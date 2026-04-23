ประธานาธิบดีโมซัมบิกเยือนเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Zoomlion ขณะเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
News provided byZoomlion
23 Apr, 2026, 20:27 CST
ฉางชา, จีน, 23 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 เมษายน ประธานาธิบดีโมซัมบิก Daniel Francisco Chapo ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตของ Zoomlion ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักของจีน ซึ่งเป็นวันแรกของการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยโมซัมบิกมุ่งมั่นที่จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคเกษตรกรรม
Chapo ผู้เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2568 ได้รับการต้อนรับที่เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะของ Zoomlion ในเมืองฉางชาโดยประธานและซีอีโอ Zhan Chunxin โดยได้เยี่ยมชมสายการประกอบรถขุดอัตโนมัติและอุปกรณ์การเกษตรหลากหลายประเภท รวมถึงรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า รถเกี่ยวข้าวแบบไฮบริดและแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และเครื่องปลูกข้าว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสาธิตสดเพื่อแสดงความแม่นยำของระบบอัจฉริยะ โดยมีการใช้รถขุดวางถ้วยซ้อนกัน และรถตักล้อยางทำการแสดงท่าเต้นที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
Chapo กล่าวว่าโมซัมบิกเห็นว่า Zoomlion มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยระบุว่าประเทศกำลังดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมถนน สะพาน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานในวงกว้าง
ภาคเกษตรกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และจ้างงานประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ ทำให้การใช้เครื่องจักรกลเป็นยังสิ่งสำคัญลำดับต้นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระทรวงการเกษตรของโมซัมบิกได้จัดอีกการประชุมกับบริษัท Zoomlion ในอีกสองวันต่อมาเพื่อหารือความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเทศโมซัมบิกอยู่ในช่วงการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็งระยะยาวของ Zoomlion ในด้านอุปกรณ์ก่อสร้างและเกษตรกรรม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ บริษัทจึงพร้อมสนับสนุนความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรกลที่หลากหลาย
Zoomlion ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง รายงานรายได้จากต่างประเทศ 30.5 พันล้านหยวน (4.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2568 คิดเป็นประมาณ 59% ของยอดขายทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 52% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา รายได้จากเครื่องจักรกลงานดินเพิ่มขึ้นประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โรงงานที่ฉางชาผลิตรถขุดมากกว่า 100 รุ่นบนสายการประกอบเดียวกัน โดยผลิตรถขุดได้เฉลี่ยหนึ่งคันทุก ๆ หกนาที และมีวงจรการผลิตครบวงจรตั้งแต่เหล็กดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใน 6.5 วัน
การเยือนจีนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความสนใจจากนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการก่อสร้างและการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเกิดใหม่
