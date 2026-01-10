SeaVerse lança a primeira plataforma "AI Native" do mundo O conceito "All in AI Native" lidera uma revolução visionária na criação com IA.

SINGAPURA, 10 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A SeaVerse anunciou hoje o lançamento global da plataforma SeaVerse AI. Esta é a primeira plataforma de criação e implementação nativa de IA do mundo, integrando grandes modelos de linguagem (LLMs), geração de imagens, geração de vídeo e Agentes de IA. Através de uma arquitetura completa "All in AI Native", a plataforma permite transformar qualquer ideia criativa em um produto funcional – seja uma demonstração (demo), um aplicativo completo ou uma página web – com "apenas uma frase".

A equipe de desenvolvimento afirma que a SeaVerse surge para solucionar o problema da fragmentação atual das ferramentas de IA, onde capacidades variadas estão espalhadas por softwares diferentes. A filosofia "All in AI Native" da SeaVerse está destinada a ser uma "revolução visionária" para criadores e equipes de desenvolvimento existentes.

A maior inovação da SeaVerse reside na ruptura com os fluxos de trabalho tradicionais isolados (como ferramentas separadas para geração de conteúdo, design de protótipos, hospedagem e compartilhamento). A SeaVerse construiu um novo ciclo fechado "end-to-end" (de ponta a ponta): da geração à pré-visualização, da publicação à iteração, tudo acontece dentro de um único espaço de trabalho (All IN). Os usuários podem começar com uma simples descrição em linguagem natural, ver os resultados imediatamente e implantar uma versão online sem configurações extras ou necessidade de codificação complexa.

A SeaVerse também redefine a colaboração no desenvolvimento de produtos. Após a publicação, os desenvolvedores (usuários) podem convidar colaboradores diretamente para a plataforma para experimentar, fornecer feedback e contribuir com melhorias. Todo esse processo ocorre no mesmo fluxo de trabalho e na mesma instância do produto. Essa funcionalidade permite que as equipes realizem todo o ciclo – do protótipo inicial até um produto refinado e pronto para produção – em um cenário unificado, formando um ciclo orgânico "All in AI Native".

Os pilares do "All in AI Native"

Geração de conteúdo multimodal: Crie ativos diversos (imagens, vídeos, música, jogos) a partir de um único prompt. Ao digitar "um jogo de corrida 3D de estilo futurista", a plataforma pode gerar simultaneamente as imagens do cenário, a música de fundo, o código lógico do jogo e vídeos promocionais. Todo o conteúdo gerado é exibido e gerenciado no mesmo espaço de trabalho.

Montagem de produto: Vá além do fluxo de trabalho de geração de "apenas materiais". A SeaVerse é capaz de montar as várias saídas geradas pela IA (imagens, vídeo, código, etc.) em um produto completo e executável. Ela combina os cenários, modelos de personagens, lógica e efeitos sonoros para formar um jogo 3D jogável, e não apenas fragmentos de código ou imagens isoladas.

Publicação em um clique: Publique sem precisar configurar servidores, domínios ou scripts de implantação. Após a montagem do jogo ou aplicativo, basta clicar no botão "Publicar" e o produto será automaticamente implantado na nuvem. Um link exclusivo é gerado para compartilhamento, permitindo que outros joguem ou usem diretamente no navegador, sem downloads ou instalações.

Iteração colaborativa: Após o convite, membros da equipe podem deixar comentários, dar feedback e até participar das melhorias diretamente na plataforma. Todas as modificações ocorrem na mesma instância do produto, mantendo a consistência da versão. Por exemplo, se um membro comentar dentro do jogo "a pista está muito estreita", o desenvolvedor recebe o feedback e pode modificar diretamente, com a versão sendo atualizada automaticamente.

"Uma pessoa é uma equipe"

Além das equipes, a SeaVerse foca intensamente no usuário individual.

"Nosso objetivo é encurtar a distância entre uma ideia e um produto real através da SeaVerse", afirma o CEO da SeaVerse. "As características 'All in AI Native' da SeaVerse ajudam os criadores a entregar produtos mais rapidamente e tornam a iteração muito mais conveniente."

Sob este objetivo, o conceito de que "uma pessoa é uma equipe" (One person is a team) torna-se realidade com o lançamento da SeaVerse.

Sobre o futuro da SeaVerse AI, a equipe de desenvolvimento continuará a expandir funcionalidades com base nos amplos casos de uso já existentes — incluindo prototipagem rápida, experiências interativas impulsionadas por conteúdo e aplicativos leves — adicionando mais modelos e recursos de publicação. A missão permanece fiel à origem do nome SeaVerse: usar uma ideia para criar um universo.

