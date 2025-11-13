Postęp dzięki otwartości - Huawei organizuje 6. Forum Innowacji i Własności Intelektualnej

PEKIN, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ --11 listopada 2025 roku firma Huawei zorganizowała szóste Forum Innowacji i Własności Intelektualnej (IP), podczas którego ogłoszono laureatów przyznawanej co dwa lata nagrody „Dziesięć Najlepszych Wynalazków". Wydarzenie zgromadziło ekspertów ds. innowacji i własności intelektualnej z całego świata, którzy wspólnie analizowali znaczenie otwartości i ochrony IP we wspomaganiu innowacji oraz postępu społecznego.

Huawei held its sixth Innovation and Intellectual Property (IP) Forum in Beijing

„Otwarte innowacje wspierają rozwój społeczeństwa i technologii - są wpisane w nasze DNA. Jesteśmy zobowiązani do otwartego podejścia do innowacji - powiedziała Liuping Song, dyrektor ds. prawnych Huawei. - Huawei szanuje własność intelektualną innych i chroni własną, w tym patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe".

W 2024 roku przychody Huawei z tytułu licencjonowania patentów wyniosły około 630 milionów USD. Łączne opłaty licencyjne, które Huawei zapłacił na przestrzeni lat, są prawie trzykrotnie wyższe niż kwota, którą sam otrzymał z tego tytułu.

Marco Alemán, zastępca dyrektora generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), zauważył: „Huawei jest jednym z czołowych globalnych użytkowników usług IP WIPO i silnym motorem innowacji. W 2024 roku Huawei opublikował 6600 wniosków w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT) i od 2014 roku jest największym użytkownikiem tego systemu".

Etienne Sanz de Acedo, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA), podkreślił: „Jako niematerialne aktywo własność intelektualna jest elementem uniwersalnym, który przekuwa innowacje i kreatywność na wymierną wartość".

Ningling Wang, przyszła przewodnicząca Licensing Executives Society International, zachęcała z kolei „liderów branży, decydentów, badaczy i przedsiębiorców do współpracy, dzielenia się wiedzą, zmniejszania barier i praktykowania odpowiedzialnego licencjonowania".

Podczas forum Huawei zaprezentował wynalazki nagrodzone w szóstej edycji nagrody „Dziesięć Najlepszych Wynalazków", obejmujące kluczowe dla przyszłego rozwoju obszary działalności firmy, takie jak komputeryzacja, system operacyjny HarmonyOS i technologie magazynowania danych.

Alan Fan, wiceprezes i szef Działu Praw Własności Intelektualnej Huawei, podkreślił, że jako czołowy twórca technologii w sektorze ICT Huawei dzieli się swoimi rozwiązaniami poprzez oprogramowanie open-source, otwarte platformy sprzętowe, zgłoszenia patentowe, udział w tworzeniu standardów oraz publikacje naukowe.

W 2024 roku Huawei opublikował 37 000 patentów, ustanawiając nowy rekord firmy. Dodatkowo Huawei ma na koncie ponad 10 000 zgłoszeń technicznych do organizacji standaryzacyjnych oraz publikację ponad 1000 artykułów naukowych. Kod źródłowy systemu OpenHarmony powiększył się o kolejne 10 milionów wierszy z udziałem ponad 8100 współtwórców społecznych, a liczba instalacji systemu openEuler przekroczyła 10 milionów.

Do końca 2024 roku w obszarze standardów sieci komórkowych ponad 2,7 miliarda urządzeń 5G zostało objętych licencjami patentowymi Huawei. W dziedzinie Wi-Fi ponad 1,2 miliarda urządzeń elektronicznych dla konsumentów korzystało z technologii objętych patentami firmy. Z kolei w zakresie multimediów ponad 3,2 miliarda urządzeń uzyskało licencje na podstawie patentów Huawei dotyczących kodeków wideo. Łącznie 48 firm z listy Fortune Global 500 jest bezpośrednimi lub pośrednimi licencjobiorcami Huawei.

Heiwai Tang, wiceprezes Uniwersytetu w Hongkongu, również zabrał głos na forum, stwierdzając:

„Innowacja jest kluczowym czynnikiem wzrostu współczesnej gospodarki, a jej trwałość zależy od silnego, otwartego i globalnie zaufanego systemu patentowego. Cieszę się, że firmy takie jak Huawei przestrzegają międzynarodowych norm IP, co maksymalizuje wartość własności intelektualnej i sprzyja zdrowemu ekosystemowi biznesowemu".

W ramach działań na rzecz wspierania otwartych innowacji Huawei uruchomił w czerwcu 2024 roku platformę Chaspark Patent - bezpłatne, zaawansowane narzędzie dla badaczy na całym świecie umożliwiające wyszukiwanie informacji o patentach. Tego rodzaju usługi często są zbyt kosztowne dla studentów, indywidualnych naukowców czy małych organizacji technologicznych. Dziś firma ogłosiła dużą aktualizację platformy Chaspark Patent obejmującą nowe funkcje takie jak wyszukiwanie semantyczne i streszczenia generowane przez sztuczną inteligencję.

Wśród innych prelegentów forum znaleźli się m.in.: Yali Zhu, dyrektor generalny PatSnap China; Qi Wang, dyrektor Clarivate na region Azji i Pacyfiku; Mattia Fogliacco, prezes Sisvel oraz Laurie Fitzgerald, prezes Avanci Vehicle. Wszyscy podzielili się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie otwartych innowacji.

Na zakończenie Liuping Song podkreśliła: „Zależy nam na budowaniu środowiska, które chroni innowacje i własność intelektualną, oraz ściśle współpracujemy z partnerami branżowymi w celu wspierania konstruktywnej ochrony IP. Dzięki temu cała branża może nadal się rozwijać".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2820809/Huawei_held_its_sixth_Innovation_and_Intellectual_Property__IP__Forum_in_Beijing.jpg