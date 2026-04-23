Le président du Mozambique visite la Cité industrielle intelligente de Zoomlion lors de sa visite d'État en Chine

CHANGSHA, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a visité les installations du fabricant chinois d'équipements lourds Zoomlion le 16 avril, le premier jour d'une visite d'État d'une semaine en Chine, alors que le pays africain cherche à accélérer son développement en matière d'infrastructure et d'agriculture.

Pour son premier voyage en Chine depuis son entrée en fonction en 2025, Chapo a été reçu à la Cité industrielle intelligente de Zoomlion à Changsha par le président du conseil et CEO Zhan Chunxin, où il a pu observer des lignes d'assemblage de pelles automatisées et une gamme d'équipements agricoles comprenant des tracteurs électriques, des moissonneuses-batteuses hybrides et entièrement électriques, ainsi que des repiqueuses de riz.

L'entreprise a également organisé des démonstrations en direct pour illustrer la précision de ses systèmes intelligents : une pelleteuse empilant des gobelets et une chargeuse compacte exécutant une routine chorégraphiée.

Chapo a déclaré que le Mozambique avait trouvé en Zoomlion le type de solutions que son secteur de la construction et de l'infrastructure exigeait, notant que le pays était engagé dans un développement à grande échelle couvrant les routes, les ponts, les bâtiments et l'infrastructure au sens large.

L'agriculture représente environ un quart du PIB du pays et emploie la majorité de sa population active, ce qui fait de la mécanisation une priorité constante pour le développement économique.

Le ministère de l'Agriculture du pays a tenu une réunion séparée avec Zoomlion deux jours plus tard pour discuter de ses besoins en machines agricoles.

Le Mozambique se trouve à un stade de développement qui correspond étroitement aux atouts durables de Zoomlion en matière d'équipements de construction et d'équipements agricoles. Forte d'une expérience acquise au fil des ans en développement de produits, fabrication et expansion des marchés internationaux, l'entreprise est bien placée pour répondre à un large éventail de besoins en matière d'infrastructures et de mécanisation.

Coté à Hong Kong, Zoomlion a déclaré un chiffre d'affaires international de 30,5 milliards de yuans (4,4 milliards de dollars) en 2025, soit environ 59 % de ses ventes totales, avec une croissance annuelle de 52 % au cours des quatre dernières années. Le chiffre d'affaires des engins de terrassement a augmenté d'environ 45 % en glissement annuel.

L'usine de Changsha produit plus de 100 modèles de pelles sur des lignes d'assemblage partagées, produisant une pelle toutes les six minutes en moyenne, avec un cycle de fabrication complet, de l'acier brut au produit fini, de 6,5 jours.

Cette visite témoigne de l'intérêt international croissant pour les fabricants d'équipements capables de répondre aux divers besoins des secteurs de la construction et de l'agriculture, alors que les investissements dans les infrastructures continuent de se développer dans les marchés émergents.