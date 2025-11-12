Otevřenost jako motor inovací - společnost Huawei pořádá 6. fórum o inovacích a duševním vlastnictví
Nov 12, 2025, 14:51 ET
PEKING, 12. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei uspořádala 11. listopadu 2025 své šesté Inovační a patentové (IP) fórum, na němž oznámila vítěze svého pololetního ocenění „Deset nejlepších vynálezů" (Top Ten Inventions). Akce shromáždila odborníky na inovace a duševní vlastnictví z celého světa, aby společně zkoumali význam otevřenosti a ochrany duševního vlastnictví pro podporu inovací a společenského pokroku.
„Otevřené inovace posouvají společnost i technologie vpřed. Jsou součástí naší DNA. Otevřený přístup k inovacím je pro nás zásadní," uvedl ředitel pro právní záležitosti společnosti Liuping Song. „Huawei respektuje duševní vlastnictví ostatních a chrání to své, včetně patentů, ochranných známek, autorských práv a obchodních tajemství."
V roce 2024 dosáhly příjmy společnosti Huawei z licencování patentů přibližně 630 milionů amerických dolarů. Patentové licenční poplatky, které Huawei v průběhu let zaplatila, jsou téměř trojnásobkem částky, kterou sama za licenční poplatky obdržela.
Marco Alemán, zástupce generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), poznamenal, že „Huawei je předním globálním uživatelem globálních služeb WIPO v oblasti duševního vlastnictví a silným motorem inovací. Společnost Huawei měla v roce 2024 celkem 6 600 zveřejněných patentových přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a od roku 2014 je největším uživatelem systému PCT."
Etienne Sanz de Acedo, generální ředitel Mezinárodní asociace ochranných známek (International Trademark Association), zdůraznil: „Jakožto nehmotný majetek je duševní vlastnictví univerzálním jazykem, který převádí inovace a kreativitu do měřitelné hodnoty."
Ningling Wangová, nově zvolená prezidentka Mezinárodní společnosti licenčních odborníků (Licensing Executives Society International), uvedla, že vybízí „vedoucí představitele průmyslu, tvůrce politik, výzkumné pracovníky a podnikatele, aby posilovali spolupráci, sdíleli poznatky, odstraňovali překážky a uplatňovali odpovědné licencování."
Společnost Huawei na fóru představila inovace, které jí vynesly již šesté ocenění Deset nejlepších vynálezů a které pokrývají řadu obchodních oblastí klíčových pro budoucí rozvoj, včetně výpočetní techniky, operačního systému HarmonyOS a úložišť.
Alan Fan, viceprezident a ředitel oddělení duševního vlastnictví společnosti Huawei, zdůraznil, že jako přední přispěvatel do oblasti technologií v odvětví ICT sdílí Huawei své technologie prostřednictvím open-source softwaru, open-source hardwaru, patentových přihlášek, odborných publikací a účasti na tvorbě technických standardů.
V roce 2024 společnost Huawei zveřejnila 37 000 patentů, čímž vytvořila nový firemní rekord. Kromě toho předložila více než 10 000 technických návrhů standardizačním organizacím a zveřejnila přes 1 000 odborných studií. Zároveň se zdrojový kód systému OpenHarmony rozrostl o dalších 10 milionů řádků díky příspěvkům od více než 8 100 členů komunity a systém openEuler překročil 10 milionů instalací.
Do konce roku 2024 bylo v oblasti mobilních standardů na základě patentů společnosti Huawei licencováno více než 2,7 miliardy zařízení 5G. V oblasti Wi-Fi bylo na základě patentů Huawei licencováno více než 1,2 miliardy zařízení spotřební elektroniky. A v oblasti multimédií bylo více než 3,2 miliardy multimediálních zařízení licencováno na základě patentů společnosti na video kodeky. Celkem 48 společností z žebříčku Fortune Global 500 je přímými či nepřímými držiteli licencí společnosti Huawei.
Heiwai Tang, zástupce rektora Hongkongské univerzity, na fóru uvedl: „Inovace jsou klíčovým hybatelem moderního hospodářského růstu a jejich trvalé fungování závisí na pevném, otevřeném a celosvětově důvěryhodném patentovém systému. Těší mě, že společnosti jako Huawei se řídí mezinárodními normami v oblasti duševního vlastnictví, čímž maximalizují jeho hodnotu a zároveň podporují zdravé podnikatelské prostředí."
V rámci svých snah o podporu otevřených inovací spustila společnost Huawei v červnu 2024 web Chaspark Patent. Jedná se o bezplatnou, výkonnou a spolehlivou platformu, na které mohou výzkumníci z celého světa vyhledávat informace o patentech. Tato služba může být pro studenty, jednotlivé badatele či menší technologické organizace finančně nedostupná. Dnes společnost oznámila významné aktualizace webu Chaspark Patent, včetně nových funkcí, jako je sémantické vyhledávání a shrnutí pomocí umělé inteligence.
Mezi dalšími hostujícími řečníky na fóru byli Yali Zhuová, generální ředitelka společnosti PatSnap China, Qi Wangová, ředitelka firmy Clarivate pro oblast Asie a Tichomoří, Mattia Fogliacco, prezident společnosti Sisvel, a Laurie Fitzgeraldová, prezidentka firmy Avanci Vehicle. Podělili se o své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti otevřených inovací.
Song na závěr prohlásil: „Zavázali jsme se k budování prostředí, které chrání inovace a duševní vlastnictví, a úzce spolupracujeme s partnery z oboru na podpoře konstruktivní ochrany duševního vlastnictví. Tímto způsobem může odvětví pokračovat v růstu a společném rozvoji."
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2820809/Huawei_held_its_sixth_Innovation_and_Intellectual_Property__IP__Forum_in_Beijing.jpg
