Recorded Future annonce un partenariat stratégique avec Wipro pour fournir des renseignements sur les menaces alimentés par l'IA à l'échelle des entreprises mondiales

Partenariat visant à étendre les capacités de cybersécurité, alimentant une nouvelle offre de renseignement géré et de veille de marque à travers le portefeuille Wipro CyberShieldSM.

BOSTON et BENGALURU, Inde, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Wipro Limited, une société de conseil et de services technologiques alimentés par l'IA de premier plan, afin d'étendre les services de cybersécurité axés sur le renseignement pour les entreprises mondiales.

Ensemble, les deux entreprises lanceront un service de renseignement sur les menaces géré et de veille de marque dans le cadre du portefeuille MSSP de Wipro. Cette offre permettra aux entreprises d'exploiter à grande échelle des renseignements contextuels et exploitables en les intégrant directement dans les opérations de sécurité, la recherche proactive de menaces et les flux de travail relatifs à la protection contre les risques numériques. Le résultat est un modèle opérationnel plus intégré qui aide les organisations à passer plus rapidement de la détection à la décision et à la réponse.

Le partenariat améliorera les capacités de veille sur les menaces de Wipro à travers ses solutions CyberShieldSM, qui font partie de Wipro Intelligence™, la suite unifiée de plateformes, de solutions et d'offres transformatrices alimentées par l'IA de Wipro. Cette collaboration permet également de rassembler les signaux relatifs aux cyberrisques, à la technologie, à la géopolitique et aux affaires afin de favoriser une prise de décision plus rapide et mieux informée à grande échelle.

« Les entreprises mondiales exigent des résultats en matière de cybersécurité, et pas seulement des intrants technologiques », a déclaré Satish Yadavalli, responsable des activités mondiales - Cloud, infrastructure et services de sécurité, Wipro Limited. « Grâce aux capacités combinées de Wipro et de Recorded Future, nous ferons progresser notre approche de la cyberdéfense, de la résilience et de la confiance numérique axée sur le conseil et alimentée par l'IA. En intégrant la veille et la chasse aux menaces autonome à chaque niveau des opérations cybernétiques, nous permettons à nos clients d'avoir un impact évolutif et axé sur les résultats. »

Ce partenariat reflète une évolution plus large du marché dans la manière dont les grandes entreprises utilisent le renseignement sur les menaces. Les organisations s'éloignent des flux fragmentés et des outils cloisonnés au profit d'un renseignement riche en contexte et alimenté par l'IA, intégré dans le cycle de vie des opérations de sécurité (SecOps), des risques et de la résilience. Grâce à cette collaboration, Recorded Future et Wipro aident les clients à combler le fossé entre les données sur les menaces et l'action opérationnelle.

« Ce partenariat réunit deux organisations qui partagent la même vision de l'avenir de la cybersécurité : un renseignement en temps réel, exploitable et profondément ancré dans les opérations de l'entreprise », a déclaré Colin Mahony, PDG de Recorded Future. « En choisissant Recorded Future comme plateforme stratégique de renseignement sur les menaces et en s'associant avec nous pour fournir des services de renseignement géré, Wipro révolutionne la façon dont les organisations rendent le renseignement opérationnel afin de réduire les risques et de renforcer la résilience. »

Recorded Future fournit un renseignement avancé piloté par l'IA, des informations contextuelles en temps réel et une large couverture prête pour l'avenir couvrant le cyberrisque, le risque de tiers, la veille de marque, la veille géopolitique, ainsi que la chasse aux menaces et les opérations autonomes. Grâce à ce partenariat, Wipro commercialisera les offres conjointes à l'échelle mondiale, tout en tirant parti de la plateforme en interne pour protéger sa propre empreinte numérique.

En alliant les capacités de renseignement de Recorded Future à l'envergure mondiale, la profondeur du conseil et l'expertise en matière de sécurité gérée de Wipro, le partenariat permet aux deux sociétés d'aider les entreprises à s'orienter avec plus de confiance, de rapidité et de clarté dans un paysage de menaces en évolution rapide.

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde, au service de plus de 1 900 entreprises et organisations gouvernementales dans 80 pays. Sa plateforme couvre les adversaires, les infrastructures et les cibles grâce à l'Intelligence Graph®, qui contient plus de 200 milliards de nœuds de données spécialisées sur les menaces. Acquise par Mastercard en 2024, Recorded Future aide les organisations à transformer les renseignements en résultats mesurables en matière de sécurité à grande échelle.

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