Два десятилетия инноваций в авангарде термоядерной энергетики: Shanghai Electric поддерживает глобальные проекты CRAFT и ITER, способствуя устойчивому будущему Земли

Ведущий китайский производитель высокотехнологичного оборудования расширяет международное сотрудничество в области термоядерной энергии

ШАНХАЙ, 3 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) недавно объявила о нескольких важных событиях в области управляемого термоядерного синтеза, включая поставку крупнейшего в мире корпуса тороидальной катушки и успешное поступление криостата для испытания магнитов в холодном состоянии на площадку строящегося во Франции Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER).

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

Эти достижения подчеркивают технологический потенциал китайских предприятий в развитии глобального сотрудничества в области термоядерной энергетики и придают новый импульс всемирному переходу на экологически чистые источники энергии.

«Являясь пионером по производству высотехнологичного оборудования в Китае, Shanghai Electric стремится развивать термоядерную энергетику посредством технологических инноваций и международного сотрудничества. Мы будем и впредь использовать наш значительный задел в области экстремального машиностроения и инженерной интеграции для обеспечения надежной поддержки таких крупных международных научных проектов, как ITER, помогая человечеству приблизиться к великой цели — экологически чистой энергии», — заявил У Лэй, (Wu Lei) председатель совета директоров Shanghai Electric Group.

Поставки новейшего технологического оборудования не только знаменуют собой прорыв Китая в производстве основных компонентов для термоядерных реакторов, но и еще больше укрепляют роль страны в глобальной цепочке поставок для исследований в области термоядерного синтеза.

В октябре криостатное оборудование для испытания магнитов в холодном состоянии, совместно изготовленное Shanghai Electric Nuclear Power Group и Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), было доставлено морским транспортом во французский порт Марсель, а затем медленно, со скоростью пешехода, перевезено на расстояние более 70 километров вглубь материка на строительную площадку ITER в Кадараше (Cadarache). Являясь одним из семи основных участников проекта ITER, Китай сотрудничает с международными партнерами над развитием технологии термоядерного синтеза на всех этапах, от лабораторных исследований до коммерческого применения.

Совместными усилиями команда Shanghai Electric Nuclear Power Group справилась с жесткими ограничениями на площадке ITER по высоте, весу и ширине и завершила производство всего за 11 месяцев. Специалистам удалось добиться миллиметровой точности при формовке больших изогнутых поверхностей, избежать деформаций при сборке и сварке крупных корпусов и плоских фланцев большого диаметра, а также осуществить вакуумную откачку и испытание на герметичность гелием сверхкрупных сосудов с первой попытки, установив международные эталоны контроля деформации с точностью до миллиметра и высоковакуумной герметизации при давлении 10⁻⁴ мбар.

Как крупнейший и наиболее влиятельный международный меганаучный проект, ITER объединяет усилия более 30 стран, включая страны Европейского союза, Индию, Японию, Южную Корею, Россию, США и Китай, с целью достижения крупномасштабных термоядерных реакций и приближения к стабильному и контролируемому высвобождению энергии.

Одновременно, крупнейший в мире корпус катушки тороидального поля (TF), разработанный совместно Shanghai Electric и ASIPP, был доставлен в Комплексный исследовательский центр термоядерных технологий (CRAFT) в городе Хэфэй (Hefei), Китай. Изготовленный полностью из аустенитной нержавеющей стали, он имеет высоту 21 метр и ширину 12 метров, весит около 400 тонн и более чем в 1,2 раза больше по размеру — и примерно в два тяжелее — по сравнению с аналогичными компонентами, используемыми в ITER.

На министерской встрече Всемирной группы МАГАТЭ по термоядерной энергетике и 30-й конференции МАГАТЭ по термоядерной энергетике, состоявшейся 14 октября в Чэнду (Chengdu), компания Shanghai Electric представила достижения двух десятилетий в области оборудования для термоядерных установок — включая EAST, CRAFT, BEST, HT‑6M и HL‑1 — и свои ведущие отраслевые системные решения, вызвав большой интерес международного сообщества и подчеркнув роль термоядерных технологий в борьбе с изменением климата и обеспечением энергетических потребностей будущего.

На протяжении многих лет Shanghai Electric успешно решает ключевые технические задачи в таких областях, как исследования материалов для термоядерных установок, термоядерный синтез водорода и бора с мегаамперными токами, а также высокочастотная лазерная сварка с глубокой проплавкой. Эти достижения повысили надежность термоядерных установок в экстремальных условиях и обеспечили воспроизводимые технологические решения, ценный опыт и инженерный потенциал для развития глобальных исследований в области управляемого термоядерного синтеза.

