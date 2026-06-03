Recorded Future anuncia una alianza estratégica con Wipro para ofrecer inteligencia ante amenazas impulsada por IA a escala empresarial mundial

Alianza para ampliar las capacidades de ciberseguridad, impulso de una nueva oferta de inteligencia gestionada y monitoreo de marca en toda la cartera de Wipro CyberShieldSM.

BOSTON y BANGALORE, India, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Recorded Future, la empresa de inteligencia ante amenazas más grande del mundo, anunció una alianza estratégica con Wipro Limited, empresa líder en servicios de tecnología y consultoría impulsada por IA, para ampliar sus servicios de ciberseguridad basados en inteligencia para empresas a nivel mundial.

Juntas, las empresas lanzarán un servicio de Inteligencia ante amenazas gestionada y monitoreo de la marca en la cartera de MSSP de Wipro. La oferta permitirá a las empresas poner en práctica inteligencia contextual y procesable a escala al integrarla directamente en las operaciones de seguridad, la búsqueda proactiva de amenazas y los flujos de trabajo digitales de protección contra riesgos. El resultado es un modelo operativo más integrado que ayuda a las organizaciones a pasar más rápido de la detección a la decisión y a la respuesta.

La colaboración mejorará las capacidades de inteligencia ante amenazas de Wipro en todas sus soluciones CyberShieldSM, parte de Wipro Intelligence™, el conjunto unificado de plataformas, soluciones y ofertas transformadoras impulsadas por IA de Wipro. Además, la colaboración reúne señales de riesgo cibernético, tecnología, geopolíticas y comerciales para respaldar una toma de decisiones más rápida y mejor informada a escala.

"Las empresas a nivel mundial exigen resultados de ciberseguridad, no solo aportes tecnológicos", afirmó Satish Yadavalli, director comercial global de servicios de nube, infraestructura y seguridad de Wipro Limited. "Mediante las capacidades combinadas de Wipro y Recorded Future, avanzaremos aún más en nuestro enfoque basado en consultoría e IA para defensa cibernética, resiliencia y la confianza digital. Al incorporar inteligencia y búsqueda autónoma de amenazas en todas las capas de operaciones cibernéticas, permitimos a nuestros clientes ofrecer un impacto escalable y orientado a los resultados".

Esta alianza refleja un cambio de mercado más amplio en la forma en que las grandes empresas consumen la inteligencia ante amenazas. Las organizaciones evitan los feeds fragmentados y herramientas en silos y optan por una inteligencia rica en contexto y basada en IA integrada en el ciclo de vida de operaciones de seguridad (SecOps), riesgos y resiliencia. Con esta colaboración, Recorded Future y Wipro están ayudando a los clientes a cerrar la brecha entre datos sobre amenazas y acción operativa.

"Esta alianza une a dos organizaciones con una visión compartida para el futuro de la ciberseguridad: inteligencia en tiempo real, procesable y profundamente integrada en las operaciones empresariales", afirmó Colin Mahony, director ejecutivo de Recorded Future. "Al seleccionar Recorded Future como plataforma estratégica de inteligencia ante amenazas y formar alianza con nosotros para brindar servicios de inteligencia gestionados, Wipro establece un nuevo estándar sobre cómo las organizaciones operan la inteligencia para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia".

Recorded Future ofrece inteligencia avanzada impulsada por IA, información contextual en tiempo real y una amplia cobertura preparada para el futuro que abarca riesgos cibernéticos y de terceros, inteligencia de marca y geopolítica, búsqueda y operaciones autónomas ante amenazas. Mediante esta alianza, Wipro llevará las ofertas conjuntas al mercado mundial, al tiempo que aprovechará la plataforma de manera interna para ayudar a proteger su propia huella digital.

Al combinar las capacidades de inteligencia de Recorded Future con escala mundial, profundidad de consultoría y experiencia en seguridad administrada de Wipro, la alianza posiciona a ambas empresas para ayudar a otras a transitar un panorama de amenazas en rápida evolución con mayor confianza, velocidad y claridad.

Acerca de Recorded Future

Recorded Future es la empresa de inteligencia ante amenazas más grande del mundo, que presta servicios a más de 1.900 empresas y organizaciones gubernamentales en 80 países. Su plataforma ofrece cobertura mediante adversarios, infraestructura y objetivos a través de Intelligence Graph®, que contiene más de 200.000 millones de nodos de datos sobre amenazas especializados. Recorded Future fue adquirida por Mastercard en 2024 y ayuda a las organizaciones a convertir la inteligencia en resultados de seguridad medibles a escala.

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FUENTE Recorded Future