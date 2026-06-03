Recorded Future объявляет о стратегическом партнерстве с Wipro для предоставления услуг по анализу кибеугроз на базе искусственного интеллекта для глобальных компаний

Партнерство для расширения возможностей кибербезопасности, включая новое предложение по управляемой аналитике и мониторингу бренда в портфеле WiproCyberShield SM.

БОСТОН и БАНГАЛОР, Индия, 3 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Recorded Future, крупнейшая в мире компания по анализу киберугроз, сегодня объявила о стратегическом партнерстве с Wipro Limited, одной из ведущих технологических и консалтинговых компаний, предоставляющей услуги на базе искусственного интеллекта, с целью расширения услуг по кибербезопасности на основе проактивного анализа для глобальных компаний.

Вместе компании запустят сервис Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring в рамках портфеля MSSP компании Wipro. Данное предложение позволит предприятиям оперативно применять на практике контекстную, действенную аналитику в масштабе, внедряя ее непосредственно в операции по обеспечению безопасности, упреждающее выявление угроз и рабочие процессы для защиты от цифровых рисков. Результатом является более интегрированная операционная модель, которая помогает организациям быстрее переходить от обнаружения угроз к принятию решения по мерам реагирования.

Данное партнерство расширит возможности Wipro по анализу угроз в решениях CyberShield SM, входящих в состав Wipro Intelligence™, унифицированного пакета платформ, решений и преобразующих предложений от Wipro на базе искусственного интеллекта. Сотрудничество двух компаний также объединяет кибер-риски, технологии, геополитические и бизнес-сигналы для поддержки более быстрого и более информированного принятия масштабных решений.

«Глобальные предприятия требуют реальных результатов от кибербезопасности, а не только технологических решений», — сказал Сатиш Ядавалли (Satish Yadavalli), руководитель подразделения Global Business по облачным технологиям, инфраструктуре и сервисам безопасности Wipro Limited. «Благодаря объединенным возможностям Wipro и Recorded Future мы будем и дальше продвигать наш подход к киберзащите, устойчивости и цифровому доверию, основанный на консалтинге и искусственном интеллекте. Внедряя аналитику и автономный поиск угроз на каждом уровне киберопераций, мы даем возможность нашим клиентам добиваться практических масштабируемых результатов».

Это партнерство отражает более широкий сдвиг рынка в отношении того, как крупные предприятия потребляют информацию об угрозах. Организации переходят от фрагментированных каналов и изолированных инструментов к контекстной аналитической информации на основе искусственного интеллекта, встроенной в жизненный цикл операций по обеспечению безопасности (SecOps), рисков и устойчивости. Благодаря этому сотрудничеству Recorded Future и Wipro помогают клиентам сократить разрыв между данными об угрозах и оперативными действиями.

«Это партнерство объединяет две организации с общим видением будущего кибербезопасности: разведка, которая работает в режиме реального времени, готова к немедленным действиям и глубоко встроена в корпоративные операции», — сказал Колин Махони (Colin Mahony), генеральный директор Recorded Future. «Выбирая Recorded Future в качестве стратегической платформы по анализу киберугроз и сотрудничая с нами для получения услуг в области управляемой аналитики, Wipro устанавливает новый стандарт того, как организации на практике применяют аналитику для снижения рисков и повышения устойчивости».

Recorded Future предоставляет передовые аналитические данные на основе ИИ, контекстную информацию в реальном времени и широкий охват с заделом на будущее, куда входят киберриски, риски третьих лиц, аналитика бренда, геополитические данные, автономный поиск угроз и операции. Благодаря этому партнерству Wipro выведет совместные предложения на глобальный рынок, а также будет использовать платформу внутри компании для защиты собственного цифрового следа.

Объединив аналитические возможности Recorded Future с глобальным масштабом, глубиной консалтинга и опытом в области управляемой безопасности Wipro, данное партнерство ставит обе компании в выигрышное положение, благодаря которому предприятия смогут ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте угроз с большей уверенностью, скоростью и ясностью.

About Recorded Future

Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу киберугроз, обслуживающая более 1 900 предприятий и государственных учреждений в 80 странах мира. Ее платформа обеспечивает защиту от злоумышленников, защиту инфраструктуры и целей кибератак с помощью Intelligence Graph®, который содержит более 200 миллиардов узлов специализированных данных о киберугрозах. Приобретенная Mastercard в 2024 году, Recorded Future помогает организациям превращать аналитические данные в измеримые практические результаты в области безопасности.

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