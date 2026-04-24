モザンビーク大統領、中国国賓訪問中にZoomlionスマート工業都市を訪問

中国・長沙、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- モザンビークのDaniel Francisco Chapo大統領は4月16日、中国の重機メーカーZoomlionの製造施設を視察しました。これは、同国がインフラ整備と農業開発の加速を目指す中で行われた、1週間にわたる中国国賓訪問の初日に当たります。

2025年の就任後初めて中国を訪問したChapo大統領は、長沙にあるZoomlionのスマート工業都市で、会長兼CEOのZhan Chunxin氏の出迎えを受け、自動化された油圧ショベルの組立ラインに加え、電動トラクター、ハイブリッド式および完全電動式のコンバイン、田植機など各種農業機械を視察しました。

同社はまた、自社のインテリジェントシステムの精度を示すため、油圧ショベルがカップを積み上げ、スキッドステアローダーが振り付けに沿った動きを披露するライブデモも実施しました。

Chapo大統領は、モザンビークでは道路、橋、建物を含む幅広いインフラ分野で大規模な開発が進められているとした上で、その建設およびインフラ整備の推進に必要なソリューションをZoomlionに見いだしたと述べました。

農業は同国GDPの約4分の1を占め、就業人口の大半を支えているため、機械化は経済発展に向けた重要課題であり続けています。

同国農業省はその2日後、必要とする農業機械について協議するため、Zoomlionと別途会合を開きました。

モザンビークは、建設機械および農業機械におけるZoomlionの長期的な強みと高い親和性を持つ発展段階にあります。長年にわたる製品開発、製造、海外市場展開で培った経験を背景に、同社は幅広いインフラ整備および機械化のニーズを支援できる体制を整えています。

香港上場のZoomlionは、2025年の海外売上高が305億元（44億米ドル）で、総売上高の約59％を占めたと発表しました。過去4年間の年平均成長率は52％です。土工機械の売上高は前年同期比で約45％増加しました。

長沙の施設では、共通の組立ラインで100機種を超える油圧ショベルを生産しており、平均6分ごとに1台を完成させています。原鋼から完成品に至るまでの製造サイクル全体は6.5日です。

今回の訪問は、新興市場でインフラ投資の拡大が続く中、多様な建設・農業ニーズに対応できる機械メーカーに対する国際的な関心の高まりを反映しています。

SOURCE Zoomlion