씨버스, AI를 활용한 창작 방식에 혁명을 일으킬 '토털 AI 네이티브' 개념이 실현된 세계 최초의 AI 네이티브 플랫폼 출시

싱가포르 2026년 1월 10일 /PRNewswire/ -- 2026년 1월 10일에 씨버스(SeaVerse)가 세계 최초의 AI 네이티브 창작 및 배포 플랫폼을 전 세계에 출시한다고 발표했다. 씨버스의 새로운 AI 네이티브 플랫폼에는 거대 언어 모델(LLM), 이미지 및 동영상 생성 기술, AI 에이전트가 통합되어 있으므로 사용자가 간단한 프롬프트 입력 방식으로 창의적인 아이디어를 데모, 앱 또는 웹 페이지 같은 형태로 구현할 수 있다. 씨버스는 '토털 AI 네이티브(All in AI Native)' 개념을 전면에 내세워 AI 도구의 단절성 문제를 해결하고, AI를 활용하는 창작자•제작팀의 창작 방식에 시대를 앞서가는 혁명을 불러온다.

씨버스의 혁신은 항상 다른 도구를 사용해야 하는 기존의 작업 방식에서 탈피했다는 점에 있다. 특히 씨버스는 콘텐츠 생성부터 미리보기, 게시, 반복 수정에 이르는 모든 작업을 하나의 워크스페이스에서 진행하는 토털 AI 네이티브 체계를 구현했다. 따라서 사용자가 별도의 설정 과정 없이 자연어만 입력하면 작업 결과물을 즉시 확인하고, 온라인에 게시할 수 있다.

interface of SeaVerse AI website generate and preview the 3D racing game All in AI Native: Collapsing the Distance Between Ideas and Products

씨버스의 플랫폼은 협업을 통한 콘텐츠 제작 방식을 지원한다. 창작자는 게시를 마친 뒤 모든 협업자를 하나의 워크플로와 제품 인스턴스에 초대해 직접 체험하고 의견을 교환하면서 제품을 보완할 수 있다. 팀이 하나의 환경에서 시제품을 완성도 높은 결과물로 탈바꿈시키기가 수월해지는 것이다.

'토털 AI 네이티브' 개념

각종 콘텐츠 생성: 단 한 줄의 프롬프트만 입력하면 이미지, 동영상, 음악, 게임을 비롯해 다양한 유형의 콘텐츠가 생성된다. 예를 들어 'a futuristic 3D racing game(미래형 3D 레이싱 게임)'이라고 입력하면 게임 장면, 음악, 코드, 영상이 하나의 워크스페이스에 한꺼번에 생성된다.

원하는 제품 완성: AI가 생성한 여러 결과물을 조합해 효용성 있는 제품을 만들 수 있다. 예를 들어 개별적인 콘텐츠에 불과하던 게임 장면, 모델, 코드, 음향을 하나의 완전한 실제 게임으로 탈바꿈시킬 수 있다.

클릭 한 번으로 게시: 서버, 도메인, 스크립트가 없어도 완성된 결과물을 클릭 한 번으로 온라인에 게시할 수 있다. 게임은 공유 링크와 함께 클라우드로 자동 배포되며 웹 브라우저에서 바로 플레이할 수 있다.

협업을 통한 반복 수정: 팀원들이 플랫폼에서 곧장 댓글을 달고 의견을 주고받으며 제품을 보완할 수 있다. 모든 수정 작업이 하나의 제품 인스턴스에서 이루어지며, 자동 버전 동기화를 통해 수정 결과가 제품에 반영된다.

씨버스의 CEO는 "아이디어에서 실제 제품에 이르는 과정에 도사린 장애물을 없애는 것이 목적"이라고 전하면서, "씨버스의 '토털 AI 네이티브' 개념은 창작자가 더 빠르게 결과물을 완성하고 반복 수정 작업을 한결 수월하게 완료하는 데 효과적이다. 그야말로, 한 사람이 한 팀의 몫을 수월하게 해내는 미래가 실현되는 것이다"라고 힘주어 말했다.

씨버스가 개발한 세계 최초의 AI 네이티브 창작 및 배포 플랫폼을 선택하면 누구라도 본인의 아이디어 토대로 온라인에 게시하기 적합한 제품을 한곳에서 곧장 완성할 수 있다. 플랫폼의 명칭이 암시하듯, 단 하나의 아이디어만 있다면 우주도 창조할 수 있다.

자세한 내용은 https://www.seaverse.ai 에서 확인할 수 있다.

