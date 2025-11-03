Pioneros en innovación en energía de fusión nuclear durante dos décadas: Shanghai Electric impulsa los proyectos del CRAFT y el ITER a nivel mundial, promoviendo un futuro sostenible para la Tierra

El principal fabricante de equipos de alta gama de China impulsa la cooperación internacional en materia de energía de fusión nuclear

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ha anunciado recientemente varios hitos clave en el campo de la fusión nuclear controlada, entre los que se incluyen la entrega de la carcasa de bobina de campo toroidal más grande del mundo y la llegada exitosa del proyecto Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER) en el centro en Francia.

La carcasa de bobina de campo toroidal (TF) más grande del mundo, desarrollada conjuntamente por Shanghai Electric y el ASIPP, se entregó al Centro Integral de Investigación para la Tecnología de Fusión (CRAFT) en Hefei, China.

Estos logros destacan la capacidad tecnológica de las empresas chinas para impulsar la colaboración mundial en materia de energía de fusión y dan un nuevo impulso al cambio mundial hacia las energías limpias.

"Como pionera en la fabricación de equipos de alta gama en China, Shanghai Electric está comprometida con el avance de la energía de fusión mediante la innovación tecnológica y la colaboración internacional. Seguiremos aprovechando nuestras principales fortalezas en la fabricación extrema y la integración de ingeniería para brindar un apoyo sólido a los principales proyectos científicos mundiales, como ITER, y ayudar a la humanidad a lograr el gran objetivo de la energía limpia", afirmó Wu Lei, presidente de Shanghai Electric Group.

Los últimos avances tecnológicos no solo marcan un hito para China en la fabricación de componentes esenciales para la fusión, sino que también consolidan aún más la función del país en la cadena de suministro mundial de la investigación sobre la fusión.

En octubre, el equipo criostático para pruebas en frío con imanes, fabricado conjuntamente por Shanghai Electric Nuclear Power Group y el Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP), llegó por mar al puerto francés de Marsella, desde donde fue transportado lentamente, a paso de hombre, durante más de 70 kilómetros tierra adentro, hasta el centro de la Organización ITER en Cadarache. Como uno de los siete miembros principales del proyecto ITER, China está trabajando con socios internacionales para impulsar la tecnología de fusión desde el laboratorio hasta su comercialización.

El equipo conjunto de Shanghai Electric Nuclear Power Group superó las estrictas limitaciones del emplazamiento de ITER (altura, peso y anchura) y completó la fabricación en tan solo 11 meses. Lograron conformar superficies contorneadas de gran tamaño con precisión milimétrica, ensamblar y soldar grandes carcasas y bridas planas de gran diámetro sin deformaciones, y realizar pruebas de vacío y de fugas de helio en la primera pasada en un recipiente ultragrande, con lo que establecieron estándares internacionales para el control de deformaciones con precisión milimétrica y el sellado de alto vacío a 10⁻⁴ mbar.

Como el proyecto de megaciencia internacional más grande e influyente del mundo, ITER reúne los esfuerzos combinados de más de 30 países, entre ellos la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y China, con el objetivo de lograr reacciones de fusión a gran escala y avanzar hacia la liberación estable y controlable de energía.

Mientras tanto, la carcasa de bobina de campo toroidal (TF) más grande del mundo, desarrollada conjuntamente por Shanghai Electric y el ASIPP, fue entregada al Centro Integral de Investigación para la Tecnología de Fusión (CRAFT) en Hefei. Fabricado íntegramente en acero inoxidable austenítico, mide 21 metros de alto y 12 metros de ancho, pesa unas 400 toneladas y es más de 1,2 veces más grande (y aproximadamente el doble de pesado) que el componente equivalente de ITER.

En la reunión ministerial del Grupo Mundial de Energía de Fusión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en la 30.ª Conferencia de Energía de Fusión, celebradas el 14 de octubre en Chengdu, Shanghai Electric destacó dos décadas de logros en materia de equipos de fusión (que abarcan EAST, CRAFT, BEST, HT-6M y HL-1) y sus soluciones de sistemas líderes en el sector, lo que despertó un gran interés a nivel mundial y destacó el papel de la fusión en la lucha contra el cambio climático y la demanda energética futura.

A lo largo de los años, Shanghai Electric ha abordado desafíos técnicos clave en la investigación de materiales de fusión, la fusión de hidrógeno-boro a megaamperios y la soldadura láser de penetración profunda y de alta frecuencia. Estos avances mejoraron el rendimiento de los dispositivos de fusión en condiciones extremas y proporcionaron soluciones replicables, experiencias valiosas y fortaleza tecnológica a la investigación mundial sobre la fusión.

