Recorded Future kündigt strategische Partnerschaft mit Wipro an, um AI-gestützte Threat Intelligence auf globaler Unternehmensebene bereitzustellen

Partnerschaft zur Erweiterung der Cybersecurity-Funktionen, die ein neues Managed-Intelligence- und Markenüberwachungsangebot für das Wipro CyberShieldSM -Portfolio ermöglicht

BOSTON und BENGALURU, Indien, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltweit größte Threat-Intelligence-Unternehmen, ist heute eine strategische Partnerschaft mit Wipro Limited eingegangen, einem führenden KI-gestützten Technologie- und Beratungsunternehmen, um auf Threat Intelligence basierende Cybersicherheitsdienste für globale Unternehmen auszubauen.

Gemeinsam werden die Unternehmen einen Managed Threat Intelligence- und Brand Monitoring-Service im Rahmen des MSSP-Portfolios von Wipro anbieten. Das Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, kontextbezogene, umsetzbare Erkenntnisse in großem Umfang zu operationalisieren, indem sie diese direkt in Sicherheitsabläufe, proaktive Bedrohungssuche und digitale Risikoschutz-Workflows einbinden. Das Ergebnis ist ein integriertes Betriebsmodell, das Unternehmen hilft, schneller von der Erkennung über die Entscheidung bis zur Reaktion zu gelangen.

Die Partnerschaft wird die Threat-Intelligence-Fähigkeiten von Wipro in seinen CyberShieldSM-Lösungen erweitern, die Teil von Wipro Intelligence™ sind, Wipros einheitlicher Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten. Die Zusammenarbeit führt auch Cyberrisiken, technologische, geopolitische und geschäftliche Signale zusammen, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung in großem Umfang zu ermöglichen.

„Globale Unternehmen verlangen Ergebnisse im Bereich der Cybersicherheit, nicht nur technologischen Input", sagte Satish Yadavalli, Global Business Head – Cloud, Infrastructure and Security Services, Wipro Limited. „Durch die kombinierten Fähigkeiten von Wipro und Recorded Future werden wir unseren beratungsgestützten, KI-gestützten Ansatz für Cyberabwehr, Ausfallsicherheit und digitales Vertrauen weiter vorantreiben. Indem wir Intelligenz und autonome Bedrohungssuche in jede Ebene der Cyberoperationen einbetten, ermöglichen wir unseren Kunden eine skalierbare, ergebnisorientierte Wirkung."

Diese Partnerschaft spiegelt eine breitere Marktveränderung in der Art und Weise wider, wie große Unternehmen Bedrohungsdaten nutzen. Unternehmen bewegen sich weg von fragmentierten Feeds und isolierten Tools hin zu kontextreicher, KI-gestützter Threat Intelligence, die in den Lebenszyklus von Sicherheitsoperationen (SecOps), Risiken und Ausfallsicherheit eingebettet ist. Mit dieser Zusammenarbeit helfen Recorded Future und Wipro ihren Kunden, die Lücke zwischen Bedrohungsdaten und operativen Maßnahmen zu schließen.

„Diese Partnerschaft bringt zwei Organisationen zusammen, die eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Cybersicherheit haben: Intelligenz, die in Echtzeit, umsetzbar und tief in die Unternehmensabläufe eingebettet ist", sagte Colin Mahony, Recorded Future CEO. „Durch die Wahl von Recorded Future als strategische Threat Intelligence-Plattform und die Zusammenarbeit mit uns bei der Bereitstellung von Managed Intelligence Services setzt Wipro einen neuen Standard für die Art und Weise, wie Unternehmen Intelligence einsetzen, um Risiken zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit zu stärken."

Recorded Future bietet fortschrittliche, KI-gestützte Erkenntnisse, kontextbezogene Einblicke in Echtzeit und eine breite, zukunftssichere Abdeckung von Cyberrisiken, Drittparteirisiken, Markenanalysen, geopolitischen Erkenntnissen und autonome Bedrohungssuche und -operationen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Wipro die gemeinsamen Angebote weltweit auf den Markt bringen und die Plattform auch intern nutzen, um seinen eigenen digitalen Fußabdruck zu schützen.

Durch die Kombination der Intelligence-Fähigkeiten von Recorded Future mit der globalen Reichweite, Beratungstiefe und Managed-Security-Expertise von Wipro versetzt die Partnerschaft beide Unternehmen in die Lage, Unternehmen dabei zu helfen, eine sich schnell entwickelnde Bedrohungslandschaft mit größerem Vertrauen, Geschwindigkeit und Klarheit zu navigieren.

Informationen zu Recorded Future

Recorded Future ist der weltweit größte Anbieter von Bedrohungsdaten und betreut mehr als 1.900 Unternehmen und Regierungsorganisationen in 80 Ländern. Die Plattform deckt über den Intelligence Graph®, der mehr als 200 Milliarden Knotenpunkte mit spezialisierten Bedrohungsdaten enthält, Angreifer, Infrastruktur und Ziele ab. Recorded Future, das 2024 von Mastercard übernommen wurde, unterstützt Unternehmen dabei, Erkenntnisse in messbare Sicherheitsergebnisse zu verwandeln.

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Alexander Leslie

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