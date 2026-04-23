Presiden Mozambique Melawat Zoomlion Smart Industrial City Semasa Lawatan Negara ke China

CHANGSHA, China, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Presiden Mozambique, Daniel Francisco Chapo, melawat kemudahan pembuatan pengeluar peralatan berat China, Zoomlion, pada 16 April, menandakan hari pertama lawatan negara selama seminggu ke China ketika negara Afrika tersebut berusaha mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertanian.

Chapo, dalam lawatan pertamanya ke China sejak memegang jawatan pada 2025, disambut di Zoomlion Smart Industrial City di Changsha oleh Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Zhan Chunxin, di mana beliau menyaksikan barisan pemasangan ekskavator automatik dan pelbagai peralatan pertanian termasuk traktor elektrik, penuai gabungan hibrid dan elektrik sepenuhnya, dan mesin penanam padi.

Syarikat turut mengadakan demonstrasi langsung untuk mempamerkan ketepatan sistem pintarnya, termasuk ekskavator yang menyusun cawan dan pemuat kemudi-kelincir yang melaksanakan rutin yang telah dirancang.

Chapo berkata Mozambique telah menemukan jenis penyelesaian yang diperlukan dalam Zoomlion bagi memacu pembangunan pembinaan dan infrastrukturnya, sambil menyatakan bahawa negara itu sedang melaksanakan pembangunan berskala besar merangkumi jalan raya, jambatan, bangunan dan infrastruktur yang lebih luas.

Pertanian menyumbang kira-kira satu perempat daripada KDNK negara dan menggaji sebahagian besar tenaga kerja, menjadikan penjenteraan sebagai keutamaan berterusan dalam pembangunan ekonomi.

Kementerian Pertanian negara itu mengadakan mesyuarat berasingan dengan Zoomlion dua hari kemudian untuk membincangkan keperluan jentera pertanian.

Mozambique berada pada tahap pembangunan yang selari dengan kekuatan jangka panjang Zoomlion dalam peralatan pembinaan dan pertanian. Dengan pengalaman yang dibina melalui pembangunan produk, pembuatan dan pengembangan pasaran antarabangsa selama bertahun-tahun, syarikat ini berada dalam kedudukan baik untuk menyokong pelbagai keperluan infrastruktur dan penjenteraan.

Zoomlion, yang disenaraikan di Hong Kong, melaporkan hasil antarabangsa sebanyak 30.5 bilion yuan ($4.4 bilion) pada 2025, kira-kira 59% daripada jumlah jualan, dengan pertumbuhan kompaun tahunan sebanyak 52% sepanjang empat tahun lalu. Hasil jentera pemindahan tanah meningkat kira-kira 45% tahun ke tahun.

Kemudahan di Changsha menghasilkan lebih daripada 100 model ekskavator pada barisan pemasangan bersama, dengan purata satu ekskavator dihasilkan setiap enam minit, dan kitaran pembuatan penuh daripada keluli mentah hingga produk siap selama 6.5 hari.

Lawatan ini mencerminkan minat antarabangsa yang semakin meningkat terhadap pengeluar peralatan yang mampu memenuhi keperluan pembinaan dan pertanian yang pelbagai, ketika pelaburan infrastruktur terus berkembang merentasi pasaran yang baru muncul.

