Компания SeaVerse запускает первую в мире изначально ориентированную на ИИ платформу -- созданная для ИИ платформа «все-в-одном» совершает перспективную революцию в области ИИ-творчества

СИНГАПУР, 10 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 10 января 2026 г. компания SeaVerse объявила о глобальном запуске первой в мире изначально ориентированной на ИИ платформы для создания и развертывания продуктов. В платформу компании SeaVerse интегрированы большие языковые модели, генерация изображений, генерация видео и ИИ-агенты, что дает возможность пользователям упаковывать любую творческую идею в свой продукт — презентацию, приложение или веб-страницу — просто одним запросом. SeaVerse решает проблему фрагментированных инструментов ИИ, делая акцент на созданную для ИИ платформу «все-в-одном», которая представляет собой перспективную революцию для создателей ИИ-продуктов и команд.

interface of SeaVerse AI website generate and preview the 3D racing game All in AI Native: Collapsing the Distance Between Ideas and Products

Инновация компании SeaVerse заключается в отходе от традиционных рабочих процессов, предполагающих использование отдельных инструментов. Вместо этого она создает сквозной ориентированный на ИИ цикл — от генерации до предварительного просмотра, публикации и последующих итераций — все в едином рабочем пространстве. Пользователи начинают с естественного языка, непосредственно просматривают результаты и выполняют развертывание в Интернете без дополнительной настройки.

Платформа поддерживает совместную разработку. После публикации разработчики могут приглашать участников для испытания, предоставления отзывов и внесения улучшений в рамках одного рабочего процесса и экземпляра продукта, что позволяет командам переходить от прототипов к готовым производственным версиям в единой среде.

Созданная для ИИ платформа «все-в-одном»

Генерирование всех ресурсов : создавайте ресурсы разных типов (изображения, видео, музыку, игры) по одному запросу. Введите запрос «a futuristic 3D racing game» (футуристическая игра, 3D-гонки), чтобы одновременно сгенерировать сцены, музыку, код и видео — все в едином рабочем пространстве.





создавайте ресурсы разных типов (изображения, видео, музыку, игры) по одному запросу. Введите запрос «a futuristic 3D racing game» (футуристическая игра, 3D-гонки), чтобы одновременно сгенерировать сцены, музыку, код и видео — все в едином рабочем пространстве. Сборка продукта для себя : объедините сгенерированные искусственным интеллектом результаты в работающие продукты. Преобразуйте игровые сцены, модели, код и звуки в полноценную, готовую к использованию игру, а не просто набор отдельных ресурсов.





объедините сгенерированные искусственным интеллектом результаты в работающие продукты. Преобразуйте игровые сцены, модели, код и звуки в полноценную, готовую к использованию игру, а не просто набор отдельных ресурсов. Публикация одним щелчком мыши: публикуйте одним щелчком мыши — никаких серверов, доменов или скриптов не требуется. Игры автоматически развертываются в облаке с созданием ссылок для общего доступа, которые позволяют играть непосредственно в браузерах.

Совместные итерации: участники команды комментируют, предоставляют отзывы и вносят улучшения непосредственно на платформе. Все изменения происходят в едином экземпляре продукта с автоматической синхронизацией версий.

«Наша цель — сократить путь от идеи до реального продукта, — сказал генеральный директор SeaVerse. — Предлагаемые компанией SeaVerse возможности созданной для ИИ платформы «все-в-одном» помогают создателям быстрее и удобнее разрабатывать продукты и выполнять итерации». Это обеспечивает перспективу «одного человека как команды».

SeaVerse строит первую в мире изначально ориентированную на ИИ платформу для создания и развертывания продуктов, предназначенную для того, чтобы помочь любому превращать идеи в готовые к развертыванию продукты в одном месте. Как следует из названия: это создание целой Вселенной из одной идеи.

Подробнее смотрите на веб-сайте https://www.seaverse.ai

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851040/interface_SeaVerse_AI_website.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851041/generate_preview_3D_racing_game.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851042/All_AI_Native_Collapsing_Distance_Between_Ideas_Products.jpg