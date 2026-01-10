SeaVerse Luncurkan Platform "AI Native" Pertama di Dunia, "All in AI Native", Pimpin Revolusi Baru dalam Kreasi AI

Inovasi SeaVerse memiliki pendekatan baru yang meninggalkan alur kerja konvensional dengan banyak sarana kerja terpisah. Platform ini membangun siklus AI-native menyeluruh—mulai dari pembuatan, pratinjau, publikasi, hingga iterasi—semuanya tersedia dalam satu sarana kerja. Pengguna dapat memulai dengan bahasa natural, melihat hasil secara langsung, dan melakukan implementasi secara daring tanpa konfigurasi tambahan.

Platform ini juga mendukung pengembangan secara kolaboratif. Setelah hasil ditayangkan, pengembang dapat mengundang kolaborator untuk mencoba, memberikan masukan, dan ikut melakukan penyempurnaan dalam alur kerja dan produk yang sama. Hal tersebut membantu tim beralih dari prototipe menuju produk siap pakai dalam satu lingkungan terpadu.

"All in AI Native"

Membuat segala hal: Membuat aset multimodal (gambar, video, musik, gim) dari satu perintah ( prompt ). Misalnya, dengan memasukkan perintah "gim balap 3D futuristik", sistem dapat menghasilkan adegan, musik, kode pemrograman, dan video secara sekaligus—semuanya tersedia dalam satu sarana kerja.

). Misalnya, dengan memasukkan perintah "gim balap 3D futuristik", sistem dapat menghasilkan adegan, musik, kode pemrograman, dan video secara sekaligus—semuanya tersedia dalam satu sarana kerja. Mengembangkan produk sesuai kebutuhan personal: Memadukan output AI menjadi produk yang dapat berfungsi. Adegan gim, model, kode pemrograman, dan suara dapat diubah menjadi gim lengkap yang dapat dimainkan, bukan sekadar aset terpisah.

AI menjadi produk yang dapat berfungsi. Adegan gim, model, kode pemrograman, dan suara dapat diubah menjadi gim lengkap yang dapat dimainkan, bukan sekadar aset terpisah. Penayangan Satu Klik: Penayangan dapat dilakukan dengan satu klik—tanpa server, domain, atau skrip. Gim secara otomatis tersedia di komputasi awan dengan tautan yang mudah dibagikan, dapat dimainkan secara langsung pada peramban.

Iterasi Kolaboratif: Anggota tim dapat memberikan komentar, masukan, dan melakukan perbaikan secara langsung pada platform. Semua perubahan berlangsung pada produk yang sama dengan sinkronisasi otomatis.

"Kami ingin mempersingkat antara proses perumusan ide dan produk akhir," ujar CEO SeaVerse. "Kemampuan 'All in AI Native' dari SeaVerse mempercepat kreator menghasilkan karya dan mempermudah iterasi." Hal tersebut mewujudkan visi "satu orang yang bekerja sebagai sebuah tim".

SeaVerse tengah membangun platform kreasi dan implementasi AI-native pertama di dunia. Dengan demikian, setiap orang dapat mengubah ide menjadi produk yang siap diluncurkan pada satu sarana kerja. Seperti namanya, SeaVerse mendukung penciptaan sebuah "semesta" dari satu ide.

Informasi selengkapnya: https://www.seaverse.ai

SOURCE SeaVerse