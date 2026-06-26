Segmen Rantaian Tenaga Bersih di CISCE keempat Tampilkan Inovasi Rendah Karbon Merentasi Rantaian Nilai Tenaga

BEIJING, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Segmen Rantaian Tenaga Bersih di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat mempamerkan inovasi rendah karbon merentasi rantaian nilai tenaga serta menyediakan platform bagi kerjasama tenaga antarabangsa. Mencerminkan keutamaan yang digariskan dalam Rancangan Lima Tahun ke-15 China bagi tenaga hidrogen, kuasa nuklear dan taman industri karbon sifar, segmen tersebut menampilkan perkembangan merangkumi pengeluaran tenaga, sistem kuasa dan aplikasi penggunaan akhir, dengan penekanan khusus terhadap integrasi infrastruktur tenaga dan pengkomputeran.

Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

Para peserta mewakili keratan rentas yang luas dalam sektor tenaga global. State Grid Corporation of China dan China Datang Corporation mengetengahkan kemajuan dalam integrasi kuasa dan pengkomputeran, termasuk sistem penghantaran pintar generasi akan datang. China Resources Group mempersembahkan gambaran bersepadu mengenai pembangunan tenaga bersih, infrastruktur tenaga, penggunaan rendah karbon dan amalan kemampanan berkaitan ESG. Bank of China pula memberi tumpuan kepada penyelesaian kewangan hijau bagi menyokong peralihan rendah karbon dalam sektor tenaga.

Penyertaan antarabangsa melibatkan ExxonMobil, Alfa Laval, Chartered Community of Navarre (Sepanyol) dan Saudi United Company, yang mempersembahkan bahan rendah karbon termaju, teknologi pengurangan emisi serta inisiatif kerjasama berfokus pasaran, sekali gus mengetengahkan peluang untuk kerjasama rentas sempadan.

Daripada pelbagai peserta dan pameran ini, segmen berkenaan mempamerkan teknologi, peralatan dan penyelesaian bersepadu yang direka untuk menyokong peralihan tenaga global, sekali gus menggambarkan kemajuan dalam pembangunan rendah karbon, digital dan pintar bagi sektor tenaga bersih. Melalui aplikasi praktikal dan inovasi yang diterajui industri, segmen Rantaian Tenaga Bersih menunjukkan potensi kerjasama antarabangsa yang lebih kukuh serta rantaian bekalan tenaga yang lebih terhubung bagi menyokong pertumbuhan mampan.





SOURCE China International Supply Chain Expo