화웨이, '개방을 통한 혁신 증진'을 주제로 제6회 혁신 및 지식재산권 포럼 개최

베이징, 중국 2025년 11월 13일 /PRNewswire/ -- 2025년 11월 11일에 화웨이가 제6회 혁신 및 지식재산권(IP) 포럼(Innovation and Intellectual Property Forum)을 개최하고 격년으로 선정하는 '10대 발명상(Top Ten Inventions)' 수상자를 발표했다. 이번 포럼에서는 전 세계 혁신 및 지식재산권 전문가들이 모여, 개방성과 지식재산권 보호가 혁신과 사회 발전을 촉진하는 데 미치는 중대한 영향에 대해 논의했다.

쑹류핑(Liuping Song) 화웨이 최고법률책임자는 "개방적인 혁신이야말로 사회와 기술 발전의 원동력이자 화웨이의 경영 철학(DNA)이다. 화웨이는 혁신에 대한 개방적인 태도를 고수하고 있다"라고 강조한 데 이어, "화웨이는 타인의 지식재산권을 존중함과 동시에 특허, 상표, 저작권, 영업 비밀을 비롯해 자사의 소중한 자산을 보호하는 데도 전력을 기울인다"라고 덧붙였다.

Huawei held its sixth Innovation and Intellectual Property (IP) Forum in Beijing (PRNewsfoto/Huawei)

2024년에 화웨이는 특허 사용료로 약 6억 3천만 달러의 매출을 올렸다. 그러나 화웨이가 다년간 지급한 특허 사용료 총액은 자사가 받은 로열티 금액의 3배에 육박한다.

마르코 알레만(Marco Alemán) 세계지식재산권기구(WIPO) 사무차장은 "화웨이는 세계에서 손꼽힐 정도로 WIPO의 글로벌 지식재산권 서비스를 많이 이용하는 기업이자 혁신에 앞장서고 있는 모범적인 기업이다. 화웨이는 2024년에 6600건의 PCT(Patent Cooperation Treaty) 출원을 공개했으며, 2014년 이후로 PCT 제도를 가장 활발하게 이용해 온 기업이다.

에티엔 산츠 데 아세도(Etienne Sanz de Acedo) 국제상표협회(International Trademark Association) CEO는 "무형 자산인 지식재산권은 혁신과 창의성의 결과물을 객관적인 가치로 환산해 주는 일종의 만국 공통어이다"라는 의견을 밝혔다.

국제라이선싱협회(Licensing Executives Society International, LESI) 차기 회장인 닝링 왕(Ningling Wang)은 "업계 지도자, 정책 입안자, 연구원, 기업가들이 솔선수범해서 협력 문화를 조성하고, 지식을 나누며, 진입 장벽을 낮추고, 윤리적인 라이선싱 관행을 따라야 한다"라고 강조했다.

화웨이는 이번 포럼에서 컴퓨팅, HarmonyOS 운영체제, 스토리지 등 미래의 발전에 지대한 영향을 미치는 사업 분야에서 제6회 10대 발명상을 받은 혁신적인 기술들을 공개했다.

화웨이의 지식재산권 사업부 부사장 겸 총책 앨런 팬(Alan Fan)은 ICT 산업 기술 발전에 기여하는 선도 기업인 화웨이가 오픈소스 소프트웨어, 개방형 하드웨어, 특허 출원, 표준화에 기여, 논문 발표 같은 다양한 방식으로 기술을 공유하고 있다고 밝혔다.

2024년에 화웨이는 3만 7000건의 특허를 공개하며 자체 기록을 경신했다. 아울러 표준화 기구에 1만 건 이상의 기술 자료를 제출했고, 1000편 이상의 논문을 출간했다. 한편, OpenHarmony 소스 코드는 8100명이 넘는 커뮤니티 참여자의 기여로 1000만 줄이 더 늘었고, openEuler는 누적 설치 건수 1000만 건을 돌파했다.

이동 통신 표준 분야의 경우, 2024년 말을 기준으로 화웨이 특허 라이선스를 받은 5G 기기는 27억 대를 웃돈다. 그리고 와이파이 분야를 살펴보자면, 화웨이의 와이파이 특허 라이선스를 받아 생산된 소비자 가전 기기는 12억 대가 넘는다. 또한 멀티미디어 분야에서는 32억 대 이상의 멀티미디어 기기가 화웨이의 비디오 코덱 특허 라이선스를 받았다. 직간접적으로 화웨이의 특허를 사용하는 포춘 글로벌 500대 기업은 48개에 달한다.

탕헤이와이(Heiwai Tang) 홍콩대학교 부총장보는 이번 포럼에서 "혁신은 경제 성장의 원동력이며, 부단히 혁신하려면 견고하고 개방적이며 세계적으로 신뢰받는 특허 제도가 반드시 뒷받침되어야 한다. 화웨이처럼 국제 지식재산권 규범을 따르는 기업이 많아졌으면 좋겠다. 지식재산권의 가치를 극대화하고 건전한 산업 생태계를 구축하는 데 필수적이기 때문이다"라고 덧붙였다.

화웨이는 개방적인 혁신의 일환으로 2024년 6월에 Chaspark Patent라는 웹사이트를 개설했다. 일반적으로 학생, 개인 연구원, 영세한 기술 회사는 부담스러운 가격 때문에 특허 정보 서비스를 이용하기가 여의치 않은데, Chaspark Patent는 전 세계 연구자라면 누구나 무료로 특허 정보를 검색할 수 있는 강력한 플랫폼이다. 화웨이는 오늘 의미 기반 검색(Semantic Search) 방식과 AI 요약 기능 등이 새로 추가된 Chaspark Patent 웹사이트의 주요 업데이트 내용을 공개했다.

이번 포럼의 다른 초청 연사로는 팻스냅 차이나(PatSnap China) 총괄 주야리(Yali Zhu), 클래리베이트(Clarivate) 아시아 태평양 지사 임원 치왕(Qi Wang), 시스벨(Sisvel) 사장 마티아 폴리아코(Mattia Fogliacco), 아반시 비히클(Avanci Vehicle) 사장 로리 피츠제럴드(Laurie Fitzgerald) 등이 있다. 연사들은 개방적인 혁신과 관련한 각자의 체험담과 성공적인 실행 방안을 아낌없이 공개했다.

쑹류핑 최고법률책임자는 "화웨이는 혁신과 지식재산권을 보호하는 문화를 조성하고, 업계 파트너들과 긴밀히 협력하여 건설적인 지식재산권 보호 문화를 보편화하는 데 전력을 기울이고 있다. 그래야 업계 전체가 함께 성장하고 발전할 수 있기 때문이다"라는 말로 연설을 마쳤다.

SOURCE Huawei