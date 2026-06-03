Strategické partnerství Recorded Future s Wipro má za cíl poskytovat informace o hrozbách založené na umělé inteligenci
News provided byRecorded Future
Jun 03, 2026, 12:50 ET
Společnost Recorded Future oznamuje strategické partnerství se společností Wipro s cílem rozšířit kapacity v oblasti kyberbezpečnosti a podpořit novou nabídku spravovaných služeb v oblasti zpravodajství a monitorování značky v rámci portfolia Wipro CyberShield SM.
BOSTON a BENGALÚRU, Indie, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Recorded Future, největší světová společnost zabývající se informacemi o hrozbách, dnes oznámila strategické partnerství s Wipro Limited, přední společností poskytující technologické služby a poradenství založené na umělé inteligenci, s cílem rozšířit služby kybernetické bezpečnosti založené na informacích pro globální podniky.
Společně uvedou na trh službu spravovaných zpravodajských informací o hrozbách a monitorování značky v rámci portfolia MSSP (poskytovatele spravovaných bezpečnostních služeb) společnosti Wipro. Tato nabídka umožní podnikům využívat kontextové a prakticky využitelné zpravodajské informace v širokém měřítku tím, že je přímo začlení do bezpečnostních operací, aktivního vyhledávání hrozeb a pracovních postupů v oblasti ochrany před digitálními riziky. Výsledkem je integrovanější provozní model, který pomáhá organizacím rychleji přecházet od detekce k rozhodnutí a následné reakci.
Toto partnerství posílí schopnosti společnosti Wipro v oblasti analýzy kybernetických hrozeb v rámci jejích řešení CyberShieldSM, která jsou součástí Wipro Intelligence™ – jednotné sady platforem, řešení a transformativních služeb od Wipro založených na umělé inteligenci. Spolupráce rovněž propojuje signály týkající se kybernetických rizik, technologií, geopolitiky a podnikání, aby podpořila rychlejší a informovanější rozhodování v širokém měřítku.
„Globální podniky požadují výsledky v oblasti kybernetické bezpečnosti, nejen technologické vstupy," řekl Satish Yadavalli, globální obchodní ředitel pro cloud, infrastrukturu a bezpečnostní služby ve Wipro Limited. „Díky kombinovaným schopnostem Wipro a Recorded Future budeme dále rozvíjet náš konzultační přístup ke kybernetické obraně, odolnosti a digitální důvěře, který je založen na umělé inteligenci. Díky začlenění zpravodajských informací a autonomního vyhledávání hrozeb do všech vrstev kybernetických operací umožňujeme svým klientům dosahovat škálovatelných výsledků zaměřených na dopad."
Toto partnerství odráží širší posun na trhu v tom, jak velké podniky využívají informace o hrozbách. Organizace se odklánějí od fragmentovaných zdrojů a izolovaných nástrojů směrem ke kontextově bohatým, umělou inteligencí poháněným informacím zabudovaným do celého životního cyklu bezpečnostních operací (SecOps), rizik a odolnosti. Díky této spolupráci pomáhají Recorded Future a Wipro zákazníkům překlenout propast mezi daty o hrozbách a operativními opatřeními.
„Toto partnerství spojuje dvě organizace, které sdílejí společnou vizi budoucnosti kybernetické bezpečnosti: zpravodajské informace v reálném čase, využitelné v praxi a hluboce integrované do podnikových procesů," uvedl Colin Mahony, generální ředitel společnosti Recorded Future. „Tím, že si společnost Wipro zvolila Recorded Future jako svou strategickou platformu pro zpravodajské informace o hrozbách a navázala s námi partnerství za účelem poskytování spravovaných zpravodajských služeb, nastavuje nový standard toho, jak organizace využívají zpravodajské informace ke snižování rizik a posilování odolnosti."
Společnost Recorded Future poskytuje pokročilé zpravodajské informace založené na umělé inteligenci, kontextové informace v reálném čase a široké, na budoucnost připravené pokrytí zahrnující kybernetická rizika, rizika třetích stran, zpravodajské informace o značkách, geopolitické zpravodajské informace a autonomní vyhledávání hrozeb a operace. Prostřednictvím tohoto partnerství uvede Wipro společné nabídky na globální trh a zároveň bude platformu využívat interně k ochraně své vlastní digitální stopy.
Díky kombinaci zpravodajských schopností společnosti Recorded Future s globálním rozsahem, hloubkou poradenství a odbornými znalostmi v oblasti spravované bezpečnosti od Wipro umožňuje toto partnerství oběma společnostem pomáhat podnikům orientovat se v rychle se vyvíjejícím prostředí hrozeb s větší jistotou, rychlostí a přehledností.
O společnosti Recorded Future
Recorded Future je největší světová společnost zabývající se analýzou bezpečnostních hrozeb, která poskytuje služby více než 1 900 podnikům a vládním organizacím v 80 zemích. Její platforma pokrývá útočníky, infrastrukturu i cíle prostřednictvím systému Intelligence Graph®, který obsahuje více než 200 miliard uzlů specializovaných údajů o hrozbách. Recorded Future, kterou v roce 2024 převzala společnost Mastercard, pomáhá organizacím proměnit zpravodajské informace v měřitelné výsledky v oblasti bezpečnosti ve velkém měřítku.
Kontakt pro média
Alexander Leslie
hlavní poradce
[email protected]
+17088609255
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