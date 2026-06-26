ส่วนจัดแสดงห่วงโซ่พลังงานสะอาดในงาน CISCE ครั้งที่ 4 ได้เผยโฉมนวัตกรรมคาร์บอนต่ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน

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China International Supply Chain Expo

26 Jun, 2026, 13:34 CST

ปักกิ่ง, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ส่วนจัดแสดงห่วงโซ่พลังงานสะอาดในงานแสดงสินค้า China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 ได้จัดแสดงนวัตกรรมคาร์บอนต่ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน และเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ส่วนจัดแสดงนี้ได้สะท้อนถึงความสำคัญที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ของจีน สำหรับพลังงานไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์ และนิคมอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน ผ่านการนำเสนอการพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตพลังงาน ระบบไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานปลายทาง โดยเน้นไปที่การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการประมวลผลเป็นพิเศษ

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งานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก โดย State Grid Corporation of China และ China Datang Corporation ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการบูรณาการด้านพลังงานและการประมวลผล รวมถึงระบบสั่งการอัจฉริยะรุ่นใหม่ ส่วน China Resources Group ได้นำเสนอมุมมองแบบบูรณาการของการพัฒนาพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การบริโภคคาร์บอนต่ำ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ ESG และ Bank of China ได้มุ่งเน้นไปที่โซลูชันทางการเงินสีเขียวเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำของภาคพลังงาน

ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ ได้แก่ ExxonMobil, Alfa Laval, Chartered Community of Navarre (สเปน) และ Saudi United Company ซึ่งนำเสนอวัสดุคาร์บอนต่ำขั้นสูง เทคโนโลยีลดการปล่อยมลพิษ และโครงการความร่วมมือที่เน้นตลาดเป็นสำคัญ พร้อมเน้นย้ำถึงโอกาสสำหรับความร่วมมือข้ามพรมแดน

นอกเหนือจากผู้เข้าร่วมและการจัดแสดงที่หลากหลายเหล่านี้แล้ว งานจัดแสดงนี้ยังได้นำเสนอเทคโนโลยี อุปกรณ์ และโซลูชันแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคพลังงานสะอาดแบบคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบดิจิทัล และใช้งานระบบอัจฉริยะ โดยส่วนจัดแสดงห่วงโซ่พลังงานสะอาดได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่มากขึ้น และห่วงโซ่อุปทานพลังงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้จริง และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม

SOURCE China International Supply Chain Expo

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