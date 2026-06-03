Recorded Future oznamuje strategické partnerstvo s Wipro - poskytovanie analýzy hrozieb s využitím AI v globálnom podnikovom meradle
News provided byRecorded Future
Jun 03, 2026, 17:23 ET
Partnerstvo zamerané na rozšírenie možností kybernetickej bezpečnosti, ktoré podporuje novú ponuku spravovaných informácií a monitorovania značky v rámci portfólia Wipro CyberShieldSM .
BOSTON a BENGALURU, India, 3. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Recorded Future, najväčšia svetová spoločnosť v oblasti analýzy hrozieb, dnes oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťou Wipro Limited, poprednou spoločnosťou pre technologické služby a konzultácie s podporou AI, s cieľom rozšíriť kybernetické bezpečnostné služby založené na analýze hrozieb pre globálne podniky.
Spoločnosti spustia spoločne službu Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring v rámci portfólia MSSP spoločnosti Wipro. Ponuka umožní podnikom operacionalizovať kontextovú a akčnú analýzu hrozieb vo veľkom meradle tým, že ich priamo začlenení pracovných postupov bezpečnostných operácií, proaktívneho vyhľadávania hrozieb a ochrany pred digitálnymi rizikami. Výsledkom je lepšie integrovaný prevádzkový model, ktorý pomáha organizáciám rýchlejšie prejsť od detekcie k rozhodnutiu a následnej reakcii.
Partnerstvo posilní možnosti spoločnosti Wipro v oblasti analýzy hrozieb v rámci jej riešení CyberShieldSM, ktoré sú súčasťou Wipro Intelligence™, jednotného balíka platforiem, riešení a transformačných ponúk spoločnosti Wipro s podporou AI. Táto spolupráca tiež spája signály z oblasti kybernetických rizík, technológií, geopolitiky a obchodu s cieľom podporiť rýchlejšie a informovanejšie rozhodovanie vo veľkom meradle.
„Globálne podniky požadujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti výsledky, nielen technologické vstupy," povedal Satish Yadavalli, globálny obchodný riaditeľ pre cloud, infraštruktúru a bezpečnostné služby spoločnosti Wipro Limited. „Vďaka prepojeným schopnostiam Wipro a Recorded Future budeme ďalej rozvíjať náš prístup ku kybernetickej obrane, odolnosti a digitálnej dôvere, založený na konzultáciách a AI. Integráciou analýzy hrozieb a autonómneho vyhľadávania hrozieb v rámci všetkých vrstiev kybernetických operácií umožňujeme našim klientom dosahovať škálovateľný dopad zameraný na výsledky.
Toto partnerstvo odráža širší posun na trhu v spôsobe, akým veľké podniky využívajú analýzy hrozieb. Organizácie prechádzajú od fragmentovaných informačných kanálov a izolovaných nástrojov smerom ku kontextovo bohatej analýze s podporou AI, ktorá je integrovaná do celého životného cyklu bezpečnostných operácií (SecOps), rizík a odolnosti. Vďaka tejto spolupráci pomáhajú spoločnosti Recorded Future a Wipro zákazníkom preklenúť priepasť medzi údajmi o hrozbách a prevádzkovými opatreniami.
„Toto partnerstvo spája dve organizácie so spoločnou víziou budúcnosti kybernetickej bezpečnosti: analýza hrozieb v reálnom čase, ktorá umožňuje vykonávať činnosti a je hlboko zakotvená v podnikových operáciách," povedal Colin Mahony, generálny riaditeľ spoločnosti Recorded Future. „Výberom Recorded Future ako svojej strategickej platformy pre analýzu hrozieb a partnerstvom s nami pri poskytovaní riadených spravodajských služieb Wipro nastavuje nový štandard toho, ako organizácie operacionalizujú analýzu hrozieb na zníženie rizika a posilnenie odolnosti."
Recorded Future poskytuje pokročilú analýzu riadené AI, kontextové prehľady v reálnom čase a široké pokrytie zahŕňajúce kybernetické riziká, riziká tretích strán, informácie o značkách, geopolitické informácie a autonómne vyhľadávanie hrozieb a operácie pripravené na budúcnosť. Prostredníctvom tohto partnerstva uvedie spoločnosť Wipro spoločné ponuky na globálny trh a zároveň využije platformu interne na ochranu vlastnej digitálnej stopy.
Kombináciou schopností analýzy hrozieb spoločnosti Recorded Future s globálnym dosahom, hĺbkou poradenstva a odbornými znalosťami spoločnosti Wipro v oblasti riadenej bezpečnosti toto partnerstvo umožňuje obom spoločnostiam pomáhať podnikom orientovať sa v rýchlo sa meniacom prostredí hrozieb s väčšou istotou, rýchlejšie a prehľadnejšie.
O spoločnosti Recorded Future
Recorded Future je najväčšia svetová spoločnosť zameraná na analýzu bezpečnostných hrozieb, ktorá poskytuje služby viac ako 1900 podnikom a vládnym organizáciám v 80 krajinách. Jej platforma poskytuje pokrytie naprieč protivníkmi, infraštruktúrou a cieľmi prostredníctvom Intelligence Graph®, ktorý obsahuje viac ako 200 miliárd uzlov špecializovaných údajov o hrozbách. Recorded Future, ktorú v roku 2024 získala spoločnosť Mastercard, pomáha organizáciám premieňať spravodajské informácie na merateľné bezpečnostné výsledky vo veľkom meradle.
Kontakt pre médiá
Alexander Leslie
Vedúci poradca
[email protected]
+17088609255
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