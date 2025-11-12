L'ouverture au service de l'innovation -- Huawei organise son 6e Forum sur l'innovation et la propriété intellectuelle

PÉKIN, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre 2025, Huawei a tenu son sixième Forum sur l'innovation et la propriété intellectuelle (PI), au cours duquel l'entreprise a annoncé les lauréats de son prix bisannuel « Dix meilleures inventions ». Cet événement a rassemblé des spécialistes en innovation et en propriété intellectuelle du monde entier, venus examiner l'importance de l'ouverture et de la protection de la propriété intellectuelle pour stimuler l'innovation et le progrès social.

Huawei held its sixth Innovation and Intellectual Property (IP) Forum in Beijing

« L'innovation ouverte fait progresser la société et la technologie, et elle est inscrite dans notre ADN. Nous nous attachons à adopter une approche ouverte de l'innovation », a déclaré Liuping Song, directeur juridique de l'entreprise. « Huawei respecte la propriété intellectuelle des tiers et protège la sienne sous la forme de brevets, de marques, de droits d'auteur et de secrets commerciaux. »

En 2024, les revenus des licences de brevets de Huawei se sont élevés à environ 630 millions de dollars américains. Les redevances de brevets que Huawei a payées au fil des ans représentent près de trois fois le montant des redevances perçues par la société.

Marco Alemán, sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a fait remarquer que Huawei était l'un des principaux utilisateurs des services mondiaux de propriété intellectuelle de l'OMPI et un puissant moteur d'innovation. « Huawei a déposé 6 600 demandes au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en 2024, et est le premier utilisateur du système PCT depuis 2014 », a-t-il ajouté.

Etienne Sanz de Acedo, directeur général de l'Association internationale des marques, a souligné que l'actif incorporel que représente la propriété intellectuelle était un langage universel capable de traduire l'innovation et la créativité en valeur quantifiable.

Ningling Wang, présidente élue de la Licensing Executives Society International, a déclaré qu'elle encourageait « les leaders de l'industrie, les décideurs politiques, les chercheurs et les entrepreneurs à promouvoir la collaboration, à partager leurs connaissances, à réduire les obstacles aux échanges et à pratiquer la concession de licences de manière responsable ».

Lors du forum, Huawei a dévoilé les innovations couronnées par son sixième prix des dix meilleures inventions, qui couvrent une série de domaines commerciaux essentiels pour le développement futur, notamment l'informatique, le système d'exploitation HarmonyOS et le stockage.

Alan Fan, vice-président et responsable du service des droits de propriété intellectuelle chez Huawei, a insisté sur le fait que Huawei, en qualité de principal contributeur technologique dans le secteur des TIC, partageait ses technologies à travers des logiciels ouverts, du matériel libre, des demandes de brevets, la participation à la rédaction de normes et des articles universitaires.

En 2024, Huawei a publié 37 000 brevets, établissant ainsi un nouveau record pour l'entreprise. Huawei a en outre soumis plus de 10 000 contributions techniques à des organismes de normalisation et a publié plus de 1 000 articles universitaires. Parallèlement, le code source d'OpenHarmony s'est enrichi de 10 millions de lignes supplémentaires, grâce aux contributions de plus de 8 100 membres de la communauté, et openEuler a dépassé les 10 millions d'installations.

Dans le domaine des normes cellulaires, plus de 2,7 milliards d'appareils 5G ont fait l'objet d'une licence sous les brevets de Huawei jusqu'à la fin de 2024. Dans le domaine du Wi-Fi, plus de 1,2 milliard d'appareils électroniques grand public ont obtenu une licence sous les brevets de Huawei. Dans le domaine du multimédia, des licences dans le cadre des brevets de codecs vidéo de l'entreprise ont été octroyées pour plus de 3,2 milliards d'appareils. Au total, 48 entreprises de la liste Fortune Global 500 détiennent directement ou indirectement une licence de Huawei.

Heiwai Tang, vice-président associé de l'université de Hong Kong, s'est à son tour adressé au forum en ces termes : « L'innovation est un moteur central de la croissance économique moderne, et son fonctionnement durable repose sur un système de brevets solide, ouvert et jouissant d'une confiance mondiale. Je suis heureux de voir des entreprises comme Huawei adopter les normes internationales en matière de propriété intellectuelle, ce qui en optimise la valeur tout en favorisant un écosystème commercial sain. »

Dans le cadre de ses efforts pour favoriser l'innovation ouverte, Huawei a lancé en juin 2024 le site « Chaspark Patent ». Il s'agit d'une plateforme gratuite et robuste qui permet aux chercheurs du monde entier de rechercher des informations sur les brevets, un service dont le coût peut être prohibitif pour les étudiants, les chercheurs indépendants et les petites structures du secteur de la technologie. La société a annoncé aujourd'hui des mises à jour majeures de « Chaspark Patent », comprenant de nouvelles fonctionnalités telles que la recherche sémantique et le résumé par IA.

Parmi les autres intervenants invités au forum, on peut citer Yali Zhu, directeur général de PatSnap Chine, Qi Wang, directeur de Clarivate pour l'Asie-Pacifique, Mattia Fogliacco, président de Sisvel, et Laurie Fitzgerald, présidente d'Avanci Vehicle. Tous ont fait part de leur propre expérience et échangé sur les meilleures pratiques en matière d'innovation ouverte.

M. Song a conclu comme suit : « Nous sommes déterminés à créer un environnement qui protège l'innovation et la propriété intellectuelle, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de l'industrie pour promouvoir une protection constructive de la propriété intellectuelle. Tous les secteurs pourront ainsi continuer à croître et à se développer ensemble. »

