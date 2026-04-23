ประธานาธิบดีโมซัมบิกเยือนเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Zoomlion ขณะเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

News provided by

Zoomlion

23 Apr, 2026, 20:27 CST

ฉางชา, จีน, 23 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 เมษายน ประธานาธิบดีโมซัมบิก Daniel Francisco Chapo ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตของ Zoomlion ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักของจีน ซึ่งเป็นวันแรกของการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยโมซัมบิกมุ่งมั่นที่จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคเกษตรกรรม

Chapo ผู้เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2568 ได้รับการต้อนรับที่เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะของ Zoomlion ในเมืองฉางชาโดยประธานและซีอีโอ Zhan Chunxin โดยได้เยี่ยมชมสายการประกอบรถขุดอัตโนมัติและอุปกรณ์การเกษตรหลากหลายประเภท รวมถึงรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า รถเกี่ยวข้าวแบบไฮบริดและแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และเครื่องปลูกข้าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสาธิตสดเพื่อแสดงความแม่นยำของระบบอัจฉริยะ โดยมีการใช้รถขุดวางถ้วยซ้อนกัน และรถตักล้อยางทำการแสดงท่าเต้นที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

Chapo กล่าวว่าโมซัมบิกเห็นว่า Zoomlion มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยระบุว่าประเทศกำลังดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมถนน สะพาน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานในวงกว้าง

ภาคเกษตรกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และจ้างงานประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ ทำให้การใช้เครื่องจักรกลเป็นยังสิ่งสำคัญลำดับต้นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

กระทรวงการเกษตรของโมซัมบิกได้จัดอีกการประชุมกับบริษัท Zoomlion ในอีกสองวันต่อมาเพื่อหารือความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร

ประเทศโมซัมบิกอยู่ในช่วงการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดแข็งระยะยาวของ Zoomlion ในด้านอุปกรณ์ก่อสร้างและเกษตรกรรม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ บริษัทจึงพร้อมสนับสนุนความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรกลที่หลากหลาย

Zoomlion ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง รายงานรายได้จากต่างประเทศ 30.5 พันล้านหยวน (4.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2568 คิดเป็นประมาณ 59% ของยอดขายทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 52% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา รายได้จากเครื่องจักรกลงานดินเพิ่มขึ้นประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โรงงานที่ฉางชาผลิตรถขุดมากกว่า 100 รุ่นบนสายการประกอบเดียวกัน โดยผลิตรถขุดได้เฉลี่ยหนึ่งคันทุก ๆ หกนาที และมีวงจรการผลิตครบวงจรตั้งแต่เหล็กดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใน 6.5 วัน

การเยือนจีนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความสนใจจากนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการก่อสร้างและการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเกิดใหม่

SOURCE Zoomlion

Presiden Mozambique Melawat Zoomlion Smart Industrial City Semasa Lawatan Negara ke China

Presiden Mozambique, Daniel Francisco Chapo, melawat kemudahan pembuatan pengeluar peralatan berat China, Zoomlion, pada 16 April, menandakan hari...
Hannover Messe 2026: Zoomlion Perkenal Julung Kali Robot Ops, Pamer Keupayaan AI Industri dan Pembuatan Pintar

Hannover Messe 2026: Zoomlion Perkenal Julung Kali Robot Ops, Pamer Keupayaan AI Industri dan Pembuatan Pintar

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" atau "Syarikat"; 1157.HK) membuat penampilan sulung global sistem pengendalian...
News Releases in Similar Topics