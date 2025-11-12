Podpora inovácií s otvorenosťou - Huawei organizuje 6. Fórum o inováciách a duševnom vlastníctve
Nov 12, 2025, 20:01 ET
PEKING, 13. november 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei usporiadala 11. novembra 2025 svoje šieste Fórum o inováciách a duševnom vlastníctve (IP), kde zároveň oznámila víťazov svojho polročného ocenenia „Top Ten Inventions". Na podujatí sa stretli odborníci na inovácie a duševné vlastníctvo z celého sveta, aby preskúmali dôležitosť otvorenosti a ochrany IP pri podpore inovácií a sociálneho pokroku.
„Otvorené inovácie posúvajú vpred spoločnosť aj technológie a my ich máme v našej DNA. Zaviazali sme sa k otvorenému prístupu k inováciám," povedal riaditeľ právneho oddelenia spoločnosti Liuping Song. „Huawei rešpektuje duševné vlastníctvo iných a chráni svoje vlastné vrátane patentov, ochranných známok, autorských práv a obchodného tajomstva."
V roku 2024 dosiahli príjmy spoločnosti Huawei z licencovania patentov približne 630 miliónov USD. Licenčné poplatky za patenty, ktoré spoločnosť Huawei zaplatila za posledné roky, sú takmer trojnásobne vyššie ako licenčné poplatky, ktoré dostala.
Marco Alemán, námestník generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), poznamenal, že „Huawei je popredným globálnym používateľom globálnych služieb duševného vlastníctva WIPO a silným podporovateľom inovácií. Spoločnosť Huawei mala v roku 2024 publikovaných 6600 prihlášok v rámci Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a od roku 2014 je najväčším používateľom systému PCT."
Etienne Sanz de Acedo, generálny riaditeľ Medzinárodnej asociácie ochranných známok, zdôraznil: „Duševné vlastníctvo ako nehmotné aktívum je univerzálnym jazykom, ktorý premieňa inováciu a kreativitu na merateľnú hodnotu."
Ningling Wang, zvolená prezidentka Medzinárodnej spoločnosti pre udeľovanie licencií, uviedla, že povzbudzuje „lídrov v odvetví, tvorcov politík, vedcov a podnikateľov, aby podporovali spoluprácu, zdieľali poznatky, znižovali prekážky a uplatňovali zodpovedné udeľovanie licencií".
Spoločnosť Huawei na fóre predstavila inovácie, ktoré získali jej šieste ocenenie Top Ten Inventions a ktoré zahŕňajú širokú škálu obchodných oblastí kľúčových pre budúci rozvoj, vrátane výpočtovej techniky, operačného systému HarmonyOS a úložísk.
Alan Fan, viceprezident a vedúci oddelenia práv duševného vlastníctva v Huawei, zdôraznil, že ako popredný prispievateľ k technológiám v sektore IKT zdieľa Huawei svoje technológie prostredníctvom softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, otvoreného hardvéru, patentových prihlášok, štandardných príspevkov a akademických prác.
V roku 2024 spoločnosť Huawei zverejnila 37 000 patentov, čím dosiahla pre spoločnosť nový rekord. Okrem toho spoločnosť Huawei predložila viac ako 10 000 technických príspevkov normalizačným organizáciám a publikovala viac ako 1000 akademických prác. Zdrojový kód pre OpenHarmony medzitým vzrástol o ďalších 10 miliónov riadkov, pričom príspevky poskytlo viac ako 8100 prispievateľov z komunity, a openEuler prekročil 10 miliónov inštalácií.
Do konca roka 2024 bolo v oblasti mobilných štandardov licencovaných viac ako 2,7 miliardy 5G zariadení na základe patentov spoločnosti Huawei. V oblasti Wi-Fi bolo na základe patentov spoločnosti Huawei licencovaných viac ako 1,2 miliardy spotrebných elektronických zariadení. V oblasti multimédií bolo na základe patentov spoločnosti na videokodeky licencovaných viac ako 3,2 miliardy multimediálnych zariadení. Celkovo vlastní 48 spoločností z rebríčka Fortune Global 500 licencie Huawei, či už priamo alebo nepriamo.
Heiwai Tang, zástupca viceprezidenta Hongkonskej univerzity, sa na fóre tiež prihovoril a uviedol: „Inovácia je kľúčovým motorom moderného hospodárskeho rastu a jej trvalo udržateľné fungovanie sa spolieha na stabilný, otvorený a globálne dôveryhodný patentový systém. Som rád, že spoločnosti ako Huawei dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti duševného vlastníctva, čo maximalizuje hodnotu IP a zároveň podporuje zdravý podnikateľský ekosystém."
V rámci svojho úsilia o podporu otvorených inovácií spustila spoločnosť Huawei v júni 2024 patentovú stránku Chaspark. Ide o bezplatnú a robustnú platformu pre vedcov z celého sveta, ktorá umožňuje vyhľadávať patentové informácie. Táto služba, ktorá môže byť pre študentov, individuálnych výskumníkov a malé organizácie v oblasti technológií neúmerne drahá. Spoločnosť dnes oznámila významné aktualizácie Chaspark Patent vrátane nových funkcií, ako je sémantické vyhľadávanie a súhrn pomocou AI.
Medzi ďalších hostí na fóre patria Yali Zhu, generálny riaditeľ spoločnosti PatSnap China; Qi Wang, ázijsko-pacifický riaditeľ spoločnosti Clarivate; Mattia Fogliacco, prezident Sisvel; a Laurie Fitzgerald, prezidentka Avanci Vehicle. Všetci sa podelili o svoje vlastné skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti otvorených inovácií.
Song na záver uviedol: „Zaviazali sme sa budovať prostredie, ktoré chráni inovácie a duševné vlastníctvo, a s našimi priemyselnými partnermi úzko spolupracujeme na podpore konštruktívnej ochrany duševného vlastníctva. Takýmto spôsobom môže priemysel naďalej spoločne rásť a rozvíjať sa."
