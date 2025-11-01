Dvě desetiletí průkopnické inovace v oblasti energie z jaderné fúze: Shanghai Electric podporuje globální projekty CRAFT a ITER a přispívá k udržitelné budoucnosti Země
Nov 01, 2025, 12:44 ET
Přední čínský výrobce špičkových zařízení rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti energie z jaderné fúze
ŠANGHAJ, 1. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) nedávno oznámila několik klíčových milníků v oblasti řízené jaderné fúze, včetně dodávky největšího toroidního pole cívky na světě a úspěšného doručení kryostatického zařízení na studené testy magnetů pro projekt Mezinárodního termonukleárního redaktoru (ITER) na místo ve Francii.
Tyto úspěchy podtrhují technologickou vyspělost čínských podniků v oblasti rozvoje globální spolupráce u fúzní energie a dodávají nový impuls celosvětovému přechodu na čistou energii.
„Jako průkopník v oblasti výroby špičkových zařízení v Číně se společnost Shanghai Electric zavázala k rozvoji fúzní energie prostřednictvím technologických inovací a mezinárodní spolupráce. Budeme i nadále využívat své klíčové silné stránky v oblasti extrémní výroby a integrace konstrukce, abychom poskytovali solidní podporu významným globálním vědeckým projektům, jako je ITER, a pomáhali lidstvu dosáhnout velkého cíle v podobě čisté energie," uvedl Wu Lei, předseda představenstva společnosti Shanghai Electric Group.
Dodávky nejnovějších technologií znamenají nejen průlom pro Čínu ve výrobě klíčových komponentů pro fúzi, ale také dále upevňují roli země v globálním dodavatelském řetězci pro výzkum fúze.
V říjnu dorazilo magnetické kryostatické zařízení pro studené testy, které společně vyrobily společnosti Shanghai Electric Nuclear Power Group a Institut fyziky plazmatu Čínské akademie věd (ASIPP), po moři do francouzského přístavu Marseille, odkud bylo pomalu přepraveno pěší rychlostí na vzdálenost přes 70 kilometrů do vnitrozemí k sídlu organizace ITER v Cadarache. Jako jeden ze sedmi hlavních členů projektu ITER spolupracuje Čína s mezinárodními partnery na posunu fúzní technologie z laboratoře směrem ke komercializaci.
Společný tým společnosti Shanghai Electric Nuclear Power Group překonal přísná omezení daná lokalitou ITER – jde o výšku, hmotnost a šířku – a dokončil výrobu za pouhých 11 měsíců. Dosáhl milimetrové přesnosti tvarování velkých zakřivených povrchů, montáže a svařování velkých plášťů a plochých přírub s velkým průměrem, které odolávají deformaci, a také prvního vakuového čerpání a testování těsnosti heliem u ultravelké nádoby. Takto stanovil nové mezinárodní standardy pro milimetrovou kontrolu deformace a vysoké vakuové utěsnění při 10⁻⁴ mbar.
Jako největší a nejvlivnější mezinárodní megaprojekt v oblasti vědy spojuje ITER společné úsilí více než 30 zemí, včetně Evropské unie, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Spojených států a Číny, s cílem dosáhnout velkých fúzních reakcí a posunout se směrem ke stabilnímu a kontrolovatelnému uvolňování energie.
Mezitím byla do Komplexního výzkumného zařízení pro fúzní technologie (CRAFT) v Che-fej dodána největší toroidní cívka (TF) na světě, kterou společně vyvinuly Shanghai Electric a ASIPP. Je vyrobena výhradně z austenitické nerezové oceli, měří 21 metrů na výšku a 12 metrů na šířku, váží přibližně 400 tun a je více než 1,2krát větší – a přibližně dvakrát těžší – než ekvivalentní součást ITER.
Na vládní konferenci Světové skupiny pro fúzní energii IAEA a 30. konferenci o fúzní energii, která se konala 14. října v Čcheng-tu, zdůraznila společnost Shanghai Electric dvě desetiletí úspěchů v oblasti fúzního zařízení – od EAST, CRAFT, BEST, HT 6M až po HL 1 – a svá špičková systémová řešení, která vzbudila silný globální zájem a podtrhla roli fúze v boji proti změně klimatu a uspokojování budoucí poptávky po energii.
V průběhu let se společnost Shanghai Electric zabývala klíčovými technickými výzvami v oblasti výzkumu materiálů pro fúzi, fúze vodíku a boru s mega-ampérovým proudem a vysokofrekvenčního laserového svařování s hlubokým průnikem. Tento pokrok zlepšil výkon fúzních zařízení v extrémních podmínkách a poskytl globálnímu výzkumu fúze replikovatelné řešení, cenné zkušenosti a technologickou sílu.
Další informace naleznete na stránkách https://www.shanghai-electric.com/group_en/.
