Recorded Future Công Bố Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược với Wipro Nhằm Cung Cấp Dịch Vụ Tình Báo Mối Đe Dọa Có AI Hỗ Trợ ở Quy Mô Doanh Nghiệp Toàn Cầu.

Quan hệ đối tác này sẽ mở rộng năng lực an ninh mạng, cung cấp dịch vụ tình báo được quản lý và giám sát thương hiệu mới trong toàn bộ danh mục sản phẩm Wipro CyberShieldSM.

BOSTON và BENGALURU, Ấn Độ, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Recorded Future, công ty tình báo mối đe dọa lớn nhất thế giới, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Wipro Limited, một công ty hàng đầu về tư vấn và dịch vụ công nghệ có AI hỗ trợ, nhằm mở rộng các dịch vụ an ninh mạng dựa trên thông tin tình báo dành cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Hai công ty sẽ cùng triển khai dịch vụ Tình Báo Mối Đe Dọa Được Quản Lý và Giám Sát Thương Hiệu thuộc danh mục MSSP của Wipro. Giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng thông tin tình báo theo ngữ cảnh, có giá trị thực tiễn ở quy mô lớn bằng cách tích hợp trực tiếp vào các hoạt động bảo mật, săn tìm mối đe dọa chủ động và các quy trình bảo vệ rủi ro kỹ thuật số. Kết quả là một mô hình vận hành tích hợp hơn, giúp các tổ chức rút ngắn thời gian từ phát hiện mối đe dọa, ra quyết định đến ứng phó.

Quan hệ đối tác này sẽ nâng cao năng lực tình báo mối đe dọa của Wipro trên các giải pháp CyberShieldSM, thuộc Wipro Intelligence™, bộ nền tảng, giải pháp và dịch vụ chuyển đổi thống nhất có AI hỗ trợ của Wipro. Quan hệ đối tác này cũng kết hợp các tín hiệu về rủi ro an ninh mạng, công nghệ, địa chính trị và kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định nhanh hơn và có cơ sở hơn ở quy mô lớn.

"Các doanh nghiệp toàn cầu đang đòi hỏi những kết quả thực tế về an ninh mạng, chứ không chỉ là các giải pháp công nghệ đơn thuần", Satish Yadavalli, Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Cầu phụ trách Dịch Vụ Đám Mây, Cơ Sở Hạ Tầng và Bảo Mật của Wipro Limited, cho biết. "Thông qua việc kết hợp năng lực của Wipro và Recorded Future, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy phương pháp dựa trên tư vấn và có AI hỗ trợ trong các lĩnh vực phòng thủ mạng, khả năng phục hồi và niềm tin kỹ thuật số. Khi tích hợp thông tin tình báo và khả năng săn tìm mối đe dọa tự động vào mọi lớp của hoạt động an ninh mạng, chúng tôi giúp khách hàng tạo ra tác động có thể mở rộng quy mô và hướng đến kết quả thực tế."

Quan hệ đối tác này phản ánh một sự chuyển dịch rộng lớn hơn của thị trường trong cách các doanh nghiệp lớn sử dụng thông tin tình báo mối đe dọa. Các tổ chức đang chuyển từ việc sử dụng các nguồn dữ liệu rời rạc và các công cụ hoạt động tách biệt sang thông tin tình báo giàu ngữ cảnh, có AI hỗ trợ và được tích hợp xuyên suốt vòng đời của hoạt động bảo mật (SecOps), quản lý rủi ro và khả năng phục hồi. Thông qua việc hợp tác, Recorded Future và Wipro đang giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu về mối đe dọa và các hành động vận hành.

"Quan hệ đối tác này quy tụ hai tổ chức có chung tầm nhìn về tương lai của an ninh mạng: thông tin tình báo theo thời gian thực, có giá trị thực tiễn và được tích hợp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp", Colin Mahony, Giám Đốc Điều Hành của Recorded Future, cho biết. "Khi chọn Recorded Future làm nền tảng tình báo mối đe dọa chiến lược và hợp tác với chúng tôi để cung cấp các dịch vụ tình báo được quản lý, Wipro đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về cách các tổ chức sử dụng thông tin tình báo nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi."

Recorded Future cung cấp thông tin tình báo tiên tiến có AI hỗ trợ, thông tin chi tiết theo ngữ cảnh theo thời gian thực và phạm vi bao phủ rộng, sẵn sàng cho tương lai, trải dài từ rủi ro an ninh mạng, rủi ro bên thứ ba, thông tin tình báo thương hiệu, thông tin tình báo địa chính trị đến săn tìm mối đe dọa và vận hành tự động. Thông qua quan hệ đối tác này, Wipro sẽ đưa các giải pháp chung ra thị trường toàn cầu, đồng thời cũng sẽ sử dụng nền tảng này trong nội bộ để hỗ trợ bảo vệ dấu ấn kỹ thuật số của chính mình.

Khi kết hợp năng lực tình báo của Recorded Future với quy mô toàn cầu, chiều sâu tư vấn và chuyên môn dịch vụ an ninh được quản lý của Wipro, quan hệ đối tác này giúp cả hai công ty hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với bối cảnh mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng với mức độ tự tin, tốc độ và sự rõ ràng cao hơn.

Giới Thiệu về Recorded Future

Recorded Future là công ty tình báo mối đe dọa lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 1.900 doanh nghiệp và tổ chức chính phủ tại 80 quốc gia. Nền tảng của công ty cung cấp khả năng bao quát đối với các đối tượng tấn công, cơ sở hạ tầng và mục tiêu thông qua Intelligence Graph®, trong đó chứa hơn 200 tỷ nút dữ liệu về các mối đe dọa chuyên biệt. Được Mastercard mua lại vào năm 2024, Recorded Future giúp các tổ chức chuyển đổi thông tin tình báo thành các kết quả bảo mật có thể đo lường được ở quy mô lớn.

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SOURCE Recorded Future