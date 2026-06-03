Recorded Future、グローバル企業向けAI活用型脅威インテリジェンスの大規模提供に向け、Wiproとの戦略的提携を発表

Wipro CyberShieldSMポートフォリオ全体でサイバーセキュリティ機能を拡充し、新たなマネージドインテリジェンスおよびブランドモニタリングサービスの提供を支える提携

ボストンおよびインド・ベンガルール, 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 世界最大の脅威インテリジェンス企業であるRecorded Futureは、AIを活用したテクノロジーサービスおよびコンサルティングを手掛ける大手企業Wipro Limitedとの戦略的提携を発表しました。この提携により、グローバル企業向けのインテリジェンス主導型サイバーセキュリティサービスを拡充します。

両社は共同で、WiproのMSSPポートフォリオの一環として、Managed Threat Intelligence and Brand Monitoringサービスを開始します。このサービスにより、企業は、コンテキストに基づく実用的なインテリジェンスをセキュリティ運用、プロアクティブな脅威ハンティング、デジタルリスク保護のワークフローに直接組み込むことで、大規模に活用できるようになります。その結果、組織が検知から意思決定、対応へとより迅速に移行できる、統合性の高い運用モデルが実現します。

この提携により、AIを活用したプラットフォーム、ソリューション、変革をもたらす各種サービスで構成されるWiproの統合スイートWipro Intelligence™に含まれるCyberShieldSMソリューション全体で、同社の脅威インテリジェンス機能が強化されます。また、この協業では、サイバーリスク、テクノロジー、地政学、ビジネスに関するシグナルを統合し、組織全体でより迅速かつ十分な情報に基づく意思決定を支援します。

Wipro Limitedのクラウド、インフラストラクチャおよびセキュリティサービス担当グローバルビジネスヘッドであるSatish Yadavalli氏は、次のように述べています。「グローバル企業が求めているのは、単なるテクノロジーの導入ではなく、サイバーセキュリティの成果です。WiproとRecorded Futureの能力を組み合わせることで、サイバー防御、レジリエンス、デジタルトラストに向けたコンサルティング主導のAI活用型アプローチをさらに推進します。サイバー運用のあらゆる層にインテリジェンスと自律型脅威ハンティングを組み込むことで、当社は、クライアントが規模を問わず成果を生み出せるよう支援します。」

この提携は、大企業による脅威インテリジェンスの利用方法に関する市場全体の大きな変化を反映しています。組織は、断片化されたフィードやサイロ化されたツールから脱却し、セキュリティ運用（SecOps）、リスク管理、レジリエンス強化のライフサイクル全体に組み込まれた、豊富なコンテキストを備えたAI活用型インテリジェンスへと移行しつつあります。今回の協業により、Recorded FutureとWiproは、顧客が脅威データと運用上の対応とのギャップを埋められるよう支援します。

「この提携は、サイバーセキュリティの未来に対する共通のビジョンを持つ2つの組織を結び付けるものです。そのビジョンとは、リアルタイムで実用的であり、企業の業務に深く組み込まれたインテリジェンスです」とRecorded FutureのCEOであるColin Mahony氏は述べています。同氏はさらに、次のように述べています。「Wiproは、Recorded Futureを戦略的脅威インテリジェンスプラットフォームとして選定し、マネージドインテリジェンスサービスを提供するために当社と提携することで、組織がインテリジェンスを実運用に組み込んでリスクを低減し、レジリエンスを強化する方法に新たな基準を打ち立てています。」

Recorded Futureは、高度なAI主導型インテリジェンス、コンテキストに基づくリアルタイムインサイトに加え、サイバーリスク、サードパーティリスク、ブランドインテリジェンス、地政学的インテリジェンス、自律型の脅威ハンティングおよび運用にわたる、将来のニーズにも対応できる幅広いカバレッジを提供します。今回の提携により、Wiproは共同で提供するサービスをグローバル市場で展開するとともに、このプラットフォームを社内でも活用し、自社のデジタルフットプリントの保護に役立てます。

Recorded Futureのインテリジェンス機能と、Wiproのグローバルな事業規模、コンサルティングに関する深い知見、マネージドセキュリティに関する専門知識を組み合わせたこの提携により、両社は、企業が急速に変化する脅威環境に、より確信を持って迅速かつ的確に対処できるよう支援する体制を整えます。

Recorded Futureについて

Recorded Futureは、世界最大の脅威インテリジェンス企業であり、80カ国で1,900以上の企業および政府機関にサービスを提供しています。同社のプラットフォームは、専門的な脅威データのノードを2,000億以上含むIntelligence Graph®を通じて、攻撃者、インフラストラクチャ、標的を網羅しています。2024年にMastercardに買収されたRecorded Futureは、組織がインテリジェンスを大規模に活用し、測定可能なセキュリティ成果につなげられるよう支援しています。

https://www.wipro.com/en/

メディア連絡先

Alexander Leslie

シニアアドバイザー

[email protected]

+17088609255

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2941153/5999468/Recorded_Future_Logo.jpg

SOURCE Recorded Future