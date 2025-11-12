Innovation mit Offenheit voranbringen − Huawei veranstaltet das 6. Forum für Innovation und geistiges Eigentum

PEKING, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 11. November 2025 veranstaltete Huawei sein sechstes Forum für Innovation und geistiges Eigentum, auf dem das Unternehmen die Gewinner seiner zweimal im Jahr vergebenen Auszeichnung „Top Ten Inventions" bekannt gab. Auf der Veranstaltung kamen Experten für Innovation und geistiges Eigentum aus der ganzen Welt zusammen, um die Bedeutung von Offenheit und Schutz des geistigen Eigentums für die Förderung von Innovation und sozialem Fortschritt zu untersuchen.

„Offene Innovation treibt die Gesellschaft und die Technologie voran, und sie liegt uns im Blut. Wir haben uns zu einer offenen Herangehensweise an Innovationen verpflichtet", sagte Liuping Song, Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens. „Huawei respektiert das geistige Eigentum anderer und schützt sein eigenes, zu dem Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse gehören."

Im Jahr 2024 beliefen sich die Einnahmen von Huawei aus Patentlizenzen auf rund 630 Millionen US-Dollar. Die Patentgebühren, die Huawei im Laufe der Jahre gezahlt hat, sind fast dreimal so hoch wie die Lizenzgebühren, die das Unternehmen eingenommen hat.

Marco Alemán, stellvertretender Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), stellte fest: „Huawei ist ein weltweit führender Nutzer der Global IP Services der WIPO und ein starker Innovationsmotor. Huawei hatte im Jahr 2024 6.600 veröffentlichte Patentanmeldungen nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT) und ist seit 2014 der größte Nutzer des PCT-Systems."

Etienne Sanz de Acedo, Geschäftsführer der International Trademark Association, betonte: „Als immaterieller Vermögenswert ist das geistige Eigentum eine universelle Sprache, die Innovation und Kreativität in einen quantifizierbaren Wert umsetzt."

Ningling Wang, die designierte Präsidentin der Licensing Executives Society International, sagte, sie ermutige „Branchenführer, politische Entscheidungsträger, Forscher und Unternehmer, die Zusammenarbeit zu fördern, Wissen zu teilen, Hindernisse abzubauen und eine verantwortungsvolle Lizenzvergabe zu praktizieren".

Auf dem Forum stellte Huawei die Innovationen vor, die mit dem sechsten Preis für die zehn besten Erfindungen ausgezeichnet wurden. Sie decken eine Reihe von Geschäftsbereichen ab, die für die künftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind, darunter Computing, das Betriebssystem HarmonyOS und Speicher.

Alan Fan, Vizepräsident und Leiter der Abteilung für geistige Eigentumsrechte bei Huawei, betonte, dass Huawei als führender Technologieanbieter im IKT-Sektor seine Technologien durch Open-Source-Software, offene Hardware, Patentanmeldungen, Beiträge zu Standards und akademische Arbeiten weitergibt.

Im Jahr 2024 veröffentlichte Huawei 37.000 Patente und stellte damit einen neuen Rekord für das Unternehmen auf. Darüber hinaus hat Huawei mehr als 10.000 technische Beiträge bei Normungsorganisationen eingereicht und über 1.000 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Unterdessen wuchs der Quellcode von OpenHarmony mit Beiträgen von mehr als 8.100 Community-Mitarbeitern um weitere 10 Millionen Zeilen und openEuler überschritt die Marke von 10 Millionen Installationen.

Bis Ende 2024 waren im Bereich der Mobilfunkstandards mehr als 2,7 Milliarden 5G-Geräte unter den Patenten von Huawei lizenziert. Im Bereich Wi-Fi erfolgte die Lizensierung von mehr als 1,2 Milliarden Geräte der Unterhaltungselektronik unter den Patenten von Huawei. Und im Bereich Multimedia wurden für mehr als 3,2 Milliarden Multimedia-Geräte Lizenzen für die Video-Codec-Patente des Unternehmens erteilt. Insgesamt 48 Fortune Global 500-Unternehmen sind entweder direkt oder indirekt Lizenznehmer von Huawei.

Heiwai Tang, stellvertretender Vizepräsident der Universität Hongkong, sprach ebenfalls auf dem Forum und erklärte: „Innovation ist ein zentraler Motor des modernen Wirtschaftswachstums und ihr nachhaltiges Funktionieren hängt von einem robusten, offenen und weltweit vertrauenswürdigen Patentsystem ab. Ich freue mich, dass sich Unternehmen wie Huawei an die internationalen Normen für geistiges Eigentum halten, wodurch der Wert des geistigen Eigentums maximiert und gleichzeitig ein gesundes Unternehmensökosystem gefördert werden."

Im Rahmen seiner Bemühungen, offene Innovationen voranzutreiben, hat Huawei im Juni 2024 die Chaspark Patent-Website eingerichtet. Es handelt sich um eine kostenlose und robuste Plattform für Forscher auf der ganzen Welt, um nach Patentinformationen zu suchen, ein Dienst, der für Studenten, einzelne Forscher und kleine Organisationen im technischen Bereich unerschwinglich sein kann. Heute kündigte das Unternehmen wichtige Updates für Chaspark Patent an, darunter neue Funktionen wie die semantische Suche und die KI-Zusammenfassung.

Weitere Gastredner auf dem Forum waren Yali Zhu, Hauptgeschäftsführer von PatSnap China, Qi Wang, Leiter für die Region Asien-Pazifik von Clarivate, Mattia Fogliacco, Präsident von Sisvel, und Laurie Fitzgerald, Präsidentin von Avanci Vehicle. Sie berichteten von ihren eigenen Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der offenen Innovation.

Song schloss mit den Worten: „Wir setzen uns für den Aufbau eines Umfelds ein, das Innovation und geistiges Eigentum schützt, und arbeiten eng mit Partnern aus der Industrie zusammen, um einen konstruktiven Schutz des geistigen Eigentums zu fördern. Auf diese Weise kann die Branche weiter wachsen und sich gemeinsam entwickeln."

