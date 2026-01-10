SeaVerse、世界初のAIネイティブプラットフォームを公開

「All in AI Native」— AI創作の未来を、今ここに

シンガポール、2026年1月10日 /PRNewswire/ -- 2026年1月10日、SeaVerseは「SeaVerse AIプラットフォーム」のグローバル提供開始を発表しました。本製品は、世界初のAIネイティブな「制作・公開」プラットフォームです。大規模言語モデル、画像生成、動画生成、AIエージェントなど多様なAI機能を統合し、たった一つのプロンプトから、アイデアをデモ、アプリケーション、Webページといった実際に動くプロダクトとして実現します。SeaVerseは、用途ごとにAIツールが増え、作業やワークフローが分散している現状を解決するために開発されました。コンセプトである「All in AI Native」により、生成から公開、改善までを一つの環境で行える新しい制作体験を提供します。

従来の「生成」「プロトタイピング」「ホスティング」「共有」といった工程が分断されていたのに対し、SeaVerseは、生成からプレビュー、公開からイテレーションまでを同一ワークスペースで完結させる「エンドツーエンド」のAIネイティブワークフローを提供します。まさにこれが、SeaVerseの最大の革新です。ユーザーは自然言語で指示を入力するだけで、ワークスペース上で結果を確認し、そのままオンラインで公開できます。面倒な設定や準備も不要です。

SeaVerseはチームでの共同作業にも対応しています。公開後、開発者はコラボレーターを招待し、同じワークスペース上でプロダクトを体験してもらいながら、フィードバックの共有や改善に一緒に取り組めます。これにより、プロトタイプから本番利用までの開発・改善を一つの環境で進め、「All in AI Native」に沿った一貫した開発サイクルを実現できます。

マルチモーダル生成：単一のプロンプトから、画像・動画・音楽・ゲームなど、複数種類のコンテンツをまとめて生成します。たとえば「未来的な3Dレーシングゲーム」と入力するだけで、ゲームシーン画像、BGM、ゲームコード、プロモーション動画を同時に生成でき、生成された内容はすべて同一のワークスペース上に表示されるため、まとめて確認・管理できます。

プロダクト組み立て：素材の生成にとどまらず、生成されたアウトプット（画像、動画、コードなど）を組み合わせ、動くプロダクトとして組み立てます。生成されたシーン、キャラクターモデル、ゲームロジック、効果音などを統合し、単なる素材やコード断片ではなく、実際にプレイできる3Dレーシングゲームとして仕上げます。

ワンクリック公開：サーバー設定やドメイン管理、デプロイスクリプトは不要です。ゲームを組み立てたら「公開」ボタンをクリックするだけで、プロダクトは自動的にクラウドへデプロイされ、専用リンクが発行されます。リンクを共有すれば、受け取ったユーザーはダウンロードやインストール不要で、ブラウザですぐに開いてプレイできます。

共同編集と改善：招待されたメンバーは、プロダクトを実際に体験しながらコメントやフィードバックを残し、改善にも参加できます。変更はすべて同じプロダクト（同一インスタンス）上で行われ、バージョンは自動的に同期されます。たとえば公開後、ゲーム上で「コースが狭いので広げてほしい」とコメントが付いた場合でも、開発者がそのまま修正すれば更新内容は即時反映され、参加者全員が常に同じ最新版を確認できます。

SeaVerseは、個人ユーザーの創作体験も重視しています。SeaVerseのCEOは次のように述べています。

「私たちの目標は、アイデアと実際のプロダクトとの距離を限りなく縮めることです。SeaVerseの『All in AI Native』は、クリエイターがより速くプロダクトを届け、更新や改善も手軽に行える環境を提供します。」

SeaVerseの提供開始により、「一人がチームになる」というビジョンが現実のものになります。

今後、SeaVerse AIは、すでに広がりつつある活用事例をもとに、機能やテンプレート、公開までの体験を順次拡充していきます。高速プロトタイピング、コンテンツを起点としたインタラクティブ体験、協業を前提とした軽量アプリなど、さまざまな活用シーンに対応することで、より多彩なツールと選択肢をユーザーに提供していきます。SeaVerseの名前が示すとおり、ひとつのアイデアから、新たな「宇宙」を創り出すことを目指しています。

詳しくはhttps://seaverse.ai/をご覧ください。

