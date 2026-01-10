SeaVerse wprowadza na rynek pierwszą na świecie platformę wykorzystującą natywną sztuczną inteligencję - „All in AI Native" wyznacza kierunek nowatorskich zmian w tworzeniu sztucznej inteligencji

SINGAPUR, 10 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 10 stycznia 2026 r. firma SeaVerse ogłosiła globalną premierę pierwszej na świecie platformy wykorzystującej natywną sztuczną inteligencję do tworzenia i wdrażania rozwiązań. SeaVerse łączy w sobie duże modele językowe, generowanie obrazów, generowanie wideo oraz agentów AI, umożliwiając użytkownikom przekształcenie dowolnego pomysłu twórczego w produkt - demo, aplikację lub stronę internetową - za pomocą jednego polecenia. SeaVerse odpowiada na wyzwanie związane z fragmentacją narzędzi AI, kładąc nacisk na „All in AI Native", co stanowi przyszłościową rewolucję dla twórców i zespołów AI.

interface of SeaVerse AI website
interface of SeaVerse AI website
generate and preview the 3D racing game
generate and preview the 3D racing game
All in AI Native: Collapsing the Distance Between Ideas and Products

Innowacyjność SeaVerse polega na odejściu od tradycyjnych procesów pracy wykorzystujących oddzielne narzędzia. Zamiast tego tworzy kompleksową pętlę natywną dla sztucznej inteligencji - od generowania po podgląd, publikację i iterację - wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego. Użytkownicy rozpoczynają od języka naturalnego, bezpośrednio przeglądają wyniki i wdrażają je online bez dodatkowej konfiguracji.

Platforma wspiera wspólne tworzenie oprogramowania. Po opublikowaniu deweloperzy mogą zaprosić współpracowników do wypróbowania produktu, przekazania opinii i wprowadzenia ulepszeń w ramach tego samego przepływu pracy i instancji produktu, co pozwala zespołom przejść od prototypów do gotowych do produkcji wyników w jednym środowisku.

„All in AI Native"

  • Generuj wszystko: twórz zasoby multimodalne (obrazy, filmy, muzykę, gry) za pomocą jednego polecenia. Wpisz „futurystyczna gra wyścigowa 3D", aby jednocześnie wygenerować sceny, muzykę, kod i materiały wideo - wszystko w jednym obszarze roboczym.
  • Stwórz produkt dla siebie: połącz wyniki generowane przez sztuczną inteligencję w produkty, które można uruchomić. Przekształć sceny gry, modele, kod i dźwięki w kompletną, działającą grę - nie tylko w pojedyncze zasoby.
  • Publikowanie jednym kliknięciem: publikuj jednym kliknięciem - bez serwerów, domen i skryptów. Gry są automatycznie wdrażane w chmurze za pomocą linków, które można udostępniać, i można w nie grać bezpośrednio w przeglądarkach.

Wspólna iteracja: członkowie zespołu komentują, przekazują opinie i wprowadzają ulepszenia bezpośrednio na platformie. Wszystkie modyfikacje są wprowadzane w tej samej instancji produktu z automatyczną synchronizacją wersji.

„Naszym celem jest zniwelowanie dystansu między pomysłem a rzeczywistym produktem - powiedział dyrektor generalny SeaVerse. - Funkcje SeaVerse „All in AI Native" pomagają twórcom szybciej realizować projekty i wygodniej wprowadzać zmiany". Umożliwia to realizację wizji „jedna osoba stanowi zespół"

SeaVerse tworzy pierwszą na świecie platformę do tworzenia i wdrażania z wykorzystaniem natywnej sztucznej inteligencji, która ma pomóc każdemu w przejściu od pomysłu do gotowego do wdrożenia produktu w jednym miejscu. Jak sama nazwa wskazuje: stwórz wszechświat z jednego pomysłu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.seaverse.ai

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851040/interface_SeaVerse_AI_website.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851041/generate_preview_3D_racing_game.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851042/All_AI_Native_Collapsing_Distance_Between_Ideas_Products.jpg

