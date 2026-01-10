SeaVerse lanza la primera plataforma AI Native del mundo: "All in AI Native" lidera la revolución de la creación con IA

SINGAPUR, 10 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- 10 de enero de 2026, SeaVerse anunció el lanzamiento global de la plataforma SeaVerse AI. Se trata de la primera plataforma AI Native del mundo dedicada a la creación y el despliegue de productos, que integra modelos de lenguaje de gran escala, generación de imágenes, generación de video y agentes de IA, entre otras capacidades. Gracias a una arquitectura integral basada en IA, con una sola frase, SeaVerse convierte cualquier idea creativa en un producto completo, ya sea un demo, una aplicación o una página web.

Según el equipo de desarrollo, SeaVerse nace para resolver un problema clave del ecosistema actual: la proliferación de herramientas de IA aisladas, fragmentadas y con capacidades dispares. Frente a este escenario, el enfoque "All in AI Native" de SeaVerse representa una revolución de vanguardia para los creadores y equipos que ya trabajan con inteligencia artificial.

La mayor innovación de SeaVerse radica en la construcción de un ciclo cerrado nativo de IA de extremo a extremo. A diferencia de los flujos tradicionales que requieren cambiar entre herramientas separadas para generar contenido, diseñar prototipos, alojar y compartir, SeaVerse permite que todo el proceso —desde la generación hasta la vista previa, pasando por la publicación y la iteración— pueda completarse dentro del mismo espacio de trabajo. Los usuarios pueden comenzar con una simple descripción en lenguaje natural, ver los resultados directamente en el espacio de trabajo y desplegar versiones en línea sin necesidad de configuraciones adicionales.

SeaVerse también está diseñado para soportar el desarrollo colaborativo de productos. Una vez publicado un producto, los desarrolladores pueden invitar a colaboradores a acceder directamente a SeaVerse para probarlo, dar su retroalimentación y contribuir con mejoras, todo dentro del mismo flujo de trabajo y la misma instancia del producto. Esta funcionalidad permite a los equipos de desarrollo llevar un producto desde prototipos iniciales hasta iteraciones continuas, logrando versiones más completas y listas para producción, formando así un ciclo orgánico "All in AI Native".

1. Genera todo lo que necesitas

SeaVerse crea activos multimodales a partir de un solo prompt: imágenes, videos, música, juegos y otros tipos de contenido. Por ejemplo, al ingresar "un juego de carreras 3D de estilo futurista", la plataforma genera simultáneamente imágenes de los escenarios, música de fondo, código del juego y videos promocionales. Todo el contenido se muestra en el mismo espacio de trabajo, facilitando su visualización y gestión unificada.

2. Ensamblaje del producto final

Más allá del flujo de trabajo tradicional de solo generación de materiales, SeaVerse permite combinar automáticamente los distintos elementos generados por IA, incluyendo imágenes, videos, código y otros, en un producto completo y ejecutable. Por ejemplo, las escenas del juego, los modelos de personajes, la lógica del juego y los efectos de sonido se ensamblan para formar un juego 3D completamente jugable, no solo archivos o fragmentos de código aislados.

3. Publicación con un clic

No se requiere configurar servidores, dominios ni scripts de despliegue. Con solo un clic, el producto se publica automáticamente. Una vez ensamblado el juego, al presionar el botón "Publicar", se desplegará en la nube y generará un enlace exclusivo para compartir. Cualquiera que reciba el enlace podrá abrir el juego directamente en el navegador y jugarlo sin necesidad de descargarlo o instalarlo.

4. Iteración colaborativa

Una vez aceptada la invitación, los miembros del equipo pueden dejar comentarios directamente en la plataforma, ofrecer retroalimentación e incluso participar en mejoras. Todas las modificaciones se realizan dentro de la misma instancia del producto, manteniendo la coherencia de versiones y la continuidad en la colaboración. Por ejemplo, después de publicar un juego, los miembros del equipo pueden agregar comentarios directamente en el juego, como "la pista es demasiado estrecha, se sugiere ampliarla", y cuando el desarrollador recibe la retroalimentación, puede hacer los ajustes correspondientes y la versión se actualizará automáticamente.

Además de facilitar la colaboración en equipo, SeaVerse también se centra en los usuarios individuales. "Nuestro objetivo es acortar la distancia entre las ideas y los productos reales a través de SeaVerse", declaró el CEO de SeaVerse. "Las funciones de 'All in AI Native' permiten a los creadores entregar productos con mayor rapidez y facilitar la actualización e iteración de los mismos". Bajo este objetivo, la visión de "una persona puede ser un equipo" se ha hecho realidad con el lanzamiento de SeaVerse.

En cuanto al desarrollo futuro de SeaVerse AI, el equipo se apoyará en los amplios casos de uso que SeaVerse ya posee, incluyendo el diseño rápido de prototipos, las experiencias interactivas impulsadas por contenido y las aplicaciones ligeras orientadas a la colaboración, compartición y mejora, para seguir ampliando funcionalidades, plantillas y opciones de publicación, ofreciendo a los usuarios herramientas y opciones más completas. Tal como sugiere el origen del nombre SeaVerse: crear un universo a partir de una idea.

Para más información, visita https://seaverse.ai/es/

