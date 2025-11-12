Развитие инноваций с открытостью -- компания Huawei проводит 6-й Форум по вопросам инноваций и интеллектуальной собственности

ПЕКИН, 12 ноября 2025 г. 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 ноября 2025 года компания Huawei провела шестой Форум по вопросам инноваций и интеллектуальной собственности (ИС), на котором были объявлены лауреаты награды «Десять лучших изобретений», присуждаемой два раза в год. На мероприятии собрались специалисты в области инноваций и интеллектуальной собственности со всего мира, чтобы изучить важность открытости и защиты ИС для стимулирования инноваций и социального прогресса.

«Открытые инновации поддерживают движение общества и технологий вперед, и это заложено в нашей ДНК. Мы привержены открытому подходу к инновациям, — сказал директор компании по юридическим вопросам Люпин Сонг (Liuping Song). — Huawei уважает интеллектуальную собственность других лиц и защищает свою, включая патенты, товарные знаки, авторские права и коммерческую тайну».

В 2024 году выручка Huawei от предоставления лицензий на использование патентов составила примерно 630 млн долларов США. Сумма роялти по патентам, которую Huawei заплатила за эти годы, почти в три раза превышают сумму роялти, которую она получила.

Марко Алеман (Marco Alemán), заместитель директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), отметил: «Huawei является крупнейшим в мире пользователем глобальных услуг ВОИС в области ИС и мощным локомотивом инноваций. В 2024 году у компании Huawei было 6600 опубликованных заявок по Договору о патентной кооперации (РСТ), и она является крупнейшим пользователем системы РСТ с 2014 года».

Этьен Санс де Аседо (Etienne Sanz de Acedo), генеральный директор Международной ассоциации товарных знаков, подчеркнул: «Как нематериальный актив, интеллектуальная собственность является универсальной системой, которая превращает инновации и творчество в количественно измеримую ценность».

Нинлин Ван (Ningling Wang), избранный президент Международного лицензионного общества, сказала, что она призывает «лидеров отрасли, политиков, исследователей и предпринимателей развивать сотрудничество, обмениваться знаниями, снижать барьеры и на практике применять ответственное лицензирование».

На форуме компания Huawei представила инновации, которые получили шестую награду компании «Десять лучших изобретений», охватывающую ряд направлений бизнеса, которые являются ключевыми для будущего развития, включая вычисления, операционную систему HarmonyOS и хранилища данных.

Алан Фан (Alan Fan), вице-президент и глава Департамента прав интеллектуальной собственности в компании Huawei, подчеркнул, что в качестве ведущего разработчика технологий в секторе ИКТ, компания Huawei делится своими технологиями за счет программного обеспечения с открытым исходным кодом, открытого оборудования, патентных заявок, вклада в стандартизацию и научных работ.

В 2024 году компания Huawei опубликовала 37 000 патентов, установив новый рекорд компании. Кроме того, Huawei подала более 10 000 технических заявок в организации по стандартизации и опубликовала более 1000 научных работ. В то же время исходный код системы OpenHarmony вырос еще на 10 миллионов строк, которые были предоставлены более чем 8100 участниками сообщества, а продукт openEuler превысил 10 миллионов установок.

По состоянию на конец 2024 года в области стандартов сотовой связи по патентам Huawei было лицензировано более 2,7 млрд устройств с поддержкой 5G. В области Wi-Fi более 1,2 миллиарда потребительских электронных устройств были лицензированы по патентам Huawei. А в области мультимедиа более 3,2 миллиарда мультимедийных устройств были лицензированы по патентам компании на видеокодеки. В общей сложности 48 компаний из списка Fortune Global 500 прямо или косвенно являются лицензиатами Huawei.

Хэйвай Тан (Heiwai Tang), заместитель вице-президента Университета Гонконга, также выступил на форуме, заявив: «Инновации являются основной движущей силой современного экономического роста, и их устойчивое развитие опирается на надежную, открытую и пользующуюся доверием во всем мире патентную систему. Я рад видеть, что такие компании, как Huawei, придерживаются международных норм в области ИС, которые максимально повышают ценность ИС, одновременно способствуя здоровой экосистеме бизнеса».

В рамках своих усилий по поддержке открытых инноваций компания Huawei открыла в июне 2024 года патентный сайт Chaspark. Это бесплатная и эффективная платформа поиска патентной информации для исследователей по всему миру — служба, которая может быть непомерно дорогой для студентов, индивидуальных исследователей и небольших организаций в области технологий. Сегодня компания объявила о крупных обновлениях патентного сайта Chaspark, включающих новые функции, такие как семантический поиск и реферирование на основе ИИ.

Среди других приглашенных докладчиков на форуме — Яли Чжу (Yali Zhu), генеральный менеджер PatSnap China; Ци Ван (Qi Wang), директор Clarivate в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Маттиа Фольякко (Mattia Fogliacco), президент Sisvel; и Лори Фицджеральд (Laurie Fitzgerald), президент Avanci Vehicle. Они поделились собственным опытом и оптимальными методами в области открытых инноваций.

В заключение г-н Сонг заявил: «Мы стремимся формировать среду, которая защищает инновации и интеллектуальную собственность, и тесно сотрудничаем с отраслевыми партнерами для содействия конструктивной защите интеллектуальной собственности. За счет этого возможен совместный дальнейший рост и развитие отрасли».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2820809/Huawei_held_its_sixth_Innovation_and_Intellectual_Property__IP__Forum_in_Beijing.jpg