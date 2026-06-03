Recorded Future ogłasza strategiczne partnerstwo z Wipro w celu dostarczania opartych na sztucznej inteligencji informacji o zagrożeniach dla przedsiębiorstw na skalę globalną

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Recorded Future

Jun 03, 2026, 15:34 ET

Partnerstwo rozszerzy możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspierając nową usługę zarządzanej analityki i monitorowania marek w ramach portfolio Wipro CyberShieldSM.

BOSTON i BENGALURU (Indie), 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Recorded Future, największa na świecie firma w branży analityki zagrożeń, ogłosiła dziś strategiczne partnerstwo z Wipro Limited, czołową firmą świadczącą usługi technologiczne i doradcze wykorzystujące sztuczną inteligencję, w celu rozszerzenia usług cyberbezpieczeństwa opartych na analityce dla globalnych przedsiębiorstw.

Wspólnie firmy uruchomią usługę Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring (zarządzana analityka zagrożeń i monitorowanie marek) w ramach portfolio usług MSSP (Managed Security Services Provider, dostawca zarządzanych usług bezpieczeństwa) firmy Wipro. Rozwiązanie to umożliwi przedsiębiorstwom wykorzystywanie kontekstowych i praktycznych informacji analitycznych na dużą skalę poprzez bezpośrednie wbudowanie ich w operacje zapewniania bezpieczeństwa, proaktywne wyszukiwanie zagrożeń oraz procesy ochrony przed ryzykiem cyfrowym. Efektem będzie bardziej zintegrowany model operacyjny, który pomoże organizacjom szybciej przechodzić od wykrycia zagrożenia do podjęcia decyzji i reakcji.

Partnerstwo wzmocni możliwości Wipro w zakresie analityki zagrożeń w ramach rozwiązań CyberShieldSM, będących częścią Wipro Intelligence™ - zunifikowanego pakietu platform, rozwiązań i transformacyjnych usług opartych na sztucznej inteligencji. Współpraca połączy również informacje dotyczące ryzyka cybernetycznego, technologii, geopolityki i działalności biznesowej, wspierając szybsze i lepiej uzasadnione podejmowanie decyzji na dużą skalę.

„Globalne przedsiębiorstwa oczekują konkretnych rezultatów w zakresie cyberbezpieczeństwa, a nie jedynie dostarczania technologii - powiedział Satish Yadavalli, Global Business Head - Cloud, Infrastructure and Security Services w Wipro Limited. - Dzięki połączonym możliwościom Wipro i Recorded Future będziemy dalej rozwijać nasze podejście do cyberobrony, odporności organizacyjnej i zaufania cyfrowego, oparte na doradztwie i sztucznej inteligencji. Łącząc analitykę i autonomiczne wyszukiwanie zagrożeń na każdym poziomie operacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, umożliwiamy naszym klientom osiąganie skalowalnych rezultatów biznesowych opartych na wymiernych efektach".

Partnerstwo to odzwierciedla szerszą zmianę rynkową w sposobie korzystania z analityki zagrożeń przez duże przedsiębiorstwa. Organizacje odchodzą od rozproszonych źródeł danych i odizolowanych narzędzi na rzecz bogatej kontekstowo analityki wspieranej przez sztuczną inteligencję zintegrowanej z całym cyklem operacji bezpieczeństwa (SecOps), zarządzania ryzykiem i budowania odporności organizacyjnej. Dzięki tej współpracy Recorded Future i Wipro pomagają klientom zmniejszyć lukę pomiędzy danymi o zagrożeniach a konkretnymi działaniami operacyjnymi.

„To partnerstwo łączy dwie organizacje, które mają wspólną wizję przyszłości cyberbezpieczeństwa: analityki działającej w czasie rzeczywistym, dostarczającej praktycznych informacji i głęboko zintegrowanej z działalnością przedsiębiorstw - powiedział Colin Mahony, dyrektor generalny Recorded Future. - Wybierając Recorded Future jako strategiczną platformę analityki zagrożeń i współpracując z nami przy świadczeniu zarządzanych usług analitycznych, Wipro wyznacza nowy standard korzystania z analityki przez organizacje do ograniczania ryzyka i wzmacniania odporności".

Recorded Future zapewnia zaawansowaną analitykę wspieraną przez sztuczną inteligencję, kontekstowe analizy w czasie rzeczywistym oraz szeroki, przygotowany z myślą o przyszłości zakres informacji obejmujących ryzyko cybernetyczne, ryzyko związane z podmiotami trzecimi, informacje dotyczące marek, informacje geopolityczne oraz autonomiczne wyszukiwanie zagrożeń i operacje bezpieczeństwa. W ramach partnerstwa Wipro będzie oferować wspólne rozwiązania na rynkach całego świata, jednocześnie wykorzystując platformę wewnętrznie do ochrony własnej obecności cyfrowej.

Łącząc możliwości analityczne Recorded Future z globalną skalą działania Wipro, jej doświadczeniem doradczym oraz kompetencjami w zakresie zarządzanych usług bezpieczeństwa, partnerstwo to umożliwi obu firmom wspieranie przedsiębiorstw w poruszaniu się po szybko zmieniającym się krajobrazie zagrożeń z większą pewnością, szybkością działania i przejrzystością.

Recorded Future
Recorded Future jest największą na świecie firmą zajmującą się analityką zagrożeń, która obsługuje ponad 1900 przedsiębiorstw i organizacji rządowych w 80 krajach. Jej platforma zapewnia katalog adwersarzy, infrastruktur i celów za pośrednictwem Intelligence Graph®, który zawiera ponad 200 miliardów węzłów wyspecjalizowanych danych o zagrożeniach. Po przejęciu przez Mastercard w 2024 roku Recorded Future pomaga organizacjom przekładać analitykę zagrożeń na wymierne rezultaty w zakresie bezpieczeństwa na dużą skalę.

https://www.wipro.com/en/

Kontakt dla mediów:
Alexander Leslie
Senior Advisor
[email protected]
+17088609255

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