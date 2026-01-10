SeaVerse lance la première plateforme native IA au monde, « All in AI Native », qui mène la révolution avant-gardiste de la création IA

SINGAPOUR, 10 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 10 janvier 2026, SeaVerse a annoncé le lancement mondial de la première plateforme de création et de déploiement native IA au monde. SeaVerse intègre des grands modèles de langage, la génération d'images, la génération de vidéos et des agents d'intelligence artificielle, ce qui permet aux utilisateurs de transformer n'importe quelle idée créative en un produit - démo, application ou page web - à l'aide d'une seule requête. SeaVerse relève le défi de la fragmentation des outils d'IA en mettant l'accent sur le concept « All in AI Native » (Tout dans l'IA native), ce qui représente une révolution avant-gardiste pour les créateurs et les équipes d'IA.

L'innovation de SeaVerse réside dans le fait qu'elle s'écarte des flux de travail traditionnels utilisant des outils distincts. Au lieu de cela, elle construit une boucle native IA de bout en bout, de la génération à la prévisualisation, de la publication à l'itération, le tout au sein du même espace de travail. Les utilisateurs commencent par le langage naturel, visualisent directement les résultats et les déploient en ligne sans configuration supplémentaire.

La plateforme soutient le développement collaboratif. Après la publication, les développeurs peuvent inviter des collaborateurs à faire des expériences, à donner leur avis et à apporter des améliorations au sein du même flux de travail et de la même instance de produit, ce qui permet aux équipes de passer des prototypes aux résultats prêts pour la production dans un seul et même environnement.

Tout dans l'IA native

Tout générer : Créez des ressources multimodales (images, vidéos, musique, jeux) à partir d'une seule requête. Saisissez « un jeu de course futuriste en 3D » pour générer simultanément des scènes, de la musique, du code et des vidéos, le tout dans un espace de travail unique.





Construire le produit pour vous : Combinez les résultats générés par l'IA en produits exécutables. Transformez les scènes de jeu, les modèles, le code et les sons en un jeu complet et jouable, et non en simples éléments isolés.





Publier en un clic : Publiez en un clic - aucun serveur, domaine ou script requis. Les jeux se déploient automatiquement dans le nuage avec des liens partageables, jouables directement dans les navigateurs.

Itération collaborative : Les membres de l'équipe commentent, donnent leur avis et apportent des améliorations directement sur la plateforme. Toutes les modifications sont effectuées dans la même instance de produit, avec synchronisation automatique des versions.

« Notre objectif est de réduire la distance entre une idée et un produit réel », a déclaré le PDG de SeaVerse. « Les capacités "All in AI Native" de SeaVerse aident les créateurs à livrer plus rapidement et à itérer plus facilement. » Cela permet de concrétiser la vision de « une seule personne, mais une vraie équipe ».

SeaVerse est en train de construire la première plateforme de création et de déploiement native IA au monde, conçue pour aider quiconque à passer de l'idée au produit déployable, le tout en un seul endroit. Comme son nom l'indique : créer un univers à partir d'une seule idée.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.seaverse.ai

