모잠비크 대통령, 중국 국빈 방문 중 줌라이언 스마트 산업도시 견학

창사, 중국 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 모잠비크의 다니엘 프란시스코 샤푸(Daniel Francisco Chapo) 대통령이 4월 16일 중국 중장비 제조업체 줌라이언(Zoomlion)의 제조 시설을 견학했으며, 이는 아프리카 국가인 모잠비크가 인프라와 농업 개발을 가속하고자 하는 가운데 일주일간의 중국 국빈 방문 첫날을 기념하는 행사였다.

2025년 취임 후 첫 중국 방문에 나선 샤푸 대통령은 창사에 있는 줌라이언의 스마트 산업도시(Smart Industrial City)에서 잔춘신(Zhan Chunxin) 회장 겸 최고경영자의 영접을 받았으며, 자동화된 굴삭기 조립 라인과 전기 트랙터, 하이브리드 및 완전 전기 콤바인 수확기, 이앙기를 포함한 다양한 농기계를 관찰했다.

회사는 또한 지능형 시스템의 정밀도를 보여주기 위해 실시간 시연을 진행했으며, 굴삭기가 컵을 쌓는 모습과 스키드 스티어 로더가 정교하게 연출된 루틴을 수행하는 장면을 선보였다.

샤푸 대통령은 모잠비크가 줌라이언에서 자국의 건설 및 인프라 추진이 요구하는 솔루션을 찾았다고 말하며, 모잠비크가 도로, 교량, 건물 및 광범위한 인프라에 걸친 대규모 개발에 참여하고 있다고 언급했다.

농업은 모잠비크 GDP의 약 4분의 1을 차지하고 근로 인구의 대부분을 고용하고 있어, 기계화는 경제 개발의 지속적인 우선순위가 되고 있다.

모잠비크 농업부는 이틀 후 줌라이언과 별도 회의를 열어 농기계 요구사항을 논의했다.

모잠비크는 건설 및 농업 장비 분야에서 줌라이언의 장기적 강점과 밀접하게 일치하는 개발 단계에 있다. 수년간의 제품 개발, 제조 및 국제 시장 확장을 통해 구축된 경험을 바탕으로 이 회사는 광범위한 인프라 및 기계화 요구를 지원할 수 있는 좋은 위치에 있다.

홍콩에 상장된 줌라이언은 2025년 국제 매출 305억 위안(44억 달러)을 기록했다고 보고했으며, 이는 전체 매출의 약 59%로 지난 4년간 연평균 52% 성장했다. 토공 기계 매출은 전년 대비 약 45% 증가했다.

창사 시설은 공유 조립 라인에서 100개 이상의 굴삭기 모델을 생산하며, 평균 6분마다 굴삭기 한 대를 생산하고 있으며, 가공되지 않은 강철에서 완제품까지의 전체 제조 사이클은 6.5일이다.

이번 방문은 신흥 시장 전반에서 인프라 투자가 계속 확대되는 가운데, 다양한 건설 및 농업 요구를 충족할 수 있는 장비 제조업체에 대한 국제적 관심이 증가하고 있음을 반영한다.

SOURCE Zoomlion