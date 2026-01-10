SeaVerse تطلق أول منصة مبنية من الأساس على الذكاء الاصطناعي في العالم، وشعار "All in AI Native" يقود الثورة المستقبلية في الإبداع بالذكاء الاصطناعي

سنغافورة, 10 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في 10 يناير 2026، أعلنت SeaVerse عن الإطلاق العالمي لأول منصة في العالم للإنشاء والنشر، مبنية من الأساس على الذكاء الاصطناعي. تدمج SeaVerse النماذج اللغوية الكبيرة، وتوليد الصور، وتوليد الفيديو، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمستخدمين ترجمة أي فكرة إبداعية إلى منتج، سواء كان عرضًا توضيحيًا أو تطبيقًا أو صفحة ويب، وذلك عبر أمر نصي واحد فقط. وبهذا تتصدى SeaVerse لتحدّي تشتّت أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تبنّي نهج "All in AI Native"، حيث يتم كل شيء داخل بيئة واحدة مبنية من الأساس على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل ثورة مستقبلية للمبدعين وفرق العمل.

interface of SeaVerse AI website generate and preview the 3D racing game All in AI Native: Collapsing the Distance Between Ideas and Products

وتتمثل نقطة التميّز في أن SeaVerse تبتعد عن سير العمل التقليدي المعتمد على أدوات منفصلة. وبدلًا من ذلك، توفر مسارًا متكاملًا من البداية إلى النهاية داخل مساحة العمل نفسها، يبدأ بالتوليد ثم المعاينة، وينتقل إلى النشر، وصولًا إلى التطوير التكراري والتحسين. يبدأ المستخدمون بالوصف باللغة الطبيعية، ثم يعاينون النتائج مباشرة، وينشرون المنتج عبر الإنترنت من دون أي إعدادٍ مسبق.

كما تدعم المنصة التطوير التعاوني. فبعد النشر، يستطيع المطورون دعوة المتعاونين لتجربة المنتج، وتقديم الملاحظات، والمساهمة في التحسينات ضمن سير العمل نفسه وعلى النسخة نفسها من المنتج، بما يساعد الفرق على الانتقال من النماذج الأولية إلى نتائج جاهزة للإنتاج ضمن بيئة واحدة.

"All in AI Native"

ولّد كل شيء : أنشئ محتوى متعدد الوسائط (صورًا، وفيديو، وموسيقى، وألعابًا) عبر أمر نصي واحد. على سبيل المثال، يكفي إدخال "لعبة سباق ثلاثية الأبعاد مستقبلية" لتوليد المشاهد والموسيقى والشيفرة البرمجية ومقاطع الفيديو في الوقت نفسه، وكل ذلك داخل مساحة عمل واحدة.





بناء المنتج لك : تجمع المنصة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتحوّلها إلى منتجات تعمل فعليًا. كما يمكن تحويل مشاهد اللعبة والنماذج والشيفرة البرمجية والمؤثرات الصوتية إلى لعبة كاملة قابلة للعب، لا مجرد عناصر متفرقة.





النشر بنقرة واحدة: انشر المنتج بنقرة واحدة من دون الحاجة إلى خوادم أو نطاقات أو نصوص برمجية. وتُنشَر الألعاب تلقائيًا على السحابة مع روابط قابلة للمشاركة، لتكون قابلة للعب مباشرة عبر المتصفحات.

التطوير التكراري والتحسين بشكل تعاوني: يمكن لأعضاء الفريق التعليق وتقديم الملاحظات وإجراء التحسينات مباشرة على المنصة. وتتم جميع التعديلات على النسخة نفسها من المنتج، مع مزامنة تلقائية للإصدارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SeaVerse: »هدفنا هو تقليص المسافة بين الفكرة والمنتج الحقيقي". وأضاف: "تساعد قدرات SeaVerse ضمن نهج 'All in AI Native' المبدعين على إخراج المنتجات بسرعة أكبر، وعلى التعديل والتحسين بسهولة أكبر. ويعزز ذلك رؤية "فرد واحد يقوم بدور فريق كامل" « .

وتعمل SeaVerse على تطوير أول منصة في العالم للإنشاء والنشر، مبنية من الأساس على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة أي شخص على الانتقال من فكرة إلى منتج جاهز للنشر في مكان واحد. وكما يوحي الاسم، فإن فكرة واحدة تكفي لصنع عالم كامل.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.seaverse.ai

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2851040/interface_SeaVerse_AI_website.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2851041/generate_preview_3D_racing_game.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2851042/All_AI_Native_Collapsing_Distance_Between_Ideas_Products.jpg