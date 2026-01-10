SeaVerse spouští první nativní platformu AI na světě, „vše je v nativní AI" vede revoluci hledící vpřed v oblasti tvorby AI

SINGAPUR, 10. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 10. ledna 2026 oznámila společnost SeaVerse globální spuštění první nativní platformy pro tvorbu a nasazení AI na světě. SeaVerse začleňuje velké jazykové modely, generování obrazů, generování videí a AI agenty, což uživatelům umožňuje zabalit jakýkoli kreativní nápad do produktu – demo, aplikace nebo webové stránky – pouhým jediným příkazem. SeaVerse řeší problém fragmentovaných AI nástrojů tím, že klade důraz na zásadu „vše je v nativní AI", což představuje revoluci hledící vpřed v oblasti AI pro tvůrce a týmy.

interface of SeaVerse AI website
interface of SeaVerse AI website
generate and preview the 3D racing game
generate and preview the 3D racing game
All in AI Native: Collapsing the Distance Between Ideas and Products

Inovace SeaVerse spočívá v odklonu od tradičních pracovních postupů využívajících samostatné nástroje. Místo toho vytváří komplexní AI-nativní smyčku – od generování přes náhled, publikování až po iteraci – a to vše v rámci stejného pracovního prostoru. Uživatelé začínají s přirozeným jazykem, přímo si prohlížejí výsledky a nasazují je online bez dalšího nastavování.

Platforma podporuje společný vývoj. Po zveřejnění mohou vývojáři pozvat spolupracovníky, aby si produkt vyzkoušeli, poskytli zpětnou vazbu a přispěli k jeho vylepšení v rámci stejného pracovního postupu a instance produktu. To týmům umožňuje přejít od prototypů k výsledkům připraveným k produkci v jednom prostředí.

„Vše je v AI Native"

  • Generujte vše: Vytvářejte multimodální aktiva (obrázky, videa, hudbu, hry) z jediného příkazu. Zadejte „futuristická 3D závodní hra" a současně vygenerujte scény, hudbu, kód a videa – vše v jednom pracovním prostoru.

  • Vytvořte produkt pro vás: Kombinujte výstupy generované AI do spustitelných produktů. Proměňte herní scény, modely, kód a zvuky v kompletní hratelnou hru – ne jen izolovaná aktiva.

  • Publikování jedním kliknutím: Publikujte jedním kliknutím – bez nutnosti serverů, domén nebo skriptů. Hry se automaticky nasazují do cloudu se sdílenými odkazy a lze je hrát přímo v prohlížečích.

Spolupráce na iteracích: Členové týmu komentují, poskytují zpětnou vazbu a vylepšují přímo na platformě. Všechny úpravy se provádějí ve stejné instanci produktu s automatickou synchronizací verzí.

„Naším cílem je překonat vzdálenost mezi nápadem a skutečným produktem," řekl generální ředitel společnosti SeaVerse. „Funkce SeaVerse ,vše je v nativní AI' pomáhají tvůrcům dodávat produkty rychleji a pohodlněji." To umožňuje realizovat vizi „jedna osoba jako tým".

SeaVerse buduje první platformu na světě pro tvorbu a nasazování založenou na umělé inteligenci, která je navržena tak, aby pomohla komukoli přejít od nápadu k nasaditelnému produktu na jednom místě. Jak název napovídá: vytvořte vesmír z jediného nápadu.

