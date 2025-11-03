Два десятилетия инноваций в авангарде термоядерной энергетики: Shanghai Electric поддерживает глобальные проекты CRAFT и ITER, способствуя устойчивому будущему Земли
News provided byShanghai Electric
Nov 03, 2025, 10:24 ET
Ведущий китайский производитель высокотехнологичного оборудования расширяет международное сотрудничество в области термоядерной энергии
ШАНХАЙ, 3 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) недавно объявила о нескольких важных событиях в области управляемого термоядерного синтеза, включая поставку крупнейшего в мире корпуса тороидальной катушки и успешное поступление криостата для испытания магнитов в холодном состоянии на площадку строящегося во Франции Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER).
Эти достижения подчеркивают технологический потенциал китайских предприятий в развитии глобального сотрудничества в области термоядерной энергетики и придают новый импульс всемирному переходу на экологически чистые источники энергии.
«Являясь пионером по производству высотехнологичного оборудования в Китае, Shanghai Electric стремится развивать термоядерную энергетику посредством технологических инноваций и международного сотрудничества. Мы будем и впредь использовать наш значительный задел в области экстремального машиностроения и инженерной интеграции для обеспечения надежной поддержки таких крупных международных научных проектов, как ITER, помогая человечеству приблизиться к великой цели — экологически чистой энергии», — заявил У Лэй, (Wu Lei) председатель совета директоров Shanghai Electric Group.
Поставки новейшего технологического оборудования не только знаменуют собой прорыв Китая в производстве основных компонентов для термоядерных реакторов, но и еще больше укрепляют роль страны в глобальной цепочке поставок для исследований в области термоядерного синтеза.
В октябре криостатное оборудование для испытания магнитов в холодном состоянии, совместно изготовленное Shanghai Electric Nuclear Power Group и Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), было доставлено морским транспортом во французский порт Марсель, а затем медленно, со скоростью пешехода, перевезено на расстояние более 70 километров вглубь материка на строительную площадку ITER в Кадараше (Cadarache). Являясь одним из семи основных участников проекта ITER, Китай сотрудничает с международными партнерами над развитием технологии термоядерного синтеза на всех этапах, от лабораторных исследований до коммерческого применения.
Совместными усилиями команда Shanghai Electric Nuclear Power Group справилась с жесткими ограничениями на площадке ITER по высоте, весу и ширине и завершила производство всего за 11 месяцев. Специалистам удалось добиться миллиметровой точности при формовке больших изогнутых поверхностей, избежать деформаций при сборке и сварке крупных корпусов и плоских фланцев большого диаметра, а также осуществить вакуумную откачку и испытание на герметичность гелием сверхкрупных сосудов с первой попытки, установив международные эталоны контроля деформации с точностью до миллиметра и высоковакуумной герметизации при давлении 10⁻⁴ мбар.
Как крупнейший и наиболее влиятельный международный меганаучный проект, ITER объединяет усилия более 30 стран, включая страны Европейского союза, Индию, Японию, Южную Корею, Россию, США и Китай, с целью достижения крупномасштабных термоядерных реакций и приближения к стабильному и контролируемому высвобождению энергии.
Одновременно, крупнейший в мире корпус катушки тороидального поля (TF), разработанный совместно Shanghai Electric и ASIPP, был доставлен в Комплексный исследовательский центр термоядерных технологий (CRAFT) в городе Хэфэй (Hefei), Китай. Изготовленный полностью из аустенитной нержавеющей стали, он имеет высоту 21 метр и ширину 12 метров, весит около 400 тонн и более чем в 1,2 раза больше по размеру — и примерно в два тяжелее — по сравнению с аналогичными компонентами, используемыми в ITER.
На министерской встрече Всемирной группы МАГАТЭ по термоядерной энергетике и 30-й конференции МАГАТЭ по термоядерной энергетике, состоявшейся 14 октября в Чэнду (Chengdu), компания Shanghai Electric представила достижения двух десятилетий в области оборудования для термоядерных установок — включая EAST, CRAFT, BEST, HT‑6M и HL‑1 — и свои ведущие отраслевые системные решения, вызвав большой интерес международного сообщества и подчеркнув роль термоядерных технологий в борьбе с изменением климата и обеспечением энергетических потребностей будущего.
На протяжении многих лет Shanghai Electric успешно решает ключевые технические задачи в таких областях, как исследования материалов для термоядерных установок, термоядерный синтез водорода и бора с мегаамперными токами, а также высокочастотная лазерная сварка с глубокой проплавкой. Эти достижения повысили надежность термоядерных установок в экстремальных условиях и обеспечили воспроизводимые технологические решения, ценный опыт и инженерный потенциал для развития глобальных исследований в области управляемого термоядерного синтеза.
За дополнительной информации обращайтесь на веб-сайт: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2810153/image.jpg
Логотип —- https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
Share this article