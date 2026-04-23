El presidente de Mozambique visita la ciudad industrial inteligente Zoomlion durante su visita de Estado a China

CHANGSHA, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, visitó el 16 de abril las instalaciones de fabricación del fabricante chino de maquinaria pesada Zoomlion, en el primer día de una visita de Estado de una semana a China, con la que la nación africana busca acelerar su desarrollo agrícola y de infraestructuras.

Chapo, en su primer viaje a China desde que asumió el cargo en 2025, fue recibido en la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion en Changsha por el presidente y consejero delegado Zhan Chunxin, donde observó líneas de ensamblaje automatizadas de excavadoras y una gama de equipos agrícolas que incluyen tractores eléctricos, cosechadoras híbridas y totalmente eléctricas, y trasplantadoras de arroz.

La empresa también organizó demostraciones en vivo para mostrar la precisión de sus sistemas inteligentes, en las que se pudo ver una excavadora apilando vasos y una minicargadora realizando una rutina coreografiada.

Chapo afirmó que Mozambique había encontrado en Zoomlion el tipo de soluciones que demanda su impulso en materia de construcción e infraestructura, y señaló que el país está inmerso en un desarrollo a gran escala que abarca carreteras, puentes, edificios e infraestructura en general.

La agricultura representa aproximadamente una cuarta parte del PIB del país y emplea a la mayor parte de su población activa, lo que convierte a la mecanización en una prioridad constante para el desarrollo económico.

Dos días después, el Ministerio de Agricultura del país celebró una reunión aparte con Zoomlion para analizar sus necesidades de maquinaria agrícola.

Mozambique se encuentra en una etapa de desarrollo que se alinea perfectamente con las fortalezas a largo plazo de Zoomlion en maquinaria para la construcción y la agricultura. Gracias a la experiencia acumulada durante años de desarrollo de productos, fabricación y expansión en mercados internacionales, la empresa está bien posicionada para satisfacer una amplia gama de necesidades de infraestructura y mecanización.

Zoomlion, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, registró ingresos internacionales de 30.500 millones de yuanes (4.400 millones de dólares) en 2025, lo que representa aproximadamente el 59 % de las ventas totales, con un crecimiento anual compuesto del 52 % durante los últimos cuatro años. Los ingresos por maquinaria para movimiento de tierras aumentaron aproximadamente un 45 % interanual.

La planta de Changsha produce más de 100 modelos de excavadoras en líneas de montaje compartidas, fabricando una excavadora cada seis minutos de media, con un ciclo de fabricación completo desde la materia prima del acero hasta el producto terminado de 6,5 días.

La visita refleja el creciente interés internacional por los fabricantes de equipos capaces de satisfacer las diversas necesidades de la construcción y la agricultura, a medida que la inversión en infraestructuras continúa expandiéndose en los mercados emergentes.