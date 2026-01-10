SeaVerse uvádza prvú platformu s AI na svete, „All in AI Native", ktorá stojí na čele revolúcie v tvorbe AI
Jan 10, 2026, 07:00 ET
SINGAPUR, 10. januára 2026 /PRNewswire/ -- 10. januára 2026 oznámila spoločnosť SeaVerse globálne spustenie prvej platformy na svete pre tvorbu a nasadzovanie na základe AI. SeaVerse integruje veľké jazykové modely, generovanie obrázkov, videa a agentov umelej inteligencie, čo používateľom umožňuje zabaliť akýkoľvek kreatívny nápad do produktu – dema, aplikácie alebo webovej stránky – jediným pokynom. SeaVerse rieši výzvu fragmentovaných nástrojov umelej inteligencie dôrazom na princíp „All in AI Native", čo predstavuje revolúciu zameranú na budúcnosť pre tvorcov a tímy v oblasti umelej inteligencie.
Inovácia spoločnosti SeaVerse spočíva v odklone od tradičných pracovných postupov s využitím samostatných nástrojov. Namiesto toho vytvára komplexnú slučku založenú na AI – od generovania cez ukážku až po publikovanie – a to všetko v rámci toho istého pracovného priestoru. Používatelia začínajú s prirodzeným jazykom, môžu si priamo prezerať výsledky a nasadzujú ich online bez ďalšieho nastavovania.
Platforma podporuje kolaboratívny vývoj. Po publikovaní môžu vývojári pozvať spolupracovníkov, aby si vyskúšali, poskytli spätnú väzbu a prispeli k vylepšeniam v rámci toho istého pracovného postupu a produktu, čo umožní tímom prejsť od prototypov k výsledkom pripraveným na produkciu v jednom prostredí.
„All in AI Native"
- Vygenerovať všetko: Vytvárajte multimodálne prvky (obrázky, videá, hudbu, hry) na základe jediného promptu. Zadajte „futuristická 3D pretekárska hra" a súčasne generujte scény, hudbu, kód a videá – všetko v rámci jedného pracovného priestoru.
- Vytvorte si produkt podľa seba: Kombinujte výstupy generované AI do spustiteľných produktov. Transformujte herné scény, modely, kód a zvuky do kompletnej, hrateľnej hry – nielen do izolovaných prvkov.
- Publikovanie jedným kliknutím: Publikujte jedným kliknutím – nepotrebujete žiadne servery, domény ani skripty. Hry sa automaticky nasadzujú do cloudu s odkazmi na zdieľanie, a je možné ich hrať priamo v prehliadačoch.
Kolaboratívna iterácia: Členovia tímu môžu komentovať, poskytovať spätnú väzbu a vylepšovať hru priamo na platforme. Všetky úpravy sa vyskytujú v tej istej inštancii produktu s automatickou synchronizáciou verzií.
„Naším cieľom je skrátiť vzdialenosť medzi nápadom a skutočným produktom," povedal generálny riaditeľ spoločnosti SeaVerse. „Funkcie „All in AI Native" od SeaVerse pomáhajú tvorcom tvoriť rýchlejšie a pohodlnejšie iterovať." To umožňuje víziu „jeden človek ako tím".
SeaVerse buduje prvú platformu na svete pre tvorbu a nasadzovanie s využitím AI, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla každému prejsť od nápadu k nasaditeľnému produktu na jedinom mieste. Ako už napovedá názov: vytvorenie vesmíru z jedinej myšlienky.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.seaverse.ai
