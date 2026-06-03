Recorded Future anuncia parceria estratégica com a Wipro para fornecer inteligência de ameaças baseada em IA em escala global para empresas

Parceria busca ampliar capacidades de cibersegurança e impulsionar uma nova oferta de inteligência gerenciada e monitoramento de marca no âmbito do portfólio Wipro CyberShieldSM.

BOSTON e BENGALURU, Índia, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Recorded Future, maior empresa de inteligência de ameaças do mundo, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Wipro Limited, empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria baseados em IA, para expandir os serviços de cibersegurança orientados por inteligência para empresas globais.

Juntas, as empresas lançarão um serviço de inteligência de ameaças gerenciada e monitoramento de marca dentro do portfólio MSSP da Wipro. A oferta permitirá que as empresas operacionalizem inteligência contextual e acionável em escala, incorporando-a diretamente às operações de segurança, à busca proativa por ameaças e aos fluxos de proteção contra riscos digitais. O resultado é um modelo operacional mais integrado que ajuda as organizações a avançar com mais rapidez da detecção à decisão e, então, à resposta.

A parceria ampliará as capacidades de inteligência de ameaças da Wipro em suas soluções CyberShieldSM, parte do Wipro Intelligence™, suíte unificada de plataformas, soluções e ofertas transformadoras baseadas em IA da Wipro. A colaboração também combina sinais de risco cibernético, tecnologia, geopolítica e negócios para apoiar uma tomada de decisão mais rápida e bem informada em escala.

"Empresas globais estão exigindo resultados em segurança cibernética, não apenas insumos tecnológicos", disse Satish Yadavalli, diretor global de negócios de Serviços de Nuvem, Infraestrutura e Segurança da Wipro Limited. "Com as capacidades combinadas da Wipro e da Recorded Future, vamos avançar ainda mais nossa abordagem de defesa cibernética, resiliência e confiança digital, orientada por consultoria e baseada em IA. Ao incorporar inteligência e busca autônoma por ameaças em todas as camadas das operações cibernéticas, permitimos que nossos clientes entreguem impacto escalável e orientado a resultados."

Essa parceria reflete uma mudança mais ampla do mercado na forma como as grandes empresas consomem inteligência de ameaças. As organizações estão deixando para trás feeds fragmentados e ferramentas isoladas, migrando para uma inteligência rica em contexto e baseada em IA, incorporada ao longo de todo o ciclo de operações de segurança (SecOps), risco e resiliência. Com essa colaboração, a Recorded Future e a Wipro ajudam clientes a reduzir a distância entre dados sobre ameaças e ação operacional.

"Esta parceria reúne duas organizações com uma visão comum para o futuro da cibersegurança: inteligência em tempo real, acionável e profundamente integrada às operações corporativas", disse Colin Mahony, CEO da Recorded Future. "Ao escolher a Recorded Future como sua plataforma estratégica de inteligência de ameaças e firmar parceria conosco para oferecer serviços de inteligência gerenciada, a Wipro estabelece um novo padrão para a forma como as organizações operacionalizam a inteligência para reduzir riscos e fortalecer a resiliência."

A Recorded Future fornece inteligência avançada baseada em IA, insights contextuais em tempo real e uma ampla cobertura preparada para o futuro, que abrange risco cibernético, risco de terceiros, inteligência de marca, inteligência geopolítica e busca autônoma por ameaças e operações. Por meio desta parceria, a Wipro levará as ofertas conjuntas ao mercado global, ao mesmo tempo em que usará a plataforma internamente para ajudar a proteger sua própria pegada digital.

Ao combinar as capacidades de inteligência da Recorded Future com a escala global, a profundidade em consultoria e a experiência em segurança gerenciada da Wipro, a parceria posiciona ambas as duas empresas para ajudar organizações a navegar por um cenário de ameaças em rápida evolução com mais confiança, agilidade e clareza.

Sobre a Recorded Future

A Recorded Future é a maior empresa de inteligência de ameaças do mundo, atendendo mais de 1.900 empresas e organizações governamentais em 80 países. Sua plataforma oferece cobertura sobre adversários, infraestrutura e alvos por meio do Intelligence Graph®, que reúne mais de 200 bilhões de nós de dados especializados sobre ameaças. Adquirida pela Mastercard em 2024, a Recorded Future ajuda organizações a transformar inteligência em resultados de segurança mensuráveis em escala.

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FONTE Recorded Future