第4回CISCEの「クリーンエネルギー・チェーン」セクション、エネルギー・バリューチェーン全体にわたる低炭素イノベーションを紹介

北京、2026年6月27日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（CISCE）の「クリーンエネルギー・チェーン」セクションは、エネルギー・バリューチェーン全体にわたる低炭素イノベーションを紹介し、国際的なエネルギー協力のためのプラットフォームを提供しました。中国の水素エネルギー、原子力発電、ゼロカーボン工業団地に関する第15次五カ年計画で示された優先事項を反映し、このセクションではエネルギー生産、電力システム、最終用途にまたがる開発を取り上げ、特にエネルギーとコンピューティング・インフラの統合に焦点を当てました。

参加者は、世界のエネルギー・セクターの幅広い層を代表していました。State Grid Corporation of ChinaとChina Datang Corporationは、次世代のインテリジェント給電指令システムなど、電力とコンピューティングの統合における進歩を紹介しました。China Resources Groupは、クリーンエネルギー開発、エネルギーインフラ、低炭素消費、およびESGに関連するサステナビリティの実践に関する統合的な展望を提示しました。Bank of Chinaは、エネルギー部門の低炭素移行を支援するグリーンファイナンス・ソリューションに焦点を当てました。

Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

海外からの参加にはExxonMobil、Alfa Laval、ナバラ自治州（スペイン）、およびSaudi United Companyが含まれており、高度な低炭素材料、排出削減技術、市場志向の協力イニシアチブを提示し、国境を越えた連携の機会を強調しました。

こうした多様な参加者や展示を通じて、このセクションでは、世界的なエネルギー移行を支援するために設計された技術、機器、および統合ソリューションを紹介し、クリーンエネルギー分野における低炭素化、デジタル化、およびインテリジェント化の進展を示しました。実践的な応用と業界主導のイノベーションを通じて、「クリーンエネルギー・チェーン」セクションは、持続可能な成長を支援するための、より大きな国際協力と、より連携されたエネルギー・サプライチェーンの可能性を実証しました。

SOURCE China International Supply Chain Expo