysta energia" - powiedział Wu Lei, prezes Shanghai Electric Group.

Dostawy najnowszych technologii stanowią nie tylko przełom dla Chin w produkcji podstawowych komponentów do syntezy jądrowej, ale także umacniają rolę tego kraju w globalnym łańcuchu dostaw dla badań nad syntezą jądrową.

W październiku sprzęt do testów magnetycznych w niskich temperaturach, wyprodukowany wspólnie przez Shanghai Electric Nuclear Power Group i Instytut Fizyki Plazmy Chińskiej Akademii Nauk (ASIPP), dotarł drogą morską do francuskiego portu w Marsylii, a następnie został przetransportowany, w tempie spacerowym, ponad 70 kilometrów w głąb lądu do siedziby organizacji ITER w Cadarache. Jako jeden z siedmiu głównych członków projektu ITER, Chiny współpracują z międzynarodowymi partnerami nad przeniesieniem technologii syntezy jądrowej z laboratorium do fazy komercjalizacji.

Wspólny zespół z Shanghai Electric Nuclear Power Group pokonał surowe ograniczenia dotyczące wysokości, wagi i szerokości obowiązujące w zakładzie ITER, kończąc produkcję w zaledwie 11 miesięcy. Osiągnęli oni milimetrową precyzję formowania dużych powierzchni konturowych, montaż i spawanie dużych powłok i płaskich kołnierzy o dużej średnicy oraz pierwsze pompowanie próżniowe i testowanie szczelności helem ultradużego zbiornika - ustanawiając międzynarodowe standardy w zakresie kontroli odkształceń z milimetrową precyzją i uszczelniania próżniowego przy 10⁻⁴ mbar.

Jako największy i najbardziej wpływowy międzynarodowy projekt naukowy na świecie, ITER łączy wysiłki ponad 30 krajów, w tym Unii Europejskiej, Indii, Japonii, Korei Południowej, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin, w celu osiągnięcia reakcji syntezy jądrowej na dużą skalę i przejścia w kierunku stabilnego i kontrolowanego uwalniania energii.

Jednocześnie największa na świecie obudowa cewki toroidalnej (TF), opracowana wspólnie przez Shanghai Electric i ASIPP, została dostarczona do Kompleksowego Ośrodka Badań nad Technologią Fuzji Jądrowej (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology, CRAFT) w Hefei. Wykonana w całości z austenitycznej stali nierdzewnej, ma 21 metrów wysokości i 12 metrów szerokości, waży około 400 ton i jest ponad 1,2 razy większa - i około dwa razy cięższa - od odpowiedniego elementu ITER.

Podczas posiedzenia ministerialnego Światowej Grupy ds. Energii Syntezy Jądrowej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA World Fusion Energy Group) oraz 30. Konferencji poświęconej energii syntezy jądrowej (Fusion Energy Conference), które odbyły się 14 października w Chengdu, firma Shanghai Electric podkreśliła swoje dwudziestoletnie osiągnięcia w zakresie urządzeń do syntezy jądrowej - obejmujące EAST, CRAFT, BEST, HT 6M i HL 1 - oraz czołowe rozwiązania systemowe w branży, wzbudzając duże zainteresowanie na całym świecie i podkreślając rolę fuzji jądrowej w walce ze zmianami klimatycznymi i zaspokajaniu przyszłego zapotrzebowania na energię.

Przez lata firma Shanghai Electric podejmowała kluczowe wyzwania techniczne w zakresie badań nad materiałami do syntezy jądrowej, syntezy jądrowej wodoru i boru przy użyciu megaamperów oraz spawania laserowego o wysokiej częstotliwości i głębokiej penetracji. Postępy te poprawiły wydajność urządzeń do syntezy jądrowej w ekstremalnych warunkach i zapewniły powtarzalne rozwiązania, cenne doświadczenia i siłę technologiczną dla globalnych badań nad syntezą jądrową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810153/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg