레코디드 퓨처, 위프로와 전략적 파트너십 체결… 글로벌 기업 대상 AI 기반 위협 인텔리전스 제공 확대

Wipro CyberShieldSM 포트폴리오 전반에서 새 관리형 인텔리전스와 브랜드 모니터링 서비스 제공으로 사이버보안 역량 강화

보스턴 및 인도 벵갈루루, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 위협 인텔리전스 기업 레코디드 퓨처(Recorded Future)가 AI 기반 기술 서비스 및 컨설팅 선도기업 위프로(Wipro Limited)와 전략적 파트너십을 체결하고 글로벌 기업을 위한 인텔리전스 중심 사이버보안 서비스를 확대한다고 6월 2일 발표했다.

양사는 위프로의 MSSP(Managed Security Service Provider) 포트폴리오 내에서 관리형 위협 인텔리전스 및 브랜드 모니터링(Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring) 서비스를 공동 출시할 예정이다. 보안 운영, 선제적 위협 헌팅, 디지털 리스크 보호 워크플로에 상황 기반의 실행 가능한 인텔리전스를 직접 통합해 기업이 이를 대규모로 운영하도록 지원해 주는 서비스다. 조직에서는 통합 운영 모델을 구축해 탐지에서 의사결정, 대응에 이르는 과정을 더 신속하게 수행할 수 있다.

이번 협력으로 위프로의 AI 기반 플랫폼, 솔루션, 혁신 서비스 통합 제품군인 위프로 인텔리전스(Wipro Intelligence™) 소속인 CyberShieldSM 솔루션 전반에서 위협 인텔리전스 역량이 강화될 전망이다. 또 사이버 리스크, 기술, 지정학, 비즈니스 관련 신호가 통합돼 더욱 신속하고 정확한 의사결정도 가능할 전망이다.

사티시 야다발리(Satish Yadavalli) 위프로 클라우드, 인프라, 보안 서비스 부문 글로벌 총괄은 "글로벌 기업들은 이제 단순한 기술이 아니라 실질적인 사이버보안 성과를 요구하고 있다"며 "우리는 위프로와 레코디드 퓨처의 역량을 결합해 컨설팅 중심의 AI 기반 사이버 방어, 복원력, 디지털 신뢰 전략을 한층 강화할 계획이다. 사이버 운영 계층마다 인텔리전스와 자율형 위협 헌팅을 내재화해 고객이 확장 가능하고 성과를 중심으로 하는 결과를 창출하도록 지원할 방침"이라고 말했다.

이번 파트너십은 대기업들이 위협 인텔리전스를 활용하는 방식이 변화하고 있음을 보여주는 사례다. 기업들은 분산된 데이터 피드와 단절된 도구 중심 접근법에서 벗어나 보안 운영(SecOps), 리스크 관리, 복원력을 망라해 상황 중심의 AI 기반 인텔리전스로 이동하고 있다. 레코디드 퓨처와 위프로는 이번 협력을 통해 위협 데이터와 실제 운영 대응 사이의 간극을 해소할 수 있도록 고객을 지원할 계획이다.

콜린 마호니(Colin Mahony) 레코디드 퓨처의 CEO는 "이번 파트너십은 실시간으로 실행 가능하며 기업 운영에 깊이 통합된 인텔리전스라는 미래 사이버보안 비전을 공유하는 두 조직을 하나로 묶어 주는 조치"라며 "위프로가 레코디드 퓨처를 전략적 위협 인텔리전스 플랫폼으로 선택하고 관리형 인텔리전스 서비스를 함께 제공하기로 한 것은 조직이 리스크를 줄이고 복원력을 강화하기 위해 인텔리전스를 운영화하는 새로운 기준을 제시하는 것"이라고 말했다.

레코디드 퓨처는 AI 기반 첨단 인텔리전스과 실시간 상황 분석 인사이트 외에도 사이버 리스크, 제3자 리스크, 브랜드 인텔리전스, 지정학적 인텔리전스, 자율형 위협 헌팅 및 운영까지 여러 영역을 폭넓게 지원한다. 위프로는 이번 파트너십을 통해 공동 솔루션을 전 세계 시장에 제공하는 동시에 자사 디지털 자산 보호를 위해서도 해당 플랫폼을 활용할 예정이다.

양사는 레코디드 퓨처의 인텔리전스 역량과 위프로의 글로벌 규모, 컨설팅 전문성, 관리형 보안 서비스 역량을 결합해 급변하는 위협 환경 속에서 기업들이 더욱 높은 확신과 속도, 명확성을 바탕으로 대응하도록 지원할 계획이다.

레코디드 퓨처 소개

레코디드 퓨처는 세계 최대 위협 인텔리전스 기업으로, 80여개국에서 1900여 기업과 정부 기관에 서비스하고 있다. 자사 플랫폼은 전문 위협 데이터 노드 2000억 개를 포함하는 Intelligence Graph®를 기반으로 공격 주체, 인프라, 표적에 대한 폭넓은 정보를 제공한다.

2024년 마스터카드(Mastercard)에 인수된 레코디드 퓨처는 조직이 인텔리전스를 측정 가능한 보안 성과로 전환할 수 있도록 지원하고 있다.

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SOURCE Recorded Future