Deux décennies d'innovation pionnière dans l'énergie de fusion nucléaire : Shanghai Electric soutient les projets CRAFT et ITER à l'échelle mondiale, vers un avenir durable pour notre planète

Le principal fabricant chinois d'équipements haut de gamme fait progresser la coopération internationale dans le domaine de l'énergie de fusion nucléaire

SHANGHAI, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a récemment annoncé plusieurs étapes clés dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, notamment la livraison du plus grand caisson de bobine de champ toroïdal au monde et l'arrivée réussie de l'équipement du cryostat d'essai à froid de l'aimant du projet de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER - réacteur thermonucléaire expérimental international) sur le site en France.

The world's largest toroidal field (TF) coil case, jointly developed by Shanghai Electric and ASIPP, was delivered to the Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) in Hefei, China.

Ces réalisations soulignent les prouesses technologiques des entreprises chinoises en matière de collaboration mondiale dans le domaine de l'énergie de fusion et et impulsent un nouvel élan dans la transition mondiale vers les énergies propres.

« En tant que pionnier de la fabrication d'équipements haut de gamme en Chine, Shanghai Electric s'engage à faire progresser l'énergie de fusion grâce à l'innovation technologique et à la collaboration internationale. Nous continuerons à tirer parti de nos principaux atouts en matière de fabrication extrême et d'intégration de l'ingénierie pour apporter un soutien solide aux grands projets scientifiques mondiaux tels qu'ITER, et aider l'humanité à atteindre le grand objectif de l'énergie propre », a déclaré Wu Lei, président du Shanghai Electric Group.

Les dernières livraisons technologiques marquent des progrès majeurs bien au delà de la simple avancée pour la Chine dans la fabrication de composants de base pour la fusion, mais renforcent également le rôle du pays dans la chaîne d'approvisionnement de la recherche sur la fusion au niveau mondial.

En octobre, le cryostat d'essai à froid de l'aimant, fabriqué conjointement par le Shanghai Electric Nuclear Power Group et l'Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences (ASIPP), est arrivé par voie maritime au port français de Marseille avant d'être lentement acheminé, à la vitesse de la marche, sur plus de 70 kilomètres à l'intérieur des terres jusqu'au site de l'organisation ITER à Cadarache. En tant que l'un des sept membres principaux du projet ITER, la Chine travaille avec des partenaires internationaux pour faire progresser la technologie de la fusion du laboratoire vers la commercialisation.

L'équipe collaborative du Shanghai Electric Nuclear Power Group a surmonté les contraintes strictes du site ITER - hauteur, poids et largeur - et a achevé la fabrication en 11 mois seulement. Ils ont réussi à réaliser un formage au millimètre près de grandes surfaces profilées, l'assemblage et le soudage anti-déformation de grandes coques et de brides plates de grand diamètre, ainsi que le premier pompage sous vide et l'essai d'étanchéité à l'hélium d'un très grand récipient, établissant ainsi des normes internationales pour le contrôle des déformations au millimètre près et l'étanchéité sous vide poussé à 10⁻⁴ mbar.

En tant que mégaprojet scientifique international le plus important et le plus influent au monde, l'ITER rassemble les efforts combinés de plus de 30 pays, dont l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis et la Chine, dans le but de réaliser des réactions de fusion à grande échelle et de progresser vers une libération stable et contrôlable de l'énergie.

Parallèlement, le plus grand caisson de bobine de champ toroïdal (TF) au monde, développé conjointement par Shanghai Electric et ASIPP, a été livré au Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) à Hefei. Fabriqué entièrement en acier inoxydable austénitique, il mesure 21 mètres de haut et 12 mètres de large, pèse environ 400 tonnes et est plus de 1,2 fois plus grand - et environ deux fois plus lourd - que le composant équivalent d'ITER.

Lors de la réunion ministérielle du Groupe mondial de l'énergie de fusion de l'AIEA et de la 30e conférence sur l'énergie de fusion qui se sont tenues le 14 octobre à Chengdu, Shanghai Electric a mis en avant deux décennies de réalisations en matière d'équipements de fusion (EAST, CRAFT, BEST, HT-6M et HL-1) et ses solutions de systèmes de pointe, suscitant un vif intérêt au niveau mondial et soulignant le rôle de la fusion dans la lutte contre le changement climatique et la future demande d'énergie.

Au fil des années, Shanghai Electric a relevé des défis techniques majeurs dans la recherche sur les matériaux de fusion, la fusion hydrogène-bore méga-ampère et le soudage laser à pénétration profonde haute fréquence. Ces progrès ont permis d'optimiser les performances des dispositifs de fusion en conditions extrêmes, tout en apportant des solutions reproductibles, des enseignements précieux et une expertise technologique renforçant la recherche mondiale sur la fusion.

